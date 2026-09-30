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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1283

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 września 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania (Dz. U. z 2025 r. poz. 818), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania (Dz. U. poz. 135).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania (Dz. U. poz. 135), które stanowią:

„§ 2. Współczynniki świadczenia mieszkaniowego dla poszczególnych garnizonów, określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wyliczenia wysokości świadczenia mieszkaniowego od dnia 1 października 2025 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Obrony Narodowej: z up. P. Bejda

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1283)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 6 listopada 2023 r.

w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania

Na podstawie art. 48d ust. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość stawki podstawowej świadczenia mieszkaniowego, zwanego dalej „świadczeniem”;

2) współczynnik świadczenia dla każdego garnizonu;

3) uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania.

§ 2. Wysokość stawki podstawowej świadczenia wynosi 300 zł.

§ 3. Współczynnik świadczenia dla poszczególnych garnizonów jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. Uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania, o których mowa w art. 48d ust. 11 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wynoszą 84,70 zł za miesiąc.

§ 5. Współczynniki świadczenia, o których mowa w § 3, stosuje się do wyliczenia wysokości świadczenia od dnia 1 października 2023 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia1).2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 6 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1283)3)

WSPÓŁCZYNNIK ŚWIADCZENIA MIESZKANIOWEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GARNIZONÓW

Lp.

GARNIZON

WSPÓŁCZYNNIK ŚWIADCZENIA

1

2

3

1

BARTOSZYCE

3

2

BIAŁA PODLASKA

3,5

3

BIAŁYSTOK

3,8

4

BIELSKO-BIAŁA

3,7

5

BOLESŁAWIEC

3,4

6

BRANIEWO

3,1

7

BRODNICA

3

8

BRZEG

3

9

BYDGOSZCZ

3,2

10

BYTOM

3

11

CHEŁM

3

12

CHEŁMNO

3

13

CHOJNICE

3

14

CHOSZCZNO

3

15

CIECHANÓW

3,3

16

CZARNE

3

17

DARŁOWO

3,3

18

DĘBLIN

3

19

DRAWSKO POMORSKIE

3

20

DZIWNÓW

3,2

21

ELBLĄG

3,7

22

GDAŃSK

4,4

23

GDYNIA

4

24

GIŻYCKO

3

25

GLIWICE

3,2

26

GŁOGÓW

3

27

GOLENIÓW

3,7

28

GOŁDAP

3

29

GRÓJEC

3

30

GRUDZIĄDZ

3

31

HRUBIESZÓW

3

32

INOWROCŁAW

3

33

JAROCIN

3

34

JAROSŁAW

3

35

KATOWICE

3,6

36

KIELCE

3

37

KŁODZKO

3

38

KOŁOBRZEG

3,7

39

KOSZALIN

3,1

40

KRAKÓW

4,3

41

KRAKÓW-BALICE

4,1

42

KROSNO ODRZAŃSKIE

3

43

KUTNO

3

44

LESZNO

3

45

LĘBORK

3

46

LIDZBARK WARMIŃSKI

3

47

LIPOWIEC

3

48

LUBLIN

3,8

49

LUBLINIEC

3

50

ŁASK

3

51

ŁĘCZYCA

3

52

ŁOMŻA

3

53

ŁÓDŹ

3,2

54

MALBORK

3

55

MIĘDZYRZECZ

3

56

MIŃSK MAZOWIECKI

3

57

MIROSŁAWIEC

3

58

MORĄG

3

59

MRZEŻYNO

3

60

NISKO

3

61

NOWA DĘBA

3

62

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

3

63

OLEŚNICA

3,3

64

OLSZTYN

3,4

65

OPOLE

3,2

66

ORZYSZ

3,1

67

OSTRÓW MAZOWIECKA

3

68

PIŁA

3

69

POWIDZ

3

70

POZNAŃ

3,8

71

PRUSZCZ GDAŃSKI

3,9

72

PRZASNYSZ

3,3

73

PRZEMYŚL

3

74

RADOM

3,1

75

RZESZÓW

3,5

76

SANDOMIERZ

3

77

SIEDLCE

3,5

78

SIEMIROWICE

3

79

SIERADZ

3

80

SKWIERZYNA

3,1

81

SŁUPSK

3,5

82

SOCHACZEW

3,1

83

STARGARD

3,1

84

SULECHÓW

3,1

85

SUWAŁKI

3

86

SZCZECIN

4,2

87

ŚREM

3

88

ŚWIDWIN

3

89

ŚWINOUJŚCIE

4,7

90

TARNOWSKIE GÓRY

3

91

TARNÓW

4,3

92

TOMASZÓW MAZOWIECKI

3

93

TORUŃ

3,4

94

TRZEBIATÓW

3

95

USTKA

3,8

96

WAŁCZ

3

97

WARSZAWA

6

98

WEJHEROWO

3

99

WESOŁA

4,3

100

WĘDRZYN

3,2

101

WĘGORZEWO

3

102

WŁADYSŁAWOWO

3,2

103

WROCŁAW

4,1

104

ZAMOŚĆ

3,1

105

ZEGRZE

3,3

106

ZIELONA GÓRA

3,4

107

ZŁOCIENIEC

3

108

ŻAGAŃ

3

1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 listopada 2023 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 633 oraz z 2022 r. poz. 2504), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1872).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczenia mieszkaniowego oraz kosztów utrzymania miejsca zakwaterowania (Dz. U. poz. 135), które weszło w życie z dniem 6 lutego 2026 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-30
  • Data wejścia w życie: 2026-09-30
  • Data obowiązywania: 2026-09-30
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