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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1304
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 września 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-10-07
- Data wejścia w życie: 2026-10-07
- Data obowiązywania: 2026-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 października 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Aromia bungii (Faldermann)
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1303
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 października 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1302
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1288
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1289
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1301
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla rolników dotkniętych znacznym wzrostem cen nawozów i oleju napędowego spowodowanym kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r.
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1278
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2026 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza” oraz wzoru dokumentu „Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty”
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1286
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie Programu Bonu Senioralnego na lata 2026–2028
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1277
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII ORAZ MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1285
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1276
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 września 2026 r. w sprawie określenia dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego obszarów wydatkowych i wartości ich wag oraz determinant i wysokości współczynników regresji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1280
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów międzynarodowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1300
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 września 2026 r. w sprawie znaku graficznego Policji
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1272
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 25 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu przeprowadzania badania i oceny nadzorczej w bankach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1262
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2026 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1255
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 24 września 2026 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1284
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1264
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1297
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 24 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach
Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1257