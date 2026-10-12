§ 2.

1. Rozporządzenie prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem następuje na wniosek podmiotu ubiegającego się o korzystanie z tej informacji, zwanego dalej „wnioskodawcą”.

2. Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko albo nazwa,

b) adres zamieszkania albo adres siedziby,

c) numer PESEL albo numer KRS oraz numer NIP,

d) numer dokumentu tożsamości (dotyczy osób fizycznych),

e) adres do korespondencji,

f) numer telefonu kontaktowego,

g) adres e-mail do korespondencji;

2) opis informacji geologicznej;

3) rodzaj i formę informacji geologicznej;

4) miejsce przechowywania informacji geologicznej;

5) lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna;

6) informacje o stanie zagospodarowania złoża kopaliny, przestrzeni podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, przestrzeni podziemnego składowania odpadów, przestrzeni podziemnego składowania dwutlenku węgla albo ujęcia wód podziemnych, w tym informacje o posiadanych koncesjach, decyzjach inwestycyjnych, pozwoleniach wodnoprawnych albo rekonstrukcji zlikwidowanych otworów wiertniczych w celu wykorzystywania ciepła Ziemi;

7) cel korzystania z informacji geologicznej;

8) zamierzony okres korzystania z informacji geologicznej.

3. Do wniosku dołącza się:

1) wycenę sporządzoną w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby wykonującej tę wycenę, zawierającą:

a) oszacowanie kosztów informacji geologicznej,

b) załącznik graficzny przedstawiający lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna objęta wnioskiem, i prac geologicznych podlegających wycenie lub otworów wiertniczych objętych wnioskiem wraz z wykazem współrzędnych punktów załamania granic tego obszaru lub wykazem współrzędnych tych otworów, przedstawionych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, należącym do państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342 oraz z 2025 r. poz. 106),

c) kopie decyzji dotyczących posiadanej koncesji, pozwolenia wodnoprawnego albo decyzji inwestycyjnej - w przypadku gdy wnioskodawca posiada koncesję, pozwolenie wodnoprawne albo decyzję inwestycyjną, a celem zawarcia umowy jest zmiana albo przeniesienie koncesji, pozwolenia wodnoprawnego albo zmiana decyzji inwestycyjnej;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub instytutów naukowych kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany, wydany niepóźniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku; w przypadku gdy wnioskodawca jest zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odpisu nie dołącza się.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzone w języku obcym powinny zawierać tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5. Wniosek składa się w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wnioskodawcy.