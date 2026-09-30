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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1279

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1) ORAZ MINISTRA ENERGII2)

z dnia 24 września 2026 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Traci moc rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 978).

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.

Minister Aktywów Państwowych: W. Balczun

Minister Energii: M. Motyka

1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - aktywa państwowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 994).

2) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka surowcami energetycznymi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206). Na mocy art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (Dz. U. poz. 834), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2024 r., została zmieniona nazwa działu „gospodarka złożami kopalin” na „gospodarka surowcami energetycznymi” oraz został określony zakres spraw objętych tym działem, przy czym działem gospodarka surowcami energetycznymi zostały objęte wszystkie sprawy dotychczas objęte działem gospodarka złożami kopalin.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-30
  • Data wejścia w życie: 2026-10-01
  • Data obowiązywania: 2026-10-01
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