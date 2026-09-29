§ 4.

1. Wsparcie jest udzielane:

1) na wniosek rolnika złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, zwany dalej „wnioskiem”;

2) w wysokości ustalonej zgodnie odpowiednio z § 7 lub § 8;

3) danemu rolnikowi tylko raz.

2. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę rolnika;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2026 r. poz. 610);

3) informację o wysokości limitu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustalonego w odniesieniu do danego rolnika - w przypadku ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2;

4) informację o liczbie litrów oleju napędowego zakupionego w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. - w przypadku ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2;

5) oświadczenie rolnika potwierdzające poniesienie strat gospodarczych, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2026/1894;

6) oświadczenie rolnika, że jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - w przypadku ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1.

3. Do wniosku dołącza się:

1) faktury ustrukturyzowane w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 1263 i 1270) oraz faktury, o których mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 tej ustawy, oznaczone kodem umożliwiającym dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiającym weryfikację danych zawartych na tej fakturze wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie, potwierdzające zakup przez danego rolnika nawozów w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. lub zakup przez danego rolnika oleju napędowego w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. lub

2) egzemplarze faktur potwierdzających zakup przez danego rolnika nawozów w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów lub zakup przez danego rolnika oleju napędowego w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. - w przypadku gdy zakup nawozów lub oleju napędowego przez rolnika nie jest dokumentowany fakturami ustrukturyzowanymi w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz fakturami, o których mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 tej ustawy;

3) kopię decyzji o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego danemu rolnikowi, w której jest zawarty limit zwrotu podatku akcyzowego na 2026 r. - w przypadku ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2.