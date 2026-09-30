Art. 1.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.) w art. 19:

1) w ust. 1a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Na żądanie właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, lub sądu organ Policji załącza do wniosku, w całości albo we wskazanym przez prokuratora lub sąd zakresie, dalsze materiały zgromadzone przed złożeniem wniosku.”;

2) w ust. 10 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

„Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, sąd uzasadnia.”;

3) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje sąd oraz właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na ich żądanie informuje również o przebiegu tej kontroli w trakcie jej trwania, przedstawiając zgromadzone podczas jej stosowania materiały.”;

4) po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:

„14a. Sąd okręgowy oraz właściwy prokurator, o którym mowa w ust. 1, w ramach nadzoru nad stosowaniem kontroli operacyjnej mogą w każdym czasie, biorąc pod uwagę przesłanki, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 5, wydać postanowienie o zakończeniu kontroli operacyjnej. Sąd i prokurator uzasadniają postanowienie. Na postanowienie sądu właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, oraz organowi Policji, który stosował kontrolę operacyjną, przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”;

5) ust. 15j otrzymuje brzmienie:

„15j. Organ Policji jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 15h, oraz komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Zniszczenia materiałów dokonuje się w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania zarządzenia sądu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Policji może ten termin przedłużyć o kolejne 3 miesiące. Organ Policji niezwłocznie informuje sąd, o którym mowa w ust. 15h, oraz prokuratora, o którym mowa w ust. 15g, o zniszczeniu tych materiałów.”;

6) ust. 17a otrzymuje brzmienie:

„17a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 17, organ Policji niezwłocznie, niepóźniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykonania zarządzenia, informuje sąd oraz właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1.”;

7) ust. 20 otrzymuje brzmienie:

„20. Na postanowienia sądu, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, oraz organowi Policji, który złożył wniosek o wydanie tego postanowienia, przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.”.