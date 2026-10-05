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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1292

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

z dnia 17 września 2026 r.

w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-05
  • Data wejścia w życie: 2026-10-20
  • Data obowiązywania: 2026-10-20
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Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1288

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1289

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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie Programu Bonu Senioralnego na lata 2026–2028

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1277

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla rolników dotkniętych znacznym wzrostem cen nawozów i oleju napędowego spowodowanym kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1278

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2026 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu &#8222;Karta stażu podyplomowego lekarza&#8221; oraz wzoru dokumentu &#8222;Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1286

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII ORAZ MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1285

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1276

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 września 2026 r. w sprawie określenia dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego obszarów wydatkowych i wartości ich wag oraz determinant i wysokości współczynników regresji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1280

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 września 2026 r. w sprawie znaku graficznego Policji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1272

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1262

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2026 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1255

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 24 września 2026 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1284

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1264

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 24 września 2026 r. w sprawie postępowania selekcyjnego na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1295

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1257

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 września 2026 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1275

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH ORAZ MINISTRA ENERGII z dnia 24 września 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1279

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu informacji o schematach podatkowych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1254

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1267

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 23 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1294

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