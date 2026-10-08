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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1308
USTAWA
z dnia 4 września 2026 r.
o Uniwersytecie Mazowieckim w Płocku
Art. 1. Z dniem 15 października 2026 r. Akademii Mazowieckiej w Płocku nadaje się nazwę „Uniwersytet Mazowiecki w Płocku”.
Art. 2.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 i 1897, z 2025 r. poz. 619, 620, 621, 622, 1162, 1794, 1837 i 1864 oraz z 2026 r. poz. 187, 203, 328, 370, 635, 637, 821 i 912.
- Data ogłoszenia: 2026-10-08
- Data wejścia w życie: 2026-10-15
- Data obowiązywania: 2026-10-15
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
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