§ 2.

1. Realizacja bonu senioralnego polega na świadczeniu na podstawie umowy na rzecz osoby, która ukończyła 65. rok życia, zwanej dalej „seniorem”, usług wsparcia, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej, zwanych dalej „usługami wsparcia”, organizowanych przez gminę ze środków przeznaczonych na realizację Programu.

2. Przyznanie bonu senioralnego następuje przez zawarcie z seniorem przez gminę umowy o realizacji bonu senioralnego.

3. W związku z realizacją bonu senioralnego senior nie ponosi opłat.

4. Umowa o realizacji bonu senioralnego określa co najmniej:

1) osobę, na rzecz której świadczone są usługi wsparcia;

2) okres, na jaki została zawarta;

3) zakres usług wsparcia, odpowiednio do rodzaju niezaspokojonych podstawowych potrzeb życia codziennego seniora, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej;

4) wymiar godzinowy usług wsparcia w ujęciu miesięcznym i wymiar dni w ujęciu tygodniowym, w których świadczone są usługi wsparcia, odpowiednio do poziomu niezaspokojonych podstawowych potrzeb życia codziennego seniora;

5) zasady rozliczania usług wsparcia;

6) zasady doboru osób wykonujących usługi wsparcia na rzecz seniora oraz sposób identyfikowania się wobec niego przez te osoby;

7) miejsce świadczenia usług wsparcia oraz obowiązki seniora związane z zapewnieniem możliwości bezpiecznego świadczenia usług wsparcia, w tym niezbędnych środków technicznych;

8) sposób potwierdzania przez seniora wykonania na jego rzecz usług wsparcia oraz informowania seniora o zmianie, odstąpieniu od wykonania lub niewykonaniu określonej w umowie usługi wsparcia;

9) zasady informowania o zmianie sytuacji seniora mającej wpływ na realizację umowy, w tym świadczenie usług wsparcia, w szczególności o zmianie miejsca zamieszkania, hospitalizacji albo innej okoliczności powodującej czasową lub trwałą niemożność korzystania z usług wsparcia;

10) tryb zgłaszania nieprawidłowości przy świadczeniu usług wsparcia;

11) przesłanki zawieszania świadczenia usług wsparcia;

12) przesłanki i zasady zmiany oraz rozwiązania umowy.

5. Umowę o realizacji bonu senioralnego zawiera się na czas oznaczony, niedłuższy niż do końca roku kalendarzowego, na który gminie przyznano środki na realizację Programu.

6. Gmina zawiera umowy o realizacji bonu senioralnego, uwzględniając wysokość przyznanych środków na realizację Programu i wymiar dostępnych usług wsparcia. W pierwszej kolejności gmina zawiera umowy z seniorami o najwyższym poziomie niezaspokojonych podstawowych potrzeb życia codziennego. W przypadku jednakowego poziomu niezaspokojonych podstawowych potrzeb życia codziennego pierwszeństwo zawarcia umowy przysługuje seniorowi starszemu.

7. W przypadku niezawarcia umowy o realizacji bonu senioralnego przez seniora w terminie 21 dni od dnia doręczenia mu oferty zawarcia umowy przez gminę, seniora skreśla się z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy o realizacji bonu senioralnego.

8. Gmina prowadzi i aktualizuje, nierzadziej niż raz w miesiącu, listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy o realizacji bonu senioralnego, z uwzględnieniem kolejności, o której mowa w ust. 6. Lista zawiera imię i nazwisko oraz wiek seniora, datę złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, i ustalony poziom niezaspokojonych podstawowych potrzeb życia codziennego seniora. Wpis na listę jest ważny niedłużej niż do upływu okresu, na który gmina otrzymała środki na realizację Programu.

9. O skreśleniu seniora z listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy o realizacji bonu senioralnego gmina informuje seniora na piśmie. Informacja ta zawiera uzasadnienie skreślenia.

10. Senior może wystąpić o ponowną kwalifikację do zawarcia umowy o realizacji bonu senioralnego, w szczególności w przypadku zmiany stanu zdrowia lub sytuacji życiowej.

11. Gmina może w okresie, na który zawarto umowę o realizacji bonu senioralnego, zweryfikować spełnianie przez seniora warunków jej zawarcia.

12. Umowa o realizacji bonu senioralnego ulega rozwiązaniu w szczególności w przypadku zamieszkania przez seniora w innej gminie, rezygnacji z bonu senioralnego, zaprzestania spełniania warunków określonych w art. 26 ustawy z dnia 11 czerwca 2026 r. o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej albo wystąpienia przesłanki, o której mowa w art. 27 tej ustawy.