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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1281
USTAWA
z dnia 4 września 2026 r.
o zmianie ustaw w celu wzmocnienia nadzoru sądowego nad kontrolą operacyjną1)
Art. 1.
1) w ust. 1a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Na żądanie właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, lub sądu organ Policji załącza do wniosku, w całości albo we wskazanym przez prokuratora lub sąd zakresie, dalsze materiały zgromadzone przed złożeniem wniosku.”;
2) w ust. 10 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, sąd uzasadnia.”;
3) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje sąd oraz właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na ich żądanie informuje również o przebiegu tej kontroli w trakcie jej trwania, przedstawiając zgromadzone podczas jej stosowania materiały.”;
4) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:
„14a. Sąd okręgowy oraz właściwy prokurator, o którym mowa w ust. 1, w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej mogą w każdym czasie, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 5, wydać postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej. Sąd i prokurator uzasadniają postanowienie. Na postanowienie sądu właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, oraz organowi Policji, który stosował kontrolę operacyjną, przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”;
5) ust. 15j otrzymuje brzmienie:
„15j. Organ Policji jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 15h, oraz komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Zniszczenia materiałów dokonuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zarządzenia sądu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Policji może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Organ Policji niezwłocznie informuje sąd, o którym mowa w ust. 15h, oraz prokuratora, o którym mowa w ust. 15g, o zniszczeniu tych materiałów.”;
6) ust. 17a otrzymuje brzmienie:
„17a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 17, organ Policji niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykonania zarządzenia, informuje sąd oraz właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1.”;
7) ust. 20 otrzymuje brzmienie:
„20. Na postanowienia sądu, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, oraz organowi Policji, który złożył wniosek o wydanie tego postanowienia, przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”.
Art. 2.
1) w ust. 1a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Na żądanie właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, lub sądu organ Straży Granicznej załącza do wniosku, w całości albo we wskazanym przez prokuratora lub sąd zakresie, dalsze materiały zgromadzone przed złożeniem wniosku.”;
2) w ust. 11 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, sąd uzasadnia.”;
3) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, informuje sąd oraz właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na ich żądanie informuje również o przebiegu tej kontroli w trakcie jej trwania, przedstawiając zgromadzone podczas jej stosowania materiały.”;
4) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:
„15a. Sąd okręgowy oraz właściwy prokurator, o którym mowa w ust. 1, w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej mogą w każdym czasie, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w ust. 8 pkt 3 i 5, wydać postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej. Sąd i prokurator uzasadniają postanowienie. Na postanowienie sądu właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, oraz organowi Straży Granicznej, który stosował kontrolę operacyjną, przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”;
5) ust. 16j otrzymuje brzmienie:
„16j. Organ Straży Granicznej jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 16h, oraz komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Zniszczenia materiałów dokonuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zarządzenia sądu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Straży Granicznej może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Organ Straży Granicznej niezwłocznie informuje sąd, o którym mowa w ust. 16h, oraz prokuratora, o którym mowa w ust. 16g, o zniszczeniu tych materiałów.”;
6) ust. 18a i 19 otrzymują brzmienie:
„18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 18, organ Straży Granicznej niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykonania zarządzenia, informuje sąd oraz właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1.
19. Na postanowienia sądu, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, oraz organowi Straży Granicznej, który złożył wniosek o wydanie tego postanowienia, przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”;
7) ust. 20 otrzymuje brzmienie:
„20. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania dokumentacji w związku z zarządzeniem kontroli operacyjnej, dokumentowania kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania, kopiowania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas tej kontroli, zakres danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 17a, oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, mając na względzie potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.”;
8) dodaje się ust. 21 w brzmieniu:
„21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o działalności określonej w ust. 1-19, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 10c ust. 1. Informacja powinna być przedstawiona Sejmowi i Senatowi do dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym.”.
Art. 3.
1) w art. 9 w ust. 2 skreśla się wyrazy „art. 11n, art. 11o,”;
2) uchyla się art. 11n i art. 11o;
3) w art. 11p:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia popełnianym przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach, ściganym z oskarżenia publicznego, umyślnym przestępstwom określonym w art. 228 § 1 i 3-6, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231, art. 245, art. 246, art. 258, art. 269 oraz art. 299 § 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383, 1818 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 902 i 988) lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, Biuro może korzystać z informacji:”,
b) w ust. 7:
- zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Sąd rozpoznaje wniosek jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tego wniosku realizowane są w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 490, 421, 638, 760, 882 i 901).”,
- dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.”,
c) w ust. 11:
- zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Sąd rozpoznaje wniosek jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tego wniosku realizowane są w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.”,
- dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel Inspektora Nadzoru Wewnętrznego.”.
Art. 4.
1) w ust. 1a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Na żądanie właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, lub sądu organ Żandarmerii Wojskowej załącza do wniosku, w całości albo we wskazanym przez prokuratora lub sąd zakresie, dalsze materiały zgromadzone przed złożeniem wniosku.”;
2) w ust. 11 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, sąd uzasadnia.”;
3) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, informuje wojskowy sąd okręgowy oraz właściwego prokuratora do spraw wojskowych o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na ich żądanie informuje również o przebiegu tej kontroli w trakcie jej trwania, przedstawiając zgromadzone podczas jej stosowania materiały.”;
4) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:
„15a. Wojskowy sąd okręgowy oraz właściwy prokurator, o którym mowa w ust. 1, w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej mogą w każdym czasie, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w ust. 8 pkt 3 i 5, wydać postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej. Sąd i prokurator uzasadniają postanowienie. Na postanowienie sądu organowi Żandarmerii Wojskowej oraz prokuratorowi, o których mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”;
5) ust. 16j otrzymuje brzmienie:
„16j. Organ Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 16h, oraz komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Zniszczenia materiałów dokonuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zarządzenia sądu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Żandarmerii Wojskowej może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Organ Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie informuje sąd, o którym mowa w ust. 16h, oraz prokuratora, o którym mowa w ust. 16g, o zniszczeniu tych materiałów.”;
6) ust. 18-19 otrzymują brzmienie:
„18. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu niepóźniej jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli operacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Żandarmerii Wojskowej może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Zniszczenie materiałów zarządza organ Żandarmerii Wojskowej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej.
18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 18, organ Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykonania zarządzenia, informuje sąd oraz właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1.
19. Na postanowienia sądu, o których mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, oraz organowi Żandarmerii Wojskowej, który złożył wniosek o wydanie tego postanowienia, przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”.
Art. 5.
1) w ust. 1a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Na żądanie Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego lub sądu Szef ABW załącza do wniosku, w całości albo we wskazanym zakresie, dalsze materiały zgromadzone przed złożeniem wniosku.”;
2) w ust. 10 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, sąd uzasadnia.”;
3) ust. 11a otrzymuje brzmienie:
„11a. Na postanowienia sądu, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu i Szefowi ABW przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”;
4) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Szef ABW informuje sąd oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na ich żądanie informuje również o przebiegu tej kontroli w trakcie jej trwania, przedstawiając zgromadzone podczas jej stosowania materiały.”;
5) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:
„14a. Sąd oraz Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej mogą w każdym czasie, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 5, wydać postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej. Sąd i Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy uzasadniają postanowienie. Na postanowienie sądu Szefowi ABW oraz Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”;
6) ust. 15l otrzymuje brzmienie:
„15l. Szef ABW jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 15j, oraz komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Zniszczenia materiałów dokonuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zarządzenia sądu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef ABW może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Szef ABW niezwłocznie informuje sąd, o którym mowa w ust. 15j, oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o zniszczeniu tych materiałów.”;
7) ust. 16 i 16a otrzymują brzmienie:
„16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa lub nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu, niepóźniej jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli operacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef ABW może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Zniszczenie materiałów zarządza Szef ABW.
16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 16, Szef ABW niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykonania zarządzenia, informuje sąd oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.”.
Art. 6.
1) w ust. 1a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Na żądanie Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego lub sądu Szef CBA załącza do wniosku, w całości albo we wskazanym zakresie, dalsze materiały zgromadzone przed złożeniem wniosku.”;
2) w ust. 10 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, sąd uzasadnia.”;
3) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Szef CBA informuje sąd oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na ich żądanie informuje również o przebiegu tej kontroli w trakcie jej trwania, przedstawiając zgromadzone podczas jej stosowania materiały.”;
4) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:
„14a. Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej mogą w każdym czasie, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 5, wydać postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej. Sąd i Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy uzasadniają postanowienie. Na postanowienie sądu Szefowi CBA oraz Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.”;
5) ust. 15j otrzymuje brzmienie:
„15j. Szef CBA jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 15h, oraz komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Zniszczenia materiałów dokonuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zarządzenia sądu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef CBA może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Szef CBA niezwłocznie informuje sąd, o którym mowa w ust. 15h, oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o zniszczeniu tych materiałów.”;
6) ust. 16-17 otrzymują brzmienie:
„16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu, niepóźniej jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli operacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef CBA może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Zniszczenie materiałów zarządza Szef CBA.
16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 16, Szef CBA niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykonania zarządzenia, informuje sąd oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.
17. Na postanowienia sądu, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu i Szefowi CBA przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.”.
Art. 7.
1) w ust. 1a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Na żądanie Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego lub sądu Szef SKW załącza do wniosku, w całości albo we wskazanym zakresie, dalsze materiały zgromadzone przed złożeniem wniosku.”;
2) w ust. 8 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, sąd uzasadnia.”;
3) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Na postanowienia sądu, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu i Szefowi SKW przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.”;
4) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Szef SKW informuje sąd oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na ich żądanie informuje również o przebiegu tej kontroli w trakcie jej trwania, przedstawiając zgromadzone podczas jej stosowania materiały.”;
5) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
„13a. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej mogą w każdym czasie, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w ust. 5 pkt 2 i 4, wydać postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej. Sąd oraz Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy uzasadniają postanowienie. Na postanowienie sądu Szefowi SKW oraz Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.”;
6) ust. 14j otrzymuje brzmienie:
„14j. Szef SKW jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 14h, oraz komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Zniszczenia materiałów dokonuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zarządzenia sądu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef SKW może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Szef SKW niezwłocznie informuje sąd, o którym mowa w ust. 14h, oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o zniszczeniu tych materiałów.”;
7) ust. 15 i 15a otrzymują brzmienie:
„15. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu niepóźniej jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli operacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef SKW może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Zniszczenie materiałów zarządza Szef SKW.
15a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 15, Szef SKW niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykonania zarządzenia, informuje sąd oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.”.
Art. 8.
„§ 1. Prokurator Generalny przedstawia Sejmowi i Senatowi jawną roczną informację o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej, ze wskazaniem liczby osób, co do których:
1) sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną,
2) sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej,
3) sąd zażądał informacji o przebiegu kontroli w trakcie jej trwania,
4) sąd, w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej, wydał postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej,
5) wniosek o kontrolę operacyjną nie uzyskał zgody prokuratora,
6) prokurator zażądał informacji o przebiegu kontroli w trakcie jej trwania,
7) prokurator, w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej, wydał postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej
- z wyszczególnieniem liczby osób w wymienionych kategoriach, co do których o kontrolę operacyjną wnioskował właściwy organ.”.
Art. 9.
1) w art. 118:
a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Na żądanie Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego lub Sądu Szef Krajowej Administracji Skarbowej załącza do wniosku, w całości albo we wskazanym zakresie, dalsze materiały zgromadzone przed złożeniem wniosku.”,
b) w ust. 8 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, Sąd uzasadnia.”,
c) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje Sąd oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na ich żądanie informuje również o przebiegu tej kontroli w trakcie jej trwania, przedstawiając zgromadzone podczas jej stosowania materiały.”,
d) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
„13a. Sąd i Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej mogą w każdym czasie, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 5, wydać postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej. Sąd i Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy uzasadniają postanowienie. Na postanowienie Sądu Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”,
e) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Na postanowienia Sądu, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu i Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przysługuje zażalenie.”;
2) w art. 122 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego, wydaje postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe materiałów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe jest niedopuszczalne. Zniszczenia materiałów dokonuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zarządzenia Sądu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Krajowej Administracji Skarbowej może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące.”;
3) w art. 123:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Zniszczenia materiałów uzyskanych na podstawie art. 118 ust. 1 i 3 dokonuje się niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli operacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Szef Krajowej Administracji Skarbowej może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych na podstawie art. 118 ust. 1 i 3, a także materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, o których mowa w art. 122 ust. 4, których zniszczenie zarządził Sąd, Szef Krajowej Administracji Skarbowej niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykonania zarządzenia, informuje Sąd oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.”,
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych na podstawie art. 119 ust. 1 i 2, art. 120 ust. 1 i art. 127a ust. 1 i 2 odpowiednio Szef Krajowej Administracji Skarbowej albo naczelnik urzędu celno-skarbowego niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykonania zarządzenia, informuje Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego albo prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę naczelnika urzędu celno-skarbowego.”.
Art. 10.
1) w art. 42 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Na żądanie Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego lub Sądu Okręgowego w Warszawie Komendant SOP załącza do wniosku, w całości albo we wskazanym zakresie, dalsze materiały zgromadzone przed złożeniem wniosku.”;
2) w art. 46 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 1 i 4 oraz art. 44, sąd uzasadnia.”;
3) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komendant SOP informuje Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na ich żądanie informuje również o przebiegu tej kontroli w trakcie jej trwania, przedstawiając zgromadzone podczas jej stosowania materiały.”;
4) po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:
„Art. 49a. Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej mogą w każdym czasie, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 3 i 5, wydać postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej. Sąd i Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy uzasadniają postanowienie. Na postanowienie sądu Komendantowi SOP oraz Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”;
5) art. 50 otrzymuje brzmienie:
„Art. 50. Komendant SOP jest obowiązany do wykonania zarządzenia Sądu Okręgowego w Warszawie o zniszczeniu materiałów, o którym mowa w art. 48 ust. 4, oraz komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Zniszczenia materiałów dokonuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zarządzenia sądu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant SOP może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Komendant SOP niezwłocznie informuje Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o zniszczeniu tych materiałów.”;
6) art. 53 otrzymuje brzmienie:
„Art. 53. 1. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu niepóźniej jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli operacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant SOP może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Zniszczenie materiałów zarządza Komendant SOP.
2. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 1, Komendant SOP niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykonania zarządzenia, informuje Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego.”;
7) art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art. 54. 1. Na postanowienia sądu, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 4 oraz art. 44, Pierwszemu Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratorowi Krajowemu oraz Komendantowi SOP przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania dokumentacji w związku z zarządzeniem kontroli operacyjnej, dokumentowania kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania, kopiowania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas tej kontroli, zakres danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w art. 52 ust. 1-3, oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, mając na względzie potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.”.
Art. 11.
1) art. 19 ust. 14, 15j i 17a ustawy zmienianej w art. 1,
2) art. 9e ust. 15, 16j i 18a ustawy zmienianej w art. 2,
3) art. 31 ust. 15, 16j, 18 i 18a ustawy zmienianej w art. 4,
4) art. 27 ust. 14, 15l, 16 i 16a ustawy zmienianej w art. 5,
5) art. 17 ust. 14, 15j, 16 i 16a ustawy zmienianej w art. 6,
6) art. 31 ust. 13, 14j, 15 i 15a ustawy zmienianej w art. 7,
7) art. 118 ust. 13 oraz art. 123 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9,
8) art. 49 ust. 2, art. 50 i art. 53 ustawy zmienianej w art. 10
- w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się w przypadku kontroli operacyjnej zarządzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Przepisów, o których mowa w:
1) art. 19 ust. 14a ustawy zmienianej w art. 1,
2) art. 9e ust. 15a ustawy zmienianej w art. 2,
3) art. 31 ust. 15a ustawy zmienianej w art. 4,
4) art. 27 ust. 14a ustawy zmienianej w art. 5,
5) art. 17 ust. 14a ustawy zmienianej w art. 6,
6) art. 31 ust. 13a ustawy zmienianej w art. 7,
7) art. 118 ust. 13a oraz art. 123 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 9,
8) art. 49a ustawy zmienianej w art. 10
- nie stosuje się w przypadku kontroli operacyjnej zarządzonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 12.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9e ust. 20 ustawy zmienianej w art. 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 10 tracą moc z dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9e ust. 20 ustawy zmienianej w art. 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak niepóźniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 13.
Art. 14.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760, 815, 821, 864, 1004 i 1123.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1423, 1820 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 415, 483, 846 i 1098.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871, z 2025 r. poz. 179, 718, 1366 i 1823 oraz z 2026 r. poz. 646, 815, 821 i 1123.
- Data ogłoszenia: 2026-09-30
- Data wejścia w życie: 2026-10-31
- Data obowiązywania: 2026-10-31
- USTAWA z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
- USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
- USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
- USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
- USTAWA z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
- USTAWA z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
- USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
- USTAWA z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
- USTAWA z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
- USTAWA z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
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