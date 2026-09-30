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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1285
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1) ORAZ MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA2)
z dnia 29 września 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 1 w pkt 1:
a) w lit. b skreśla się wyrazy „ , lub”,
b) uchyla się lit. c;
2) w § 4 wyrazy „do spraw klimatu, do spraw środowiska albo do spraw energii” zastępuje się wyrazami „do spraw klimatu albo do spraw środowiska”.
§ 2.
§ 3.
Minister Energii: M. Motyka
Minister Klimatu i Środowiska: wz. K. Bolesta
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).
2) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - klimat i środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
- Data ogłoszenia: 2026-09-30
- Data wejścia w życie: 2026-10-01
- Data obowiązywania: 2026-10-01
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Dziennik Ustaw
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII ORAZ MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla rolników dotkniętych znacznym wzrostem cen nawozów i oleju napędowego spowodowanym kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r.
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