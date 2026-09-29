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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1274
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 września 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-09-29
- Data wejścia w życie: 2026-09-29
- Data obowiązywania: 2026-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla rolników dotkniętych znacznym wzrostem cen nawozów i oleju napędowego spowodowanym kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1278
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie Programu Bonu Senioralnego na lata 2026–2028
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1277
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1276
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1262
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 września 2026 r. w sprawie znaku graficznego Policji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1272
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2026 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1255
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 września 2026 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1275
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1264
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1257
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji prowadzonej w systemie TAX FREE
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1259
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1269
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1253
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu informacji o schematach podatkowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1254
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1266
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2027 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1258
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty lokat, których przedmiotem są instrumenty pochodne oraz niektóre prawa majątkowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1268
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1271
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1267
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1256