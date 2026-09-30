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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1285

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1) ORAZ MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA2)

z dnia 29 września 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 627) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 1:

a) w lit. b skreśla się wyrazy „ , lub”,

b) uchyla się lit. c;

2) w § 4 wyrazy „do spraw klimatu, do spraw środowiska albo do spraw energii” zastępuje się wyrazami „do spraw klimatu albo do spraw środowiska”.

§ 2.

Do wniosków o przyznanie nagrody rocznej złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie dotyczącym uprawnionych zatrudnionych w podmiotach prawnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw energii, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Energii z dnia 24 września 2026 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. poz. 1284).

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.

Minister Energii: M. Motyka

Minister Klimatu i Środowiska: wz. K. Bolesta

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

2) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-09-30
  • Data wejścia w życie: 2026-10-01
  • Data obowiązywania: 2026-10-01
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