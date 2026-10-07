Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 30 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1301)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2025 r. poz. 1079 i 1794 oraz z 2026 r. poz. 203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także dokumenty potwierdzające status członków ich rodzin, uprawniające do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium;

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1;

3) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych wydawanych osobom, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Dokumentami, o których mowa w § 1 pkt 1, są:

1) legitymacja dyplomatyczna wydawana szefom i członkom personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) legitymacja służbowa wydawana członkom personelu administracyjnego i technicznego oraz członkom personelu służby misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) legitymacja konsularna wydawana kierownikom urzędów konsularnych oraz członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) legitymacja konsula honorowego wydawana konsulom honorowym w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) legitymacja specjalna wydawana osobom innym niż wymienione w pkt 1-4, a także członkom ich rodzin, jeżeli wydanie takiej legitymacji jest uzasadnione na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych; wzór legitymacji specjalnej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Legitymacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są także wydawane członkom rodzin osób wymienionych w tych przepisach oraz mogą być wydawane innym osobom zrównanym z szefami i członkami personelu misji dyplomatycznych, kierownikami urzędów konsularnych lub z członkami personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin.

§ 3. 1. Wizy Schengen lub wizy krajowe wydawane szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin oznacza się symbolem „C” lub „D” w zależności od okresu pobytu.

2. Na naklejce wizowej w polu „UWAGI” zamieszcza się napis „cel wydania:” i następujące oznaczenia:

1) „DYPLOMATYCZNA” - w przypadku wjazdu i pobytu szefów i członków personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i innych urzędników konsularnych państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członków ich rodzin;

2) „SŁUŻBOWA” - w przypadku wjazdu i pobytu członków personelu administracyjnego i technicznego, członków personelu służby misji dyplomatycznych, pracowników konsularnych, członków personelu służby urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób skierowanych do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjeżdżających służbowo, zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członków ich rodzin.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 8 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1301)

Załącznik nr 14)

WZÓR LEGITYMACJI DYPLOMATYCZNEJ

Awers

Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;

2) mikrodruki;

3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) element wykonany farbą optycznie zmienną;

5) element optycznie zmienny (CLI);

6) tłoczenia;

7) oznaczenie indywidualne.

Załącznik nr 24)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ





Awers





Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;

2) mikrodruki;

3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) element wykonany farbą optycznie zmienną;

5) element optycznie zmienny (CLI);

6) tłoczenia;

7) oznaczenie indywidualne.

Załącznik nr 34)

WZÓR LEGITYMACJI KONSULARNEJ





Awers





Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;

2) mikrodruki;

3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) element wykonany farbą optycznie zmienną;

5) element optycznie zmienny (CLI);

6) tłoczenia;

7) oznaczenie indywidualne.

Załącznik nr 44)

WZÓR LEGITYMACJI KONSULA HONOROWEGO





Awers





Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;

2) mikrodruki;

3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) element wykonany farbą optycznie zmienną;

5) element optycznie zmienny (CLI);

6) tłoczenia;

7) oznaczenie indywidualne.

Załącznik nr 54)

WZÓR LEGITYMACJI SPECJALNEJ





Awers





Rewers

Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm, wykonanej z poliwęglanu, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, numer legitymacji, podpis i nazwę organu wydającego, datę i miejsce wydania, termin ważności oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem.

Wykaz zabezpieczeń przed fałszerstwem:

1) dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego;

2) mikrodruki;

3) elementy wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) element wykonany farbą optycznie zmienną;

5) element optycznie zmienny (CLI);

6) tłoczenia;

7) oznaczenie indywidualne.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 kwietnia 2015 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin, uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 378), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 marca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (Dz. U. poz. 501), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2024 r.

