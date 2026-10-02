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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1289

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 2 października 2026 r.

w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 18 września 2026 r. o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1287) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W okresie od dnia 3 października 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. obniża się stawki podatku akcyzowego, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2, 6 i 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2026 r. poz. 412, 414, 846 i 1206), zwanej dalej „ustawą”, do wysokości:

1) 1239 zł/1000 litrów - w przypadku stawki podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy;

2) 880 zł/1000 litrów - w przypadku stawki podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy;

3) 880 zł/1000 litrów - w przypadku stawki podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-02
  • Data wejścia w życie: 2026-10-02
  • Data obowiązywania: 2026-10-02
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