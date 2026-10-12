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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1318
POROZUMIENIE WYKONAWCZE
z dnia 12 lutego 2026 r.
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej w sprawie zatrudniania lokalnych pracowników cywilnych,
- Data ogłoszenia: 2026-10-12
- Data wejścia w życie: 2026-08-05
- Data obowiązywania: 2026-08-05
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 8 października 2026 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 października 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
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