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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1275

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 24 września 2026 r.

w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2026 r. poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzory:

1) pełnomocnictwa szczególnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) pełnomocnictwa do doręczeń, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2.

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. poz. 1549).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 825, 846, 875, 1098, 1154 i 1206.

Załącznik 1. [PPS-1]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki
z dnia 24 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1275)

Załącznik nr 1

PPS-1

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Załącznik 2. [PPD-1]

Załącznik nr 2


PPD-1

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Załącznik 3. [OPS-1]

Załącznik nr 3

OPS-1

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Załącznik 4. [OPD-1]

Załącznik nr 4

OPD-1

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Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-29
  • Data wejścia w życie: 2026-10-01
  • Data obowiązywania: 2026-10-01
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