REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1319
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 sierpnia 2026 r.
w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej w sprawie zatrudniania lokalnych pracowników cywilnych, podpisanego w Warszawie dnia 20 lutego 2025 r. oraz w Stuttgarcie dnia 3 kwietnia 2025 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej w sprawie zatrudniania lokalnych pracowników cywilnych, podpisanego w Warszawie dnia 20 lutego 2025 r. oraz w Stuttgarcie dnia 3 kwietnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1841) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 lutego 2026 r. ratyfikował wyżej wymienione porozumienie wykonawcze.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 porozumienia wykonawczego wchodzi ono w życie dnia 5 sierpnia 2026 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 porozumienia wykonawczego z dniem jego wejścia w życie zastępuje ono Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 346).
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
- Data ogłoszenia: 2026-10-12
- Data wejścia w życie: 2026-10-12
- Data obowiązywania: 2026-10-12
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 8 października 2026 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 października 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
REKLAMA