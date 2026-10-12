Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2025 r. o ratyfikacji Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej w sprawie zatrudniania lokalnych pracowników cywilnych, podpisanego w Warszawie dnia 20 lutego 2025 r. oraz w Stuttgarcie dnia 3 kwietnia 2025 r. (Dz. U. poz. 1841) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 lutego 2026 r. ratyfikował wyżej wymienione porozumienie wykonawcze.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 porozumienia wykonawczego wchodzi ono w życie dnia 5 sierpnia 2026 r.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 porozumienia wykonawczego z dniem jego wejścia w życie zastępuje ono Porozumienie wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Podkomitetu do spraw Pracy w ramach Wspólnej Komisji oraz procedur rozstrzygania sporów i skarg pracowniczych, podpisane w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 346).