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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1288
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 2 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
Na podstawie art. 146ej ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2026 r. poz. 1263 i 1270) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„§ 11c. W okresie od dnia 3 października 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. obniżoną do wysokości 8 % stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:
1) benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
2) olejów napędowych (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;
3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych - bez względu na kod CN.”.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 387, 1381, 1399 i 1944, z 2025 r. poz. 1253 oraz z 2026 r. poz. 417, 418, 573, 642, 699, 771 i 1095.
- Data ogłoszenia: 2026-10-02
- Data wejścia w życie: 2026-10-02
- Data obowiązywania: 2026-10-02
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