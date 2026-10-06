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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1299
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 września 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-10-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1289
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1288
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2026 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1286
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla rolników dotkniętych znacznym wzrostem cen nawozów i oleju napędowego spowodowanym kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1278
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie Programu Bonu Senioralnego na lata 2026–2028
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1277
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII ORAZ MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1285
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1276
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 września 2026 r. w sprawie określenia dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego obszarów wydatkowych i wartości ich wag oraz determinant i wysokości współczynników regresji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1280
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2026 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1255
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1262
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 września 2026 r. w sprawie znaku graficznego Policji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1272
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH ORAZ MINISTRA ENERGII z dnia 24 września 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1279
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1264
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 24 września 2026 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1284
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1257
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 września 2026 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1275
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI z dnia 24 września 2026 r. w sprawie postępowania selekcyjnego na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1295
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2027 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1258
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 23 września 2026 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1267