§ 5.

1. Z umotywowanym wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu występują:

1) dyrektor komórki organizacyjnej w urzędzie obsługującym ministra, do której zakresu działania należy prowadzenie spraw z zakresu nadzoru ministra nad daną jednostką organizacyjną - w przypadku uprawnionego zatrudnionego w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy;

2) rada naukowa danej jednostki organizacyjnej - w przypadku uprawnionego zatrudnionego w jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy.

2. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej zawiera:

1) oznaczenie miejscowości i datę;

2) nazwę i siedzibę podmiotu prawnego;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) wskazanie adresata wniosku;

5) imię (imiona) i nazwisko uprawnionego;

6) stanowisko zajmowane przez uprawnionego;

7) datę objęcia przez uprawnionego zajmowanego stanowiska;

8) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego w roku obrotowym, podaną kwotowo oraz jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej podaną kwotowo oraz jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uprawnionego w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody rocznej;

10) uzasadnienie wniosku, z uwzględnieniem wymagań określonych w art. 10 ust. 4 ustawy oraz § 3;

11) opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego;

12) wykaz załączników, o których mowa w ust. 3;

13) podpis wnioskodawcy albo osoby działającej w jego imieniu.

3. Do wniosku o przyznanie nagrody rocznej dołącza się:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy oraz za rok poprzedzający rok obrotowy wraz z dokumentami stwierdzającymi zatwierdzenie tych sprawozdań, jeżeli organ właściwy do przyznania nagrody rocznej ich nie posiada;

2) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań o charakterze publicznoprawnym;

3) w przypadku jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 pkt 9 ustawy, uchwałę rady naukowej w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej uprawnionemu.