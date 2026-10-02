§ 1.

W okresie od dnia 3 października 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. obniża się stawki podatku akcyzowego, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, 6 i 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 412, 414, 846 i 1206), zwanej dalej „ustawą”, do wysokości:

1) 1239 zł/1000 litrów - w przypadku stawki podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy;

2) 880 zł/1000 litrów - w przypadku stawki podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy;

3) 880 zł/1000 litrów - w przypadku stawki podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy.