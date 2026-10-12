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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1320
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 8 października 2026 r.
w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
Na podstawie art. 100 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej;
3) metody szacowania wartości informacji geologicznej;
4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen.
§ 2.
2. Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zawiera:
1) dane wnioskodawcy:
a) imię i nazwisko albo nazwa,
b) adres zamieszkania albo adres siedziby,
c) numer PESEL albo numer KRS oraz numer NIP,
d) numer dokumentu tożsamości (dotyczy osób fizycznych),
e) adres do korespondencji,
f) numer telefonu kontaktowego,
g) adres e-mail do korespondencji;
2) opis informacji geologicznej;
3) rodzaj i formę informacji geologicznej;
4) miejsce przechowywania informacji geologicznej;
5) lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna;
6) informacje o stanie zagospodarowania złoża kopaliny, przestrzeni podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, przestrzeni podziemnego składowania odpadów, przestrzeni podziemnego składowania dwutlenku węgla albo ujęcia wód podziemnych, w tym informacje o posiadanych koncesjach, decyzjach inwestycyjnych, pozwoleniach wodnoprawnych albo rekonstrukcji zlikwidowanych otworów wiertniczych w celu wykorzystywania ciepła Ziemi;
7) cel korzystania z informacji geologicznej;
8) zamierzony okres korzystania z informacji geologicznej.
3. Do wniosku dołącza się:
1) wycenę sporządzoną w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby wykonującej tę wycenę, zawierającą:
a) oszacowanie kosztów informacji geologicznej,
b) załącznik graficzny przedstawiający lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna objęta wnioskiem, i prac geologicznych podlegających wycenie lub otworów wiertniczych objętych wnioskiem wraz z wykazem współrzędnych punktów załamania granic tego obszaru lub wykazem współrzędnych tych otworów, przedstawionych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, należącym do państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342 oraz z 2025 r. poz. 106),
c) kopie decyzji dotyczących posiadanej koncesji, pozwolenia wodnoprawnego albo decyzji inwestycyjnej - w przypadku gdy wnioskodawca posiada koncesję, pozwolenie wodnoprawne albo decyzję inwestycyjną, a celem zawarcia umowy jest zmiana albo przeniesienie koncesji, pozwolenia wodnoprawnego albo zmiana decyzji inwestycyjnej;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub instytutów naukowych kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany, wydany niepóźniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku; w przypadku gdy wnioskodawca jest zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odpisu nie dołącza się.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzone w języku obcym powinny zawierać tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
5. Wniosek składa się w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wnioskodawcy.
§ 3.
2. W przypadku gdy korzystanie z informacji geologicznej następuje w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla, wniosek podlega zaopiniowaniu przez właściwy organ koncesyjny w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o zaopiniowanie.
§ 4.
1) kosztów pozyskania informacji geologicznej wyrażonych w nominalnych cenach z roku jej pozyskania i zrewaloryzowanych do poziomu cen z roku poprzedzającego rok wykonywania szacowania;
2) kosztów pozyskania informacji geologicznej, zgodnie z zakresem i technologią prac geologicznych, które posłużyły do jej pozyskania, wyrażonych w cenach stosowanych dla tego typu prac w roku wykonywania szacowania;
3) kosztów pozyskania informacji geologicznej z użyciem aktualnie stosowanych technologii prac geologicznych oraz z uwzględnieniem wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne, wyrażonych w cenach stosowanych dla tego typu prac w roku wykonywania szacowania;
4) zryczałtowanej wartości informacji geologicznej.
2. Do kosztów pozyskania informacji geologicznej wlicza się nakłady poniesione na:
1) projektowanie prac geologicznych;
2) wykonywanie prac geologicznych;
3) przedstawienie wyników prac geologicznych.
3. Rewaloryzacji kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się z zastosowaniem średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
§ 5.
2. Szacowania wartości informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, można dokonać metodą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.
3. W przypadku szacowania, o którym mowa w ust. 1, wycena wymaga przedstawienia:
1) historii badań i eksploatacji złoża kopaliny;
2) wykazu materiałów archiwalnych wykorzystanych do wykonania szacowania;
3) kopii decyzji zatwierdzających dodatki do dokumentacji geologicznych oraz dokumentacje geologiczne lub zawiadomień o przyjęciu dodatków do dokumentacji geologicznych oraz dokumentacji geologicznych, które są źródłem informacji geologicznej.
4. W przypadku szacowania metodą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wycena wymaga dodatkowo uzasadnienia rodzaju i liczby projektowanych prac geologicznych z uwzględnieniem stanu zagospodarowania złoża kopaliny, wskazania ich lokalizacji na załączniku graficznym oraz przedstawienia dokumentów uzasadniających wysokość przyjętych stawek projektowanych prac geologicznych.
5. W przypadku szacowania wartości oznaczonej części informacji geologicznej wycena wymaga określenia sposobu dokonania takiego oznaczenia oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających jego weryfikację.
6. W przypadku gdy informacja geologiczna jest zawarta w więcej niż jednym dokumencie geologicznym, w szacowaniu wartości informacji geologicznej uwzględnia się wszystkie dokumenty geologiczne w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy.
§ 6.
1) 1 % za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, w okresie niedłuższym niż 30 lat;
2) 30 % oraz dodatkowo o 2 % za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, w okresie dłuższym niż 30 lat.
2. Po obniżeniu, o którym mowa w ust. 1, wartość informacji geologicznej szacowana metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, podlega obniżeniu z tytułu kategorii rozpoznania złoża kopaliny, ustalonej w ostatnim z dokumentów geologicznych będących przedmiotem oszacowania, o:
1) 10 % - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych oraz złóż węglowodorów rozpoznanych w kategorii B;
2) 20 % - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C1;
3) 30 % - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C2 oraz złóż węglowodorów rozpoznanych w kategorii C;
4) 40 % - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii D oraz kart rejestracyjnych złóż i dokumentacji geologicznych uproszczonych sporządzonych przed dniem 2 września 1994 r.
3. Po obniżeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wartość informacji geologicznej szacowana metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, podlega obniżeniu z tytułu ubytku zasobów bilansowych złoża kopaliny - proporcjonalnie do ubytku, jaki nastąpił od daty zatwierdzenia lub przyjęcia ostatniego z dokumentów geologicznych będących przedmiotem szacowania do ostatniego dnia roku poprzedzającego rok wykonania szacowania. Przy szacowaniu wartości informacji geologicznej dotyczącej oznaczonej części złoża kopaliny podstawą do obniżenia jej wartości jest ubytek zasobów, jaki nastąpił w części złoża, której dotyczy informacja geologiczna objęta wyceną.
4. Wartość informacji geologicznej szacowana metodą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o:
1) 1 % za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, w okresie niedłuższym niż 30 lat;
2) 30 % oraz dodatkowo o 2 % za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, w okresie dłuższym niż 30 lat.
5. W przypadku szacowania wartości oznaczonej części informacji geologicznej, o której mowa w § 5 ust. 5, gdy część tę stanowi informacja geologiczna dotycząca wyłącznie otworów wiertniczych, przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się.
§ 7.
§ 8.
2. Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania metanu z węgla kamiennego podlega obniżeniu o 90 % wartości obliczonej metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.
3. Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania wód leczniczych podlega obniżeniu o 90 % wartości obliczonej metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.
4. Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania wód termalnych podlega obniżeniu o 95 % wartości obliczonej metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.
5. Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wtłaczania do górotworu wód leczniczych, wód termalnych i solanek, wód pochodzących z odwodnień wyrobisk górniczych, wód złożowych, w tym wód z podziemnych magazynów węglowodorów, z wyłączeniem wód technologicznych wykorzystywanych w magazynach, podlega obniżeniu o 99 % wartości obliczonej metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.
§ 9.
§ 10.
2. Szacowania wartości informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wykonywania działalności łącznej w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża oraz działalności, o której mowa w ust. 1, dokonuje się metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.
3. W przypadku gdy dokonano oszacowania wartości informacji geologicznej metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, a po zawarciu umowy na korzystanie z informacji geologicznej zawartej w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża nastąpi jej rozszerzenie o dodatkowy cel, o którym mowa w ust. 1, nie dokonuje się dodatkowego szacowania wartości informacji geologicznej.
4. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, zawartej w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, w którego obrębie będzie prowadzona działalność, dokonuje się na podstawie powierzchni wykorzystywanego obszaru złoża kopaliny, będącej odwzorowaniem przestrzeni na płaszczyźnie, oraz liczby otworów wiertniczych znajdujących się na tym obszarze, bez względu na ich głębokość oraz średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) 500 zł za 1 ha wykorzystywanego obszaru złoża kopaliny, przy czym każdy rozpoczęty hektar obszaru złoża kopaliny liczy się jako cały hektar, oraz
2) 20 000 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy objęty wnioskiem, a w przypadku otworu wiertniczego wykorzystywanego w celu eksploatacji magazynu lub składowiska - 50 000 zł.
5. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej w obrębie przestrzeni, w której będzie prowadzona działalność, dokonuje się na podstawie powierzchni wykorzystywanego obszaru, będącej odwzorowaniem przestrzeni na płaszczyźnie, oraz liczby otworów wiertniczych znajdujących się na tym obszarze, bez względu na ich głębokość oraz średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) 500 zł za 1 ha wykorzystywanego obszaru, przy czym każdy rozpoczęty hektar obszaru liczy się jako cały hektar, oraz
2) 10 000 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy objęty wnioskiem.
6. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, zawartej w dokumentacji geologicznej ustalającej warunki geologiczno-inżynierskie w obrębie przestrzeni, w której będzie prowadzona działalność, dokonuje się na podstawie powierzchni wykorzystywanego obszaru, będącej odwzorowaniem przestrzeni na płaszczyźnie, oraz liczby otworów wiertniczych znajdujących się na tym obszarze, bez względu na ich głębokość oraz średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) 500 zł za 1 ha wykorzystywanego obszaru, przy czym każdy rozpoczęty hektar obszaru liczy się jako cały hektar, oraz
2) 1000 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy objęty wnioskiem.
§ 11.
2. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych dokonuje się na podstawie liczby i głębokości wykorzystywanych otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;
2) 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.
§ 12.
2. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie liczby i głębokości wykorzystywanych otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;
2) 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.
§ 13.
2. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie liczby i rodzaju danych, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) za zbiór danych z pomiarów geofizyki powierzchniowej obejmującej:
a) sejsmikę refleksyjną trójwymiarową (typu 3D) - 50 000 zł/km2 (powierzchnia określona na podstawie pola punktów binowania),
b) sejsmikę refleksyjną dwuwymiarową (typu 2D) - 25 000 zł/km (długość określona na podstawie długości według WPG - wspólnego punktu głębokościowego),
c) sejsmikę refrakcyjną - 5000 zł/km,
d) sejsmoakustykę trójwymiarową (typu 3D) - 25 000 zł/km2,
e) sejsmoakustykę dwuwymiarową (typu 2D) - 12 500 zł/km,
f) tomografię elektrooporową - 3000 zł/km,
g) profilowanie elektrooporowe - 1000 zł/km,
h) metodę radarową - 750 zł/km,
i) metodę hydroakustyczną, w tym metodę sonarową i echosondowanie - 750 zł/km,
j) konduktometrię - 300 zł/km,
k) magnetotelluryczne profilowanie ciągłe - 10 000 zł/km,
l) sondowanie magnetotelluryczne - 3000 zł/pkt,
m) sondowanie elektrooporowe - 100 zł/pkt,
n) profilowanie cieplne - 200 zł/pkt,
o) badanie grawimetryczne - 50 zł/pkt,
p) badanie magnetyczne - 10 zł/pkt,
q) profilowanie magnetyczne - 500 zł/km;
2) za zbiór danych z pomiarów geofizyki otworowej obejmującej:
a) pomiary elektryczne - 15 zł/mb,
b) pomiary radiometryczne - 20 zł/mb,
c) pomiary akustyczne - 15 zł/mb,
d) pomiary magnetyczne - 10 zł/mb,
e) pomiary skanerem akustycznym - 50 zł/mb,
f) pomiary skanerem elektrycznym - 100 zł/mb,
g) pomiary prędkości średnich - 30 zł/mb,
h) pionowe profilowanie sejsmiczne - 80 zł/mb,
i) pomiary dowhole, crosshole, PS-logging - 80 zł/mb,
j) pomiary upadomierzem - 20 zł/mb,
k) profilowanie temperatury - 10 zł/mb,
l) pomiary radarowe - 15 zł/mb;
3) za zbiór wyników obserwacji oraz oznaczeń właściwości fizykochemicznych próbek geologicznych, wyrażonych wartością liczbową - 10 zł/wynik.
§ 14.
2. Wartość informacji geologicznej dotyczącej danych geologicznych udostępnianych wyłącznie w postaci danych analogowych, zapisanych na nośnikach papierowych, magnetycznych lub informatycznych, podlega obniżeniu o 50 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1.
3. Wartość informacji geologicznej dotyczącej danych geologicznych wykorzystywanych w celu wykonywania pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej albo opracowania finansowanego ze środków publicznych, podlega obniżeniu o 99,9 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1 i 2.
4. W przypadku opracowania wspófinansowanego ze środków publicznych, obniżenie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się proporcjonalnie do stopnia udziału środków publicznych w finansowanym opracowaniu.
5. Wartość informacji geologicznej dotyczącej danych geologicznych wykorzystywanych w celu wykonywania prac w zakresie poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla podlega obniżeniu o 95 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1 i 2.
§ 15.
§ 16.
2. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie liczby, rodzaju oraz wielkości próbki, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
1) za próbkę rdzenia stanowiącą 1 cmb długości 1/4 średnicy rdzenia lub odpowiedniej objętości takiej próbki w cm3 uzyskanego z głębokości:
a) do 500 m - 80 zł,
b) powyżej 500 m do 1000 m - 160 zł,
c) powyżej 1000 m do 2000 m - 240 zł,
d) powyżej 2000 m - 320 zł;
2) za próbkę okruchową suchą albo mokrą stanowiącą 1 cm3 objętości rdzenia - 10 % ceny odpowiedniej próbki rdzenia;
3) za próbkę rdzenika bocznego stanowiącą 1 cmb uzyskanego z głębokości:
a) do 500 m - 80 zł,
b) powyżej 500 m do 1000 m - 160 zł,
c) powyżej 1000 m do 2000 m - 240 zł,
d) powyżej 2000 m - 320 zł.
3. Wartość informacji geologicznej dotyczącej próbek geologicznych wykorzystywanych w celu wykonywania pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej albo opracowania finansowanego ze środków publicznych podlega obniżeniu o 90 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 2.
4. W przypadku opracowania wspófinansowanego ze środków publicznych obniżenie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się proporcjonalnie do stopnia udziału środków publicznych w finansowanym opracowaniu.
§ 17.
§ 18.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. poz. 1724), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029, z 2025 r. poz. 527 oraz z 2026 r. poz. 781).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 8 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1320)
Załącznik nr 1
WZÓR - WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z INFORMACJI GEOLOGICZNEJ
Załącznik nr 2
NIEZAGOSPODAROWANE ZŁOŻA NISKOMETANOWEGO GAZU ZIEMNEGO
|
Lp.
|
Nazwa złoża
|
Powiat
|
Województwo
|
1
|
Czeklin
|
krośnieński
|
lubuskie
|
2
|
Dębina
|
głogowski, wschowski
|
dolnośląskie, lubuskie
|
3
|
Kandlewo
|
górowski, wschowski
|
dolnośląskie, lubuskie
|
4
|
Kąkolewo
|
leszczyński
|
wielkopolskie
|
5
|
Międzyzdroje E
|
kamieński
|
zachodniopomorskie
|
6
|
Międzyzdroje W
|
kamieński
|
zachodniopomorskie
|
7
|
Przytór
|
Świnoujście
|
zachodniopomorskie
|
8
|
Rawicz-dolomit główny
|
rawicki
|
wielkopolskie
|
9
|
Stanowice
|
gorzowski
|
lubuskie
|
10
|
Uników
|
wieruszowski
|
łódzkie
|
11
|
Zakrzewo
|
rawicki
|
wielkopolskie
|
12
|
Żakowo
|
leszczyński
|
wielkopolskie
- Data ogłoszenia: 2026-10-12
- Data wejścia w życie: 2026-10-27
- Data obowiązywania: 2026-10-27
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