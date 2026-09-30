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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1280

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI 1)

z dnia 27 września 2026 r.

w sprawie określenia dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego obszarów wydatkowych i wartości ich wag oraz determinant i wysokości współczynników regresji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego następujące obszary wydatkowe, w tym obszary wydatkowe, o których mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant:

Kategoria jednostki samorządu terytorialnego

Obszar wydatkowy

Wartość wagi obszaru wydatkowego (??f)

Determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym

Wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant (??)

gminy

administracja publiczna

0,24

iloczyn liczby mieszkańców

i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym powiecie do średniej krajowej

1

oświata i wychowanie - szkoły

0,17

liczba oddziałów w szkołach podstawowych

1

oświata i wychowanie -

wychowanie przedszkolne

0,19

liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne

1

polityka społeczna

0,12

liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej

1

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,07

ilość wody dostarczonej i ścieków bytowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną [dam3]

1

transport i łączność

0,06

liczba mieszkańców
w wieku 20-64

1

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,07

iloczyn liczby mieszkańców
i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym powiecie do średniej krajowej

1

pozostałe

0,08

liczba mieszkańców

1

miasta na prawach powiatu

transport i łączność

0,18

liczba pracujących ogółem

1

administracja publiczna

0,15

iloczyn liczby mieszkańców

i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej

1

oświata i wychowanie - szkoły

0,15

liczba oddziałów w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych

1

oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne

0,17

liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne

1

polityka społeczna

0,15

liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej (łącznie z filiami)

0,8065

liczba bezrobotnych zarejestrowanych

0,1935

gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,05

suma powierzchni parków spacerowo-wypoczynkowych, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej oraz średniej powierzchni objętej utrzymaniem czystości i porządku przez gminy w okresie letnim i powierzchni objętej utrzymaniem czystości i porządku przez gminy w okresie zimowym - będąca w gestii miasta [w ha]

1

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,06

iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej

1

pozostałe

0,09

liczba mieszkańców

1

powiaty

administracja publiczna

0,40

iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej

1

polityka społeczna

0,25

liczba mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej podległych samorządowi powiatu (łącznie z filiami)

0,3712

liczba bezrobotnych zarejestrowanych

0,6288

transport i łączność

0,12

długość dróg powiatowych o nawierzchni twardej [w km]

0,1632

liczba mieszkańców
w wieku 20-64

0,8368

oświata i wychowanie - szkoły

0,16

liczba oddziałów w szkołach ponadpodstawowych i policealnych

1

pozostałe

0,07

liczba mieszkańców

1

województwa

transport i łączność

0,36

suma długości dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej i długości linii kolejowych eksploatowanych [w km]

1

administracja publiczna

0,24

iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej

1

ochrona zdrowia

0,05

liczba mieszkańców

1

polityka społeczna

0,08

suma liczby bezrobotnych zarejestrowanych i liczby osób w wieku poprodukcyjnym

1

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,16

iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej

1

pozostałe

0,11

liczba mieszkańców

1

§ 2.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do obliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego na rok 2027.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-30
  • Data wejścia w życie: 2026-10-01
  • Data obowiązywania: 2026-10-01
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