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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1276
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 28 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188 oraz z 2026 r. poz. 815) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 4 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) oznakowują punkty schronienia, o których mowa w art. 84a ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907, z 2025 r. poz. 1705 oraz z 2026 r. poz. 646 i 815), w sposób określony w załączniku nr 1a do rozporządzenia.”;
2) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Leśniakiewicz
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1276)
SPOSÓB OZNAKOWANIA PUNKTU SCHRONIENIA
Punkt schronienia oznakowuje się:
1) międzynarodowym znakiem rozpoznawczym obrony cywilnej - równobocznym trójkątem w kolorze niebieskim (CMYK 88, 63, 11, 25), umieszczonym na tle w kolorze pomarańczowym (CMYK 0, 50, 96, 0), według wzoru przedstawionego na rys. nr 1, w postaci:
a) tabliczki o wymiarach 200 mm × 200 mm umieszczonej na budynku,
b) naklejki o wymiarach 80 mm × 80 mm umieszczonej w górnym prawym rogu na drzwiach wejściowych do budynku, w którym znajduje się punkt schronienia, oraz na drzwiach do punktu schronienia;
2) napisem „PUNKT SCHRONIENIA” w kolorze białym na tabliczce o wymiarach 100 mm × 200 mm w kolorze zielonym (CMYK 90, 10, 80, 0), według wzoru przedstawionego na rys. nr 2, umieszczonym pod tabliczką, o której mowa w pkt 1 lit. a.
Rys. nr 1. Międzynarodowy znak rozpoznawczy obrony cywilnej
Rys. nr 2. Napis „PUNKT SCHRONIENIA”
- Data ogłoszenia: 2026-09-29
- Data wejścia w życie: 2026-09-30
- Data obowiązywania: 2026-09-30
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