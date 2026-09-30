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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1280
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI 1)
z dnia 27 września 2026 r.
w sprawie określenia dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego obszarów wydatkowych i wartości ich wag oraz determinant i wysokości współczynników regresji
Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252) zarządza się, co następuje:
§ 1.
|
Kategoria jednostki samorządu terytorialnego
|
Obszar wydatkowy
|
Wartość wagi obszaru wydatkowego (??f)
|
Determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym
|
Wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant (??)
|
gminy
|
administracja publiczna
|
0,24
|
iloczyn liczby mieszkańców
i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w danym powiecie do średniej krajowej
|
1
|
oświata i wychowanie - szkoły
|
0,17
|
liczba oddziałów w szkołach podstawowych
|
1
|
oświata i wychowanie -
wychowanie przedszkolne
|
0,19
|
liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
|
1
|
polityka społeczna
|
0,12
|
liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej
|
1
|
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
0,07
|
ilość wody dostarczonej i ścieków bytowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną [dam3]
|
1
|
transport i łączność
|
0,06
|
liczba mieszkańców
|
1
|
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
0,07
|
iloczyn liczby mieszkańców
|
1
|
pozostałe
|
0,08
|
liczba mieszkańców
|
1
|
miasta na prawach powiatu
|
transport i łączność
|
0,18
|
liczba pracujących ogółem
|
1
|
administracja publiczna
|
0,15
|
iloczyn liczby mieszkańców
i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej
|
1
|
oświata i wychowanie - szkoły
|
0,15
|
liczba oddziałów w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych
|
1
|
oświata i wychowanie - wychowanie przedszkolne
|
0,17
|
liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
|
1
|
polityka społeczna
|
0,15
|
liczba osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej (łącznie z filiami)
|
0,8065
|
liczba bezrobotnych zarejestrowanych
|
0,1935
|
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
0,05
|
suma powierzchni parków spacerowo-wypoczynkowych, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej oraz średniej powierzchni objętej utrzymaniem czystości i porządku przez gminy w okresie letnim i powierzchni objętej utrzymaniem czystości i porządku przez gminy w okresie zimowym - będąca w gestii miasta [w ha]
|
1
|
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
0,06
|
iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej
|
1
|
pozostałe
|
0,09
|
liczba mieszkańców
|
1
|
powiaty
|
administracja publiczna
|
0,40
|
iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej
|
1
|
polityka społeczna
|
0,25
|
liczba mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej podległych samorządowi powiatu (łącznie z filiami)
|
0,3712
|
liczba bezrobotnych zarejestrowanych
|
0,6288
|
transport i łączność
|
0,12
|
długość dróg powiatowych o nawierzchni twardej [w km]
|
0,1632
|
liczba mieszkańców
|
0,8368
|
oświata i wychowanie - szkoły
|
0,16
|
liczba oddziałów w szkołach ponadpodstawowych i policealnych
|
1
|
pozostałe
|
0,07
|
liczba mieszkańców
|
1
|
województwa
|
transport i łączność
|
0,36
|
suma długości dróg wojewódzkich o nawierzchni twardej i długości linii kolejowych eksploatowanych [w km]
|
1
|
administracja publiczna
|
0,24
|
iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej
|
1
|
ochrona zdrowia
|
0,05
|
liczba mieszkańców
|
1
|
polityka społeczna
|
0,08
|
suma liczby bezrobotnych zarejestrowanych i liczby osób w wieku poprodukcyjnym
|
1
|
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
0,16
|
iloczyn liczby mieszkańców i relacji przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto do średniej krajowej
|
1
|
pozostałe
|
0,11
|
liczba mieszkańców
|
1
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-09-30
- Data wejścia w życie: 2026-10-01
- Data obowiązywania: 2026-10-01
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