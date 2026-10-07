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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1301
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 30 września 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (Dz. U. poz. 535), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (Dz. U. poz. 501).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (Dz. U. poz. 501), które stanowią:
„§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, wydane do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do upływu terminu w nich określonego.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 30 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1301)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 8 kwietnia 2015 r.
w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dokumenty potwierdzające status członków ich rodzin, uprawniające do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium;
2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1;
3) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych wydawanych osobom, o których mowa w pkt 1.
§ 2. 1. Dokumentami, o których mowa w § 1 pkt 1, są:
1) legitymacja dyplomatyczna wydawana szefom i członkom personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) legitymacja służbowa wydawana członkom personelu administracyjnego i technicznego oraz członkom personelu służby misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) legitymacja konsularna wydawana kierownikom urzędów konsularnych oraz członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) legitymacja konsula honorowego wydawana konsulom honorowym w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) legitymacja specjalna wydawana osobom innym niż wymienione w pkt 1-4, a także członkom ich rodzin, jeżeli wydanie takiej legitymacji jest uzasadnione na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych; wzór legitymacji specjalnej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2. Legitymacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są także wydawane członkom rodzin osób wymienionych w tych przepisach oraz mogą być wydawane innym osobom zrównanym z szefami i członkami personelu misji dyplomatycznych, kierownikami urzędów konsularnych lub z członkami personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin.
§ 3. 1. Wizy Schengen lub wizy krajowe wydawane szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin oznacza się symbolem „C” lub „D” w zależności od okresu pobytu.
2. Na naklejce wizowej w polu „UWAGI” zamieszcza się napis „cel wydania:” i następujące oznaczenia:
1) „DYPLOMATYCZNA” - w przypadku wjazdu i pobytu szefów i członków personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i innych urzędników konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członków ich rodzin;
2) „SŁUŻBOWA” - w przypadku wjazdu i pobytu członków personelu administracyjnego i technicznego, członków personelu służby misji dyplomatycznych, pracowników konsularnych, członków personelu służby urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób skierowanych do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjeżdżających służbowo, zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członków ich rodzin.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)
Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1301)
Załącznik nr 14)
WZÓR LEGITYMACJI DYPLOMATYCZNEJ
Awers
Rewers
Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.
Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:
1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;
2) mikrodruki;
3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;
4) element wykonany farbą optycznie zmienną;
5) element optycznie zmienny (CLI);
6) tłoczenia;
7) oznaczenie indywidualne.
Załącznik nr 24)
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ
Awers
Rewers
Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.
Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:
1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;
2) mikrodruki;
3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;
4) element wykonany farbą optycznie zmienną;
5) element optycznie zmienny (CLI);
6) tłoczenia;
7) oznaczenie indywidualne.
Załącznik nr 34)
WZÓR LEGITYMACJI KONSULARNEJ
Awers
Rewers
Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.
Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:
1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;
2) mikrodruki;
3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;
4) element wykonany farbą optycznie zmienną;
5) element optycznie zmienny (CLI);
6) tłoczenia;
7) oznaczenie indywidualne.
Załącznik nr 44)
WZÓR LEGITYMACJI KONSULA HONOROWEGO
Awers
Rewers
Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.
Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:
1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;
2) mikrodruki;
3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;
4) element wykonany farbą optycznie zmienną;
5) element optycznie zmienny (CLI);
6) tłoczenia;
7) oznaczenie indywidualne.
Załącznik nr 54)
WZÓR LEGITYMACJI SPECJALNEJ
Awers
Rewers
Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.
Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:
1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;
2) mikrodruki;
3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;
4) element wykonany farbą optycznie zmienną;
5) element optycznie zmienny (CLI);
6) tłoczenia;
7) oznaczenie indywidualne.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 kwietnia 2015 r.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 378), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (Dz. U. poz. 501), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2024 r.
- Data ogłoszenia: 2026-10-07
- Data obowiązywania: 2026-10-07
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