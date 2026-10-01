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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1286
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 września 2026 r.
w sprawie określenia wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”
Na podstawie art. 15f ust. 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2026 r. poz. 37, 203 i 791) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) „Karta stażu podyplomowego lekarza” jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Zdrowia: wz. K. Kęcka
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1286)
Załącznik nr 1
WZÓR - KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA
Załącznik nr 2
WZÓR - KARTA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY
- Data ogłoszenia: 2026-10-01
- Data wejścia w życie: 2026-10-02
- Data obowiązywania: 2026-10-02
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Dziennik Ustaw
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