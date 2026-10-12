REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1318

POROZUMIENIE WYKONAWCZE

z dnia 12 lutego 2026 r.

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej w sprawie zatrudniania lokalnych pracowników cywilnych,

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-12
  • Data wejścia w życie: 2026-08-05
  • Data obowiązywania: 2026-08-05
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 8 października 2026 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1320

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1313

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 października 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1302

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1312

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1309

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1289

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1306

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1317

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 października 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Aromia bungii (Faldermann)

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1288

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 października 2026 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1314

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1301

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla rolników dotkniętych znacznym wzrostem cen nawozów i oleju napędowego spowodowanym kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1278

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII ORAZ MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1285

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie Programu Bonu Senioralnego na lata 2026–2028

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1277

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2026 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu &#8222;Karta stażu podyplomowego lekarza&#8221; oraz wzoru dokumentu &#8222;Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1286

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1276

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 września 2026 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1316

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 września 2026 r. w sprawie określenia dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego obszarów wydatkowych i wartości ich wag oraz determinant i wysokości współczynników regresji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1280

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2026 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1255

REKLAMA