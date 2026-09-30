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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1284

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 24 września 2026 r.

w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych nadzorowanych przez:

a) ministra właściwego do spraw energii albo

b) ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi

- zwanego dalej „ministrem”;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

§ 2.

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podmiot prawny - jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 1 i 9 ustawy;

2) rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522, 640, 644 i 1206), za który przyznaje się nagrodę roczną;

3) uprawniony - osobę, o której mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy.

§ 3.

1. Nagroda roczna może być przyznana, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony przez cały rok obrotowy:

1) w roku tym:

a) osiągnął dodatni wynik finansowy lub poprawił wyniki finansowe, w szczególności przez: zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów z całokształtu działalności podmiotu, poprawę płynności finansowej, przy czym wynik finansowy nie może być efektem wyłącznie zdarzeń jednorazowych,

b) efektywnie realizował zadania i cele statutowe oraz przyjęte plany restrukturyzacji,

c) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

2) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, za który jest przyznawana nagroda roczna.

2. Oceniając spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się formę prawną podmiotu prawnego oraz jego zadania i cele statutowe.

§ 4.

Nagrodę roczną przyznaje uprawnionemu, o którym mowa w:

1) art. 2 pkt 1 ustawy - minister;

2) art. 2 pkt 2 ustawy - minister lub osoba właściwa dla tego uprawnionego w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

§ 5.

1. Z umotywowanym wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu występują:

1) dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra, do której zakresu działania należy prowadzenie spraw z zakresu nadzoru ministra nad daną jednostką organizacyjną - w przypadku uprawnionego zatrudnionego w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy;

2) rada naukowa danej jednostki organizacyjnej - w przypadku uprawnionego zatrudnionego w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy.

2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:

1) oznaczenie miejscowości i datę;

2) nazwę i siedzibę podmiotu prawnego;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) wskazanie adresata wniosku;

5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;

6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego;

7) datę objęcia przez uprawnionego zajmowanego stanowiska;

8) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego w roku obrotowym, podaną kwotowo oraz jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej podaną kwotowo oraz jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody rocznej;

10) uzasadnienie wniosku, z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 10 ust. 4 ustawy oraz § 3;

11) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego;

12) wykaz załączników, o których mowa w ust. 3;

13) podpis wnioskodawcy albo osoby działającej w jego imieniu.

3. Do wniosku o przyznanie nagrody rocznej dołącza się:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy wraz z dokumentami stwierdzającymi zatwierdzenie tych sprawozdań, jeżeli organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada;

2) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań o charakterze publicznoprawnym;

3) w przypadku jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy, uchwałę rady naukowej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.

§ 6.

Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 7.

Do wniosków o przyznanie nagrody rocznej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 627 oraz z 2026 r. poz. 1285) - w zakresie dotyczącym uprawnionych zatrudnionych w podmiotach prawnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw energii,

2) rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 978) - w zakresie dotyczącym uprawnionych zatrudnionych w podmiotach prawnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi

- stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.

Minister Energii: M. Motyka

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka surowcami energetycznymi, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Energii
z dnia 24 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1284)

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ 

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-30
  • Data wejścia w życie: 2026-10-01
  • Data obowiązywania: 2026-10-01
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