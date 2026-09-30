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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1284
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 24 września 2026 r.
w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych nadzorowanych przez:
a) ministra właściwego do spraw energii albo
b) ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi
- zwanego dalej „ministrem”;
2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
§ 2.
1) podmiot prawny - jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 1 i 9 ustawy;
2) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640, 644 i 1206), za który przyznaje się nagrodę roczną;
3) uprawniony - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy.
§ 3.
1) w roku tym:
a) osiągnął dodatni wynik finansowy lub poprawił wyniki finansowe, w szczególności przez: zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów z całokształtu działalności podmiotu, poprawę płynności finansowej, przy czym wynik finansowy nie może być efektem wyłącznie zdarzeń jednorazowych,
b) efektywnie realizował zadania i cele statutowe oraz przyjęte plany restrukturyzacji,
c) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;
2) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda roczna.
2. Oceniając spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się formę prawną podmiotu prawnego oraz jego zadania i cele statutowe.
§ 4.
1) art. 2 pkt 1 ustawy - minister;
2) art. 2 pkt 2 ustawy - minister lub osoba właściwa dla tego uprawnionego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.
§ 5.
1) dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra, do której zakresu działania należy prowadzenie spraw z zakresu nadzoru ministra nad daną jednostką organizacyjną - w przypadku uprawnionego zatrudnionego w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy;
2) rada naukowa danej jednostki organizacyjnej - w przypadku uprawnionego zatrudnionego w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy.
2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:
1) oznaczenie miejscowości i datę;
2) nazwę i siedzibę podmiotu prawnego;
3) wskazanie wnioskodawcy;
4) wskazanie adresata wniosku;
5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;
6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego;
7) datę objęcia przez uprawnionego zajmowanego stanowiska;
8) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego w roku obrotowym, podaną kwotowo oraz jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
9) proponowaną wysokość nagrody rocznej podaną kwotowo oraz jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody rocznej;
10) uzasadnienie wniosku, z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 10 ust. 4 ustawy oraz § 3;
11) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego;
12) wykaz załączników, o których mowa w ust. 3;
13) podpis wnioskodawcy albo osoby działającej w jego imieniu.
3. Do wniosku o przyznanie nagrody rocznej dołącza się:
1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy wraz z dokumentami stwierdzającymi zatwierdzenie tych sprawozdań, jeżeli organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada;
2) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań o charakterze publicznoprawnym;
3) w przypadku jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy, uchwałę rady naukowej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.
§ 6.
§ 7.
1) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 627 oraz z 2026 r. poz. 1285) - w zakresie dotyczącym uprawnionych zatrudnionych w podmiotach prawnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw energii,
2) rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 978) - w zakresie dotyczącym uprawnionych zatrudnionych w podmiotach prawnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi
- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 8.
Minister Energii: M. Motyka
1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka surowcami energetycznymi, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 24 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1284)
WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ
- Data ogłoszenia: 2026-09-30
- Data wejścia w życie: 2026-10-01
- Data obowiązywania: 2026-10-01
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