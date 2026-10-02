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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1289
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 2 października 2026 r.
w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 września 2026 r. o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1287) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) 1239 zł/1000 litrów - w przypadku stawki podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy;
2) 880 zł/1000 litrów - w przypadku stawki podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy;
3) 880 zł/1000 litrów - w przypadku stawki podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy.
§ 2.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-10-02
- Data wejścia w życie: 2026-10-02
- Data obowiązywania: 2026-10-02
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Dziennik Ustaw
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe
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