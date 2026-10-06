Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 25 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1300)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych

Na podstawie art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb rejestracji oraz wzory dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”, oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „obcymi siłami zbrojnymi”, na podstawie umów międzynarodowych, o których mowa w art. 73 ust. 2b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) jednostki organizacyjne właściwe w tych sprawach.

§ 2. Rejestracji na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu podlegają:

1) pojazdy Sił Zbrojnych, z wyjątkiem ciągnionego sprzętu artyleryjskiego, kuchni polowych i innego sprzętu ciągnionego, który nie jest zabudowany na podwoziu przyczepy lub na ramie,

2) pojazdy obcych sił zbrojnych

- zwane dalej „pojazdami”.

§ 3. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3.

2. Zadania rejestracji i inne czynności związane z rejestracją pojazdów Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych realizuje przy pomocy jednostki organizacyjnej właściwej do spraw rejestracji pojazdów, zwanej dalej „wojskowym organem rejestrującym”.

3. Przy rejestracji, wyrejestrowaniu i innych czynnościach związanych z rejestracją pojazdów wojskowy organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

§ 4. 1. Rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie wniosku o rejestrację złożonego w wojskowym organie rejestrującym przez:

1) szefa (równorzędnego) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) dysponenta środków budżetowych resortu obrony narodowej;

3) dowódcę jednostki wojskowej użytkującej pojazd;

4) Prezesa Agencji Mienia Wojskowego lub innego organu dokonującego zakupu albo wyboru wykonawcy remontu pojazdów Sił Zbrojnych;

5) inną osobę upoważnioną przez organy wymienione w pkt 1-4;

6) właściwe władze wojskowe obcych sił zbrojnych.

2. Do wniosku o rejestrację, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty stanowiące podstawę dokonania rejestracji, określone w art. 72 ustawy;

2) dowód potwierdzający powierzenie pojazdu;

3) kopię złożonej deklaracji eksportowo-importowej dla towarów, które są własnością sił zbrojnych;

4) oświadczenie zawierające dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu zgodne z art. 27 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919) oraz świadectwa zgodności zgodnie z art. 27 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jeżeli są wymagane;

5) oświadczenie producenta pojazdu potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dopuszczających pojazd do ruchu zawartych w art. 66 ustawy w przypadku nowych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych;

6) oświadczenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej potwierdzające, że rejestrowany pojazd będzie używany do wykonywania czynności ochronnych, operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli ruchu drogowego przy użyciu pojazdów nieoznakowanych - w przypadku rejestracji pojazdu Żandarmerii Wojskowej pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu;

7) oświadczenie Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych potwierdzające, że pojazd będzie używany do wykonywania operacji specjalnych - w przypadku rejestracji pojazdu Wojsk Specjalnych pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu;

8) oświadczenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego potwierdzające, że pojazd będzie użytkowany do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania - w przypadku rejestracji pojazdów jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 445), pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu;

9) oświadczenie Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni potwierdzające, że pojazd będzie używany do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni - w przypadku rejestracji pojazdu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu.

3. Osoby składające wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz osoby składające oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6-9, podają swoje imię (imiona) i nazwisko, posiadany stopień wojskowy lub stopień służbowy oraz zajmowane stanowisko służbowe.

4. Do wniosku o rejestrację, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, dołącza się dokumenty określone w zawartej umowie międzynarodowej lub w porozumieniu wykonawczym do umowy.

5. W przypadku rejestracji pojazdu, który nie posiada cech identyfikacyjnych albo nie posiada tabliczki znamionowej, do dokumentów określonych w ust. 2 dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie i umieszczenie cech identyfikacyjnych lub wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej, zgodnie z decyzją wojskowego organu rejestrującego.

6. Wniosek o rejestrację pojazdu z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 72 ustawy, zawiera:

1) dane właściciela lub użytkownika pojazdu;

2) nazwę i nr dokumentu określającego podstawę rejestracji;

3) cechy identyfikacyjne pojazdu;

4) markę, typ i rodzaj pojazdu;

5) czytelny podpis wnioskodawcy.

7. Wzór wniosku o rejestrację - wyrejestrowanie jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku o rejestrację albo wyrejestrowanie, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:

1) dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w dyrektywie Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, z późn. zm.);

2) wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającym dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018, str. 1, z późn. zm.), albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.

§ 6. 1. Pojazdy Sił Zbrojnych rejestruje się pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby.

2. Pojazdy obcych sił zbrojnych lub Żandarmerii Wojskowej używane do wykonywania czynności ochronnych, opera-cyjno-rozpoznawczych lub kontroli ruchu drogowego przy użyciu pojazdów nieoznakowanych, pojazdy Wojsk Specjalnych używane do wykonywania operacji specjalnych, pojazdy jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, używane do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania oraz pojazdy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni używane do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni rejestruje się pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby lub wyróżnikiem województwa i powiatu.

3. Numer rejestracyjny z wyróżnikiem służby składa się z:

1) wyróżnika Sił Zbrojnych, którym jest wielka litera U umieszczana jako pierwsza;

2) wyróżnika pojazdu, którym są:

a) jedna z wielkich liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z,

b) pięciocyfrowa liczba od 00001 do 99999 - dla tablic zwyczajnych samochodowych i dla numerów rejestracyjnych nanoszonych bezpośrednio na powierzchni pojazdu,

c) czterocyfrowa liczba od 0001 do 9999 - dla tablic zwyczajnych motocyklowych,

d) czterocyfrowa liczba od 0001 do 9999 oraz na końcu wielka litera T - dla pojazdu gąsienicowego.

4. Numery rejestracyjne z wyróżnikiem służby określa wojskowy organ rejestrujący, posługując się zestawem cyfr i liter stanowiących pojemność rejestracyjną.

5. Układ liter i cyfr dla numerów rejestracyjnych z wyróżnikiem województwa i powiatu określają przepisy wydane na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy.

6. Pojazd może mieć przyporządkowany tylko jeden numer rejestracyjny.

7. Wojskowy organ rejestrujący dokonuje wymiany tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej), w przypadku ich zniszczenia, na nowe tablice (tablicę) rejestracyjne (rejestracyjną).

§ 7. 1. Wojskowy organ rejestrujący:

1) zamawia u producentów tablice rejestracyjne z numerami rejestracyjnymi, o których mowa w § 6, dowody rejestracyjne, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, i znaki legalizacyjne;

2) zgłasza do starosty zapotrzebowanie na numery rejestracyjne zawierające wyróżnik województwa i powiatu.

2. Starosta przyznaje wojskowemu organowi rejestrującemu numery rejestracyjne na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 8. 1. Rejestrując pojazd, wojskowy organ rejestrujący wpisuje informacje określone w art. 80b i art. 80ba ustawy do bazy danych wojskowego organu rejestrującego i wydaje:

1) wojskowy dowód rejestracyjny - w przypadku rejestracji pojazdu pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby;

2) dowód rejestracyjny, którego wzór jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy - w przypadku rejestracji pojazdu pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem województwa i powiatu;

3) zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (rejestracyjną) - jeżeli są wymagane przez przepisy ustawy.

2. W przypadku pojazdu gąsienicowego lub kołowego transportera opancerzonego nie wydaje się tablic rejestracyjnych, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe. Dopuszcza się niewydawanie tablic rejestracyjnych dla innych kołowych pojazdów opancerzonych, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe.

3. Wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej), o których mowa w ust. 1, następuje za pisemnym potwierdzeniem w karcie informacyjnej pojazdu, dokonanym przez użytkownika pojazdu lub osobę upoważnioną do ich odbioru przez osoby wymienione w § 4 ust. 1.

4. Wojskowy organ rejestrujący może upoważnić określony organ polskiego kontyngentu wojskowego, przebywającego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do dokonywania wpisów w dowodach rejestracyjnych. Organ, który dokonał wpisu w dowodzie rejestracyjnym, informuje o jego treści wojskowy organ rejestrujący, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu.

5.2) Wzór i opis wojskowego dowodu rejestracyjnego oraz oznaczenia kodów w nim zastosowanych, a także sposób jego wypełniania są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

6. Wzór tablic rejestracyjnych, sposób umieszczania na nich symboli oraz wzór znaku legalizacyjnego jest określony w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy.

§ 9. 1. Zmiana przeznaczenia lub użytkownika pojazdu nie powoduje konieczności jego ponownej rejestracji.

2. Dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) przyjmującej pojazd dokonuje niezwłocznie wpisu przynależności pojazdu w wojskowym dowodzie rejestracyjnym na stronach 3 lub 4, informując o tym wojskowy organ rejestrujący, w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu.

3. Dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) przekazującej pojazd informuje o tym wojskowy organ rejestrujący, w terminie 7 dni od dnia przekazania, załączając dokument potwierdzający przekazanie pojazdu.

4. Zmiana przeznaczenia pojazdu Żandarmerii Wojskowej używanego do wykonywania czynności ochronnych, opera-cyjno-rozpoznawczych lub kontroli ruchu drogowego przy użyciu pojazdów nieoznakowanych, pojazdu Wojsk Specjalnych używanego do wykonywania operacji specjalnych, pojazdu jednostki, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, używanego do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnieniem ich funkcjonowania oraz pojazdu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni używanego do wykonywania operacji obrony cyberprzestrzeni powoduje konieczność jego ponownej rejestracji pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby.

§ 10. 1.3) Pojazd przyjęty do badań albo testowania rejestruje się na czas określony.

2. W przypadku rejestracji, o której mowa w ust. 1, przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

§ 11. 1. W przypadku pojazdu zakupionego poza granicami państwa dla polskich przedstawicielstw wojskowych, polskich zespołów łącznikowych, ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej lub polskich kontyngentów wojskowych, nierejestrowanego w państwie, w którym jest użytkowany, może on podlegać rejestracji przez wojskowy organ rejestrujący.

2. W przypadku pojazdu, o którym mowa w ust. 1, w adnotacjach urzędowych w dowodzie rejestracyjnym umieszcza się informację o kraju, w którym pojazd jest eksploatowany. Informacje o aktualnym miejscu eksploatacji takiego pojazdu użytkownik przesyła do wojskowego organu rejestrującego, w terminie do końca grudnia każdego roku kalendarzowego.

3. W przypadku sprowadzenia pojazdu, o którym mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pojazd podlega ponownej rejestracji.

§ 12. 1. Wojskowy organ rejestrujący może przekazać Żandarmerii Wojskowej częściowo wypełnione blankiety dowodów rejestracyjnych, tablice rejestracyjne i znaki legalizacyjne potrzebne do dokonywania rejestracji niektórych pojazdów Żandarmerii Wojskowej.

2. Przekazanie częściowo wypełnionych blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych następuje na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej złożony do wojskowego organu rejestrującego.

3. Rejestracji pojazdów, o których mowa w ust. 1, dokonuje Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej.

4. W stosunku do pojazdów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się § 6 ust. 6.

§ 13. 1. Dla pojazdu przyjętego do Sił Zbrojnych w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych dowódca jednostki wojskowej przeprowadzającej mobilizację wydaje wkładkę do dowodu rejestracyjnego pojazdu, zwaną dalej „wkładką”. Wkładka jest ważna łącznie z dowodem rejestracyjnym tego pojazdu.

2. Wkładki na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych przydziela wojskowy organ rejestrujący. Zapotrzebowania na wkładki dowódcy jednostek wojskowych prowadzących mobilizację składają do wojskowego organu rejestrującego.

3. Numery rejestracyjne na potrzeby mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych wojskowy organ rejestrujący przydziela z zasobów numerowych Sił Zbrojnych. Zapotrzebowania na te numery dowódcy jednostek wojskowych prowadzących mobilizację składają do wojskowego organu rejestrującego.

§ 14. 1. W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, a także jego zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych w nim danych lub braku miejsca na dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym, dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) użytkującej pojazd lub osoba przez niego upoważniona występuje z wnioskiem do wojskowego organu rejestrującego o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wojskowy organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po:

1) przedstawieniu wyciągu z rejestru badań technicznych pojazdu prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu;

2) zwróceniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

3) złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej (równorzędnego), której ewidencją pojazd jest objęty, stosownego oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 74a ustawy, o utracie lub zniszczeniu dowodu rejestracyjnego.

3. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się, gdy wojskowy organ rejestrujący posiada informacje o terminie następnych badań technicznych pojazdu.

4. Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego.

5. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się w przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych w nim danych lub braku miejsca na dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym.

§ 15. 1. W przypadku utraty lub zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej) dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) użytkującej pojazd lub osoba przez niego upoważniona występuje do wojskowego organu rejestrującego z wnioskiem o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej).

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wojskowy organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne (rejestracyjną) z nowymi numerami rejestracyjnymi po:

1) zwróceniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego;

2) zwróceniu tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej);

3) przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji lub Żandarmerii Wojskowej potwierdzający zgłoszenie utraty tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej);

4) złożeniu przez dowódcę jednostki wojskowej (równorzędnego), której ewidencją pojazd jest objęty, stosownego oświadczenia, złożonego pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 74a ustawy, o utracie lub zniszczeniu tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej).

3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 4 nie stosuje się w przypadku utraty tablic rejestracyjnych.

4. Przepisu ust. 2 pkt 3 nie stosuje się w przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej).

5. Informacje o wydaniu nowego dowodu rejestracyjnego, tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej) i znaków legalizacyjnych wpisuje się do bazy danych wojskowego organu rejestrującego.

§ 16. Na pojeździe pobranym w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych pozostawia się jego tablice rejestracyjne, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2.

§ 17. 1. Dopuszcza się umieszczenie przedniej i tylnej tablicy rejestracyjnej lub numeru rejestracyjnego pojazdu, o którym mowa w ust. 4, po jego prawej stronie.

2. Na pojeździe pobranym z zasobów gospodarki, w ramach mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych, umieszcza się dodatkowo numer rejestracyjny barwy białej lub czarnej, kontrastującej z barwą pojazdu, przydzielony przez wojskowy organ rejestrujący w trybie określonym w § 13 ust. 3 i przyporządkowany do danego pojazdu przez dowódcę jednostki przeprowadzającej mobilizację. Numer ten umieszcza się bezpośrednio na odpowiedniej powierzchni pojazdu przy użyciu szablonów lub z zastosowaniem innej techniki.

3. Na pojazdach, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się umieszczenie numerów rejestracyjnych wraz z symbolem przynależności narodowej, wykonanych jako samoprzylepna nalepka rejestracyjna.

4. Na pojeździe gąsienicowym i kołowym transporterze opancerzonym lub innym kołowym pojeździe opancerzonym umieszcza się numer rejestracyjny barwy czarnej na białym tle oraz symbol przynależności narodowej, wykonany bezpośrednio na przedniej i tylnej powierzchni pojazdu przy użyciu szablonów lub z zastosowaniem innej techniki albo wykonany jako samoprzylepna nalepka rejestracyjna.

5. Wymiary liter i cyfr numeru rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 2-4, odpowiadają wymiarom liter i cyfr numeru rejestracyjnego umieszczonego na tablicy rejestracyjnej.

6. Wzór numeru rejestracyjnego oraz symbolu przynależności narodowej nanoszonych bezpośrednio na powierzchni pojazdów jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 18. 1. W przypadku:

1) przeniesienia własności pojazdu,

2) przekazania pojazdu do Agencji Mienia Wojskowego lub innej instytucji, której powierzono zadanie zagospodarowania pojazdów nieprzydatnych dla Sił Zbrojnych,

3) zwrócenia zarejestrowanego pojazdu po badaniach albo po testowaniu

- nie przekazuje się wydanego przez wojskowy organ rejestrujący dowodu rejestracyjnego oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych (rejestracyjnej), które podlegają zwrotowi do wojskowego organu rejestrującego.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dowódca jednostki wojskowej (równorzędny) informuje, w terminie 7 dni od dnia przekazania pojazdu, wojskowy organ rejestrujący o przekazaniu pojazdu poza Siły Zbrojne.

3. Prezes Agencji Mienia Wojskowego lub inny organ, któremu powierzono zadanie zagospodarowania pojazdów nieprzydatnych dla Sił Zbrojnych, informują wojskowy organ rejestrujący o zmianie właściciela w przypadku zbycia tych pojazdów, w terminie 30 dni od dnia zmiany właściciela.

4. Dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne wydane do dnia 30 czerwca 2000 r. podlegają protokolarnemu zniszczeniu w jednostce wojskowej użytkującej pojazd, w terminie 30 dni od dnia przekazania pojazdu poza Siły Zbrojne.

5. W przypadkach określonych w ust. 1 przed przekazaniem pojazdu numery rejestracyjne naniesione bezpośrednio na pojeździe podlegają usunięciu.

§ 19. 1. Dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne i numery rejestracyjne pojazdów Sił Zbrojnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

2. W przypadku zniszczenia dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, wojskowy organ rejestrujący dokonuje jego wymiany na dowód rejestracyjny zgodny z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2023 r.4)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej

z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1300)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O REJESTRACJĘ - WYREJESTROWANIE

Załącznik nr 25)

WZÓR I OPIS WOJSKOWEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO ORAZ OZNACZENIA KODÓW W NIM ZASTOSOWANYCH, A TAKŻE SPOSÓB JEGO WYPEŁNIANIA

I. Wzór wojskowego dowodu rejestracyjnego

II. Opis wojskowego dowodu rejestracyjnego

A. Informacje ogólne:

1. Forma dokumentu: dokument skrzydełkowy.

2. Format dokumentu: 105 × 218 mm (po złożeniu 105 × 73 mm).

3. Podłoże: papier.

B. Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) znak wodny;

3) włókna zabezpieczające.

2. Zabezpieczenia w druku:

1) techniki druku: offset, sitodruk;

2) tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;

3) mikrodruki;

4) elementy graficzne wykonane farbą irydyscentną;

5) elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym.

3. Oznaczenie indywidualne wykonane techniką druku typograficznego z zastosowaniem farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym.

III. Oznaczenia kodów zastosowanych w wojskowym dowodzie rejestracyjnym

A numer rejestracyjny pojazdu

B data pierwszej rejestracji pojazdu

C dane dotyczące posiadacza i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 nazwa posiadacza pojazdu,

C.1.2 REGON,

C.1.3 adres posiadacza pojazdu,

C.2.1 nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 REGON,

C.2.3 adres właściciela pojazdu

D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu,

- wariant, jeżeli występuje,

- wersja, jeżeli występuje,

D.3 model pojazdu

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy)

F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu, wyłączając motocykle i motorowery (w kg)

F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg)

F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg)

G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż kategoria M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg)

H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie

I data wydania dowodu rejestracyjnego

J kategoria pojazdu

K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje

L liczba osi

O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg)

O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg)

P.1 pojemność silnika (w cm3)

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW)

P.3 rodzaj paliwa lub źródła mocy

Q stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów

S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy

S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występują

X potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu w rubryce dowodu rejestracyjnego „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO”

IV. Sposób wypełniania wojskowego dowodu rejestracyjnego:

1) na stronach 1, 5, 6 wypełnia się rubryki: organ wydający, numer rejestracyjny pojazdu, data pierwszej rejestracji pojazdu, dane posiadacza lub właściciela pojazdu (nazwa, numer REGON i adres posiadacza pojazdu lub nazwa, numer REGON i adres właściciela pojazdu), dane pojazdu (numer podwozia lub ramy, marka, typ (wariant lub wersja, jeżeli występują), model pojazdu), numer identyfikacyjny pojazdu (VIN albo numer nadwozia pojazdu), maksymalna masa całkowita pojazdu (wyłączając motocykle i motorowery), masa własna pojazdu, okres ważności dowodu rejestracyjnego (jeżeli występuje takie ograniczenie), data wydania dowodu rejestracyjnego, numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeżeli występuje), dane silnika (pojemność i maksymalna moc netto silnika, rodzaj paliwa lub źródła mocy), stosunek mocy do ciężaru (dotyczy motocykli i motorowerów), liczba miejsc (siedzących lub stojących), dopuszczalna masa całkowita pojazdu, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, kategoria pojazdu, liczba osi, maksymalna masa całkowita przyczepy (z hamulcem i bez hamulca), rodzaj pojazdu, przeznaczenie, rok produkcji, dopuszczalna ładowność, największy dopuszczalny nacisk osi, numer wewnętrzny;

2) na stronach 2, 3 potwierdza się przeprowadzenie badania technicznego pojazdu, podając jego datę oraz datę następnego badania technicznego pojazdu;

3) na stronie 4 - w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” wpisów dokonuje się zgodnie przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251, z późn. zm.).

Załącznik nr 3

WZÓR NUMERU REJESTRACYJNEGO ORAZ SYMBOLU PRZYNALEŻNOŚCI NARODOWEJ NANOSZONYCH BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNI POJAZDÓW

Numer rejestracyjny jednorzędowy

Numer rejestracyjny dwurzędowy

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 820, 1006, 1676, 1734, 1843 i 1872 oraz z 2026 r. poz. 180, 875, 982 i 1073.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 1123), które weszło w życie z dniem 1 października 2025 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 300 oraz z 2023 r. poz. 245), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517 oraz z 2023 r. poz. 1394).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.