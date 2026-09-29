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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1278

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 29 września 2026 r.

w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla rolników dotkniętych znacznym wzrostem cen nawozów i oleju napędowego spowodowanym kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 942) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, związane z udzieleniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego rolnikom dotkniętym znacznym wzrostem cen nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, zwanych dalej „nawozami”, oraz oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym”, spowodowanym kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r., określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2026/1894 z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie udzielenia nadzwyczajnego wsparcia finansowego rolnikom dotkniętym szczególnymi problemami mającymi wpływ na ich rentowność, wynikającymi z kryzysu na Bliskim Wschodzie (Dz. Urz. UE L 2026/1894 z 29.07.2026), zwanym dalej „rozporządzeniem 2026/1894”, oraz sposób i tryb realizacji tych zadań.

§ 2.

1. Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem wsparcia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2026/1894, oraz pomocy, o której mowa w art. 2 akapit pierwszy rozporządzenia 2026/1894, zwanych dalej „wsparciem”, w tym przeprowadza kontrole w zakresie spełniania warunków przyznania wsparcia.

2. Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi dane niezbędne do:

1) przekazania informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. h oraz j rozporządzenia 2026/1894, w terminie do dnia 30 września 2026 r.;

2) opracowania powiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia 2026/1894, w terminie do dnia 30 czerwca 2027 r.

§ 3.

1. Wsparcie jest udzielane na dofinansowanie zakupu:

1) nawozów w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów lub

2) oleju napędowego w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r.

2. Wsparcie jest udzielane rolnikowi w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.), zwanemu dalej „rolnikiem”:

1) który poniósł straty gospodarcze, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2026/1894;

2) który wyraził zgodę, o której mowa w art. 10c ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

3) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022, str. 1, z późn. zm.) - w przypadku ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1;

4) któremu w 2026 r. przyznano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2026 r. poz. 546), zwany dalej „zwrotem podatku akcyzowego” - w przypadku ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w ust. 1 pkt 2.

§ 4.

1. Wsparcie jest udzielane:

1) na wniosek rolnika złożony za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, zwany dalej „wnioskiem”;

2) w wysokości ustalonej zgodnie odpowiednio z § 7 lub § 8;

3) danemu rolnikowi tylko raz.

2. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę rolnika;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2026 r. poz. 610);

3) informację o wysokości limitu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustalonego w odniesieniu do danego rolnika - w przypadku ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2;

4) informację o liczbie litrów oleju napędowego zakupionego w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. - w przypadku ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2;

5) oświadczenie rolnika potwierdzające poniesienie strat gospodarczych, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2026/1894;

6) oświadczenie rolnika, że jest mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - w przypadku ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1.

3. Do wniosku dołącza się:

1) faktury ustrukturyzowane w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 1263 i 1270) oraz faktury, o których mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 tej ustawy, oznaczone kodem umożliwiającym dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur oraz umożliwiającym weryfikację danych zawartych na tej fakturze wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w tym systemie, potwierdzające zakup przez danego rolnika nawozów w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. lub zakup przez danego rolnika oleju napędowego w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. lub

2) egzemplarze faktur potwierdzających zakup przez danego rolnika nawozów w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów lub zakup przez danego rolnika oleju napędowego w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. - w przypadku gdy zakup nawozów lub oleju napędowego przez rolnika nie jest dokumentowany fakturami ustrukturyzowanymi w rozumieniu art. 2 pkt 32a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz fakturami, o których mowa w art. 106nda ust. 1, art. 106nf ust. 1 i art. 106nh ust. 1 tej ustawy;

3) kopię decyzji o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego danemu rolnikowi, w której jest zawarty limit zwrotu podatku akcyzowego na 2026 r. - w przypadku ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2.

§ 5.

1. Wnioski składa się w terminie od dnia 1 października 2026 r. do dnia 23 października 2026 r., z tym że wniosek o udzielenie wsparcia w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 składa się oddzielnie od wniosku o udzielenie wsparcia w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przywróceniu.

3. Rolnik może dokonywać zmian złożonego wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1.

§ 6.

Decyzję w sprawie udzielenia wsparcia wydaje kierownik biura powiatowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika w terminie do dnia 23 listopada 2026 r.

§ 7.

1. Wysokość wsparcia w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 stanowi iloczyn liczby ton albo litrów nawozów zakupionych w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów oraz liczby stanowiącej różnicę między ceną odpowiednio za tonę albo litr nawozów zakupionych w okresie od dnia 1 marca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r. a średnią ceną danego typu nawozu ogłoszoną przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra.

2. Łączna wysokość wsparcia w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 nie może przekroczyć kwoty 500 zł na 1 ha powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów, o którym mowa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1741, z 2025 r. poz. 321 oraz z 2026 r. poz. 305), za rok 2026, z wyłączeniem obszarów ugorowanych, ale niewiększej niż 300 ha.

3. W przypadku gdy o przyznanie wsparcia w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1 ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tego wsparcia danej spółdzielni maksymalny limit dotyczący powierzchni określony w ust. 2 ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2026 r. poz. 521), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

§ 8.

1. Wysokość wsparcia w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 2 stanowi iloczyn:

1) liczby litrów oleju napędowego wynikającej z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 i 2, ale niewiększej niż liczba litrów oleju napędowego ustalona jako iloraz wysokości limitu zwrotu podatku akcyzowego na 2026 r. dla danego rolnika i liczby 1,48, oraz

2) stawki tego wsparcia.

2. Stawka, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi 0,52 zł na 1 litr oleju napędowego.

§ 9.

1. Wsparcie jest udzielane do wysokości środków przewidzianych w art. 1 ust. 2 oraz art. 2 akapit pierwszy rozporządzenia 2026/1894.

2. W przypadku gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na wsparcie przekracza wysokość środków przewidzianych w art. 1 ust. 2 oraz art. 2 akapit pierwszy rozporządzenia 2026/1894, do obliczenia wysokości tego wsparcia stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz wysokości środków przewidzianych w art. 1 ust. 2 oraz art. 2 akapit pierwszy rozporządzenia 2026/1894 i kwoty równej zapotrzebowaniu na to wsparcie wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 10.

Wsparcie jest wypłacane na rachunek rolnika, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-29
  • Data wejścia w życie: 2026-09-30
  • Data obowiązywania: 2026-09-30
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Dziennik Ustaw

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