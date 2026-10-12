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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1320

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 października 2026 r.

w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 100 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem;

2) wzór wniosku o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej;

3) metody szacowania wartości informacji geologicznej;

4) szczegółowe wymagania dotyczące wycen.

§ 2.

1. Rozporządzenie prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem następuje na wniosek podmiotu ubiegającego się o korzystanie z tej informacji, zwanego dalej „wnioskodawcą”.

2. Wniosek o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej, zwany dalej „wnioskiem”, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zawiera:

1) dane wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko albo nazwa,

b) adres zamieszkania albo adres siedziby,

c) numer PESEL albo numer KRS oraz numer NIP,

d) numer dokumentu tożsamości (dotyczy osób fizycznych),

e) adres do korespondencji,

f) numer telefonu kontaktowego,

g) adres e-mail do korespondencji;

2) opis informacji geologicznej;

3) rodzaj i formę informacji geologicznej;

4) miejsce przechowywania informacji geologicznej;

5) lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna;

6) informacje o stanie zagospodarowania złoża kopaliny, przestrzeni podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, przestrzeni podziemnego składowania odpadów, przestrzeni podziemnego składowania dwutlenku węgla albo ujęcia wód podziemnych, w tym informacje o posiadanych koncesjach, decyzjach inwestycyjnych, pozwoleniach wodnoprawnych albo rekonstrukcji zlikwidowanych otworów wiertniczych w celu wykorzystywania ciepła Ziemi;

7) cel korzystania z informacji geologicznej;

8) zamierzony okres korzystania z informacji geologicznej.

3. Do wniosku dołącza się:

1) wycenę sporządzoną w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby wykonującej tę wycenę, zawierającą:

a) oszacowanie kosztów informacji geologicznej,

b) załącznik graficzny przedstawiający lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna objęta wnioskiem, i prac geologicznych podlegających wycenie lub otworów wiertniczych objętych wnioskiem wraz z wykazem współrzędnych punktów załamania granic tego obszaru lub wykazem współrzędnych tych otworów, przedstawionych w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, należącym do państwowego systemu odniesień przestrzennych, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342 oraz z 2025 r. poz. 106),

c) kopie decyzji dotyczących posiadanej koncesji, pozwolenia wodnoprawnego albo decyzji inwestycyjnej - w przypadku gdy wnioskodawca posiada koncesję, pozwolenie wodnoprawne albo decyzję inwestycyjną, a celem zawarcia umowy jest zmiana albo przeniesienie koncesji, pozwolenia wodnoprawnego albo zmiana decyzji inwestycyjnej;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub instytutów naukowych kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany, wydany niepóźniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku; w przypadku gdy wnioskodawca jest zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odpisu nie dołącza się.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2, sporządzone w języku obcym powinny zawierać tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

5. Wniosek składa się w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym wnioskodawcy.

§ 3.

1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub merytorycznych wniosku organ, o którym mowa w art. 100 ust. 7 lub 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej „ustawą”, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, określając termin na uzupełnienie lub poprawienie wniosku niekrótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. W przypadku gdy korzystanie z informacji geologicznej następuje w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów albo podziemnego składowania dwutlenku węgla, wniosek podlega zaopiniowaniu przez właściwy organ koncesyjny w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma o zaopiniowanie.

§ 4.

1. Szacowania wartości informacji geologicznej dokonuje się następującymi metodami obliczenia:

1) kosztów pozyskania informacji geologicznej wyrażonych w nominalnych cenach z roku jej pozyskania i zrewaloryzowanych do poziomu cen z roku poprzedzającego rok wykonywania szacowania;

2) kosztów pozyskania informacji geologicznej, zgodnie z zakresem i technologią prac geologicznych, które posłużyły do jej pozyskania, wyrażonych w cenach stosowanych dla tego typu prac w roku wykonywania szacowania;

3) kosztów pozyskania informacji geologicznej z użyciem aktualnie stosowanych technologii prac geologicznych oraz z uwzględnieniem wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne, wyrażonych w cenach stosowanych dla tego typu prac w roku wykonywania szacowania;

4) zryczałtowanej wartości informacji geologicznej.

2. Do kosztów pozyskania informacji geologicznej wlicza się nakłady poniesione na:

1) projektowanie prac geologicznych;

2) wykonywanie prac geologicznych;

3) przedstawienie wyników prac geologicznych.

3. Rewaloryzacji kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się z zastosowaniem średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 5.

1. Szacowania wartości informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża dokonuje się jedną z metod określonych w § 4 ust. 1 pkt 1-3.

2. Szacowania wartości informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża, o której mowa w art. 10 ust. 3 ustawy, można dokonać metodą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.

3. W przypadku szacowania, o którym mowa w ust. 1, wycena wymaga przedstawienia:

1) historii badań i eksploatacji złoża kopaliny;

2) wykazu materiałów archiwalnych wykorzystanych do wykonania szacowania;

3) kopii decyzji zatwierdzających dodatki do dokumentacji geologicznych oraz dokumentacje geologiczne lub zawiadomień o przyjęciu dodatków do dokumentacji geologicznych oraz dokumentacji geologicznych, które są źródłem informacji geologicznej.

4. W przypadku szacowania metodą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, wycena wymaga dodatkowo uzasadnienia rodzaju i liczby projektowanych prac geologicznych z uwzględnieniem stanu zagospodarowania złoża kopaliny, wskazania ich lokalizacji na załączniku graficznym oraz przedstawienia dokumentów uzasadniających wysokość przyjętych stawek projektowanych prac geologicznych.

5. W przypadku szacowania wartości oznaczonej części informacji geologicznej wycena wymaga określenia sposobu dokonania takiego oznaczenia oraz przedstawienia dokumentów umożliwiających jego weryfikację.

6. W przypadku gdy informacja geologiczna jest zawarta w więcej niż jednym dokumencie geologicznym, w szacowaniu wartości informacji geologicznej uwzględnia się wszystkie dokumenty geologiczne w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 98 ust. 5 ustawy.

§ 6.

1. Wartość informacji geologicznej szacowana metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o:

1) 1 % za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, w okresie niedłuższym niż 30 lat;

2) 30 % oraz dodatkowo o 2 % za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, w okresie dłuższym niż 30 lat.

2. Po obniżeniu, o którym mowa w ust. 1, wartość informacji geologicznej szacowana metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, podlega obniżeniu z tytułu kategorii rozpoznania złoża kopaliny, ustalonej w ostatnim z dokumentów geologicznych będących przedmiotem oszacowania, o:

1) 10 % - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych oraz złóż węglowodorów rozpoznanych w kategorii B;

2) 20 % - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C1;

3) 30 % - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii C2 oraz złóż węglowodorów rozpoznanych w kategorii C;

4) 40 % - dla dokumentacji geologicznych złóż kopalin stałych rozpoznanych w kategorii D oraz kart rejestracyjnych złóż i dokumentacji geologicznych uproszczonych sporządzonych przed dniem 2 września 1994 r.

3. Po obniżeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wartość informacji geologicznej szacowana metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, podlega obniżeniu z tytułu ubytku zasobów bilansowych złoża kopaliny - proporcjonalnie do ubytku, jaki nastąpił od daty zatwierdzenia lub przyjęcia ostatniego z dokumentów geologicznych będących przedmiotem szacowania do ostatniego dnia roku poprzedzającego rok wykonania szacowania. Przy szacowaniu wartości informacji geologicznej dotyczącej oznaczonej części złoża kopaliny podstawą do obniżenia jej wartości jest ubytek zasobów, jaki nastąpił w części złoża, której dotyczy informacja geologiczna objęta wyceną.

4. Wartość informacji geologicznej szacowana metodą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, o:

1) 1 % za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, w okresie niedłuższym niż 30 lat;

2) 30 % oraz dodatkowo o 2 % za każdy rok, jaki upłynął od roku wykonania prac geologicznych, w okresie dłuższym niż 30 lat.

5. W przypadku szacowania wartości oznaczonej części informacji geologicznej, o której mowa w § 5 ust. 5, gdy część tę stanowi informacja geologiczna dotycząca wyłącznie otworów wiertniczych, przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się.

§ 7.

W przypadku szacowania wartości informacji geologicznej z użyciem więcej niż jednej z metod, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, za podstawę ustalenia wartości wynagrodzenia przyjmuje się najniższy z uzyskanych wyników.

§ 8.

1. Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania niezagospodarowanych złóż nisko-metanowego gazu ziemnego podlega obniżeniu o 50 % wartości obliczonej metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3. Niezagospodarowane złoża niskometanowego gazu ziemnego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania metanu z węgla kamiennego podlega obniżeniu o 90 % wartości obliczonej metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.

3. Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania wód leczniczych podlega obniżeniu o 90 % wartości obliczonej metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.

4. Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wydobywania wód termalnych podlega obniżeniu o 95 % wartości obliczonej metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.

5. Wartość informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wtłaczania do górotworu wód leczniczych, wód termalnych i solanek, wód pochodzących z odwodnień wyrobisk górniczych, wód złożowych, w tym wód z podziemnych magazynów węglowodorów, z wyłączeniem wód technologicznych wykorzystywanych w magazynach, podlega obniżeniu o 99 % wartości obliczonej metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.

§ 9.

Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w § 5 ust. 2, dokonuje się na podstawie stanu zasobów bilansowych złoża kopaliny, ustalonych w ostatnim zatwierdzonym lub przyjętym dokumencie geologicznym będącym przedmiotem szacowania, przyjmując wartość ryczałtową w wysokości 20 zł za każde 1 tys. ton kopaliny.

§ 10.

1. Szacowania wartości informacji geologicznej wykorzystywanej wyłącznie w celu wykonywania działalności w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla dokonuje się metodą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Szacowania wartości informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wykonywania działalności łącznej w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża oraz działalności, o której mowa w ust. 1, dokonuje się metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.

3. W przypadku gdy dokonano oszacowania wartości informacji geologicznej metodami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, a po zawarciu umowy na korzystanie z informacji geologicznej zawartej w celu wykonywania działalności w zakresie wydobywania kopaliny ze złoża nastąpi jej rozszerzenie o dodatkowy cel, o którym mowa w ust. 1, nie dokonuje się dodatkowego szacowania wartości informacji geologicznej.

4. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, zawartej w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, w którego obrębie będzie prowadzona działalność, dokonuje się na podstawie powierzchni wykorzystywanego obszaru złoża kopaliny, będącej odwzorowaniem przestrzeni na płaszczyźnie, oraz liczby otworów wiertniczych znajdujących się na tym obszarze, bez względu na ich głębokość oraz średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) 500 zł za 1 ha wykorzystywanego obszaru złoża kopaliny, przy czym każdy rozpoczęty hektar obszaru złoża kopaliny liczy się jako cały hektar, oraz

2) 20 000 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy objęty wnioskiem, a w przypadku otworu wiertniczego wykorzystywanego w celu eksploatacji magazynu lub składowiska - 50 000 zł.

5. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej w obrębie przestrzeni, w której będzie prowadzona działalność, dokonuje się na podstawie powierzchni wykorzystywanego obszaru, będącej odwzorowaniem przestrzeni na płaszczyźnie, oraz liczby otworów wiertniczych znajdujących się na tym obszarze, bez względu na ich głębokość oraz średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) 500 zł za 1 ha wykorzystywanego obszaru, przy czym każdy rozpoczęty hektar obszaru liczy się jako cały hektar, oraz

2) 10 000 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy objęty wnioskiem.

6. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, zawartej w dokumentacji geologicznej ustalającej warunki geologiczno-inżynierskie w obrębie przestrzeni, w której będzie prowadzona działalność, dokonuje się na podstawie powierzchni wykorzystywanego obszaru, będącej odwzorowaniem przestrzeni na płaszczyźnie, oraz liczby otworów wiertniczych znajdujących się na tym obszarze, bez względu na ich głębokość oraz średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) 500 zł za 1 ha wykorzystywanego obszaru, przy czym każdy rozpoczęty hektar obszaru liczy się jako cały hektar, oraz

2) 1000 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy objęty wnioskiem.

§ 11.

1. Szacowania wartości informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wykonywania działalności w zakresie, w jakim jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, dokonuje się metodą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych dokonuje się na podstawie liczby i głębokości wykorzystywanych otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;

2) 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.

§ 12.

1. Szacowania wartości informacji geologicznej wykorzystywanej w celu wykonywania działalności w zakresie rekonstrukcji zlikwidowanych otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła Ziemi dokonuje się metodą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie liczby i głębokości wykorzystywanych otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;

2) 300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.

§ 13.

1. Szacowania wartości informacji geologicznej udostępnianej w postaci danych geologicznych dokonuje się metodą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej, o której mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie liczby i rodzaju danych, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) za zbiór danych z pomiarów geofizyki powierzchniowej obejmującej:

a) sejsmikę refleksyjną trójwymiarową (typu 3D) - 50 000 zł/km2 (powierzchnia określona na podstawie pola punktów binowania),

b) sejsmikę refleksyjną dwuwymiarową (typu 2D) - 25 000 zł/km (długość określona na podstawie długości według WPG - wspólnego punktu głębokościowego),

c) sejsmikę refrakcyjną - 5000 zł/km,

d) sejsmoakustykę trójwymiarową (typu 3D) - 25 000 zł/km2,

e) sejsmoakustykę dwuwymiarową (typu 2D) - 12 500 zł/km,

f) tomografię elektrooporową - 3000 zł/km,

g) profilowanie elektrooporowe - 1000 zł/km,

h) metodę radarową - 750 zł/km,

i) metodę hydroakustyczną, w tym metodę sonarową i echosondowanie - 750 zł/km,

j) konduktometrię - 300 zł/km,

k) magnetotelluryczne profilowanie ciągłe - 10 000 zł/km,

l) sondowanie magnetotelluryczne - 3000 zł/pkt,

m) sondowanie elektrooporowe - 100 zł/pkt,

n) profilowanie cieplne - 200 zł/pkt,

o) badanie grawimetryczne - 50 zł/pkt,

p) badanie magnetyczne - 10 zł/pkt,

q) profilowanie magnetyczne - 500 zł/km;

2) za zbiór danych z pomiarów geofizyki otworowej obejmującej:

a) pomiary elektryczne - 15 zł/mb,

b) pomiary radiometryczne - 20 zł/mb,

c) pomiary akustyczne - 15 zł/mb,

d) pomiary magnetyczne - 10 zł/mb,

e) pomiary skanerem akustycznym - 50 zł/mb,

f) pomiary skanerem elektrycznym - 100 zł/mb,

g) pomiary prędkości średnich - 30 zł/mb,

h) pionowe profilowanie sejsmiczne - 80 zł/mb,

i) pomiary dowhole, crosshole, PS-logging - 80 zł/mb,

j) pomiary upadomierzem - 20 zł/mb,

k) profilowanie temperatury - 10 zł/mb,

l) pomiary radarowe - 15 zł/mb;

3) za zbiór wyników obserwacji oraz oznaczeń właściwości fizykochemicznych próbek geologicznych, wyrażonych wartością liczbową - 10 zł/wynik.

§ 14.

1. Wartość informacji geologicznej szacowana na podstawie § 13 podlega obniżeniu z tytułu okresu, jaki upłynął od roku pozyskania danych geologicznych, o 2 % za każdy rok, jaki upłynął od roku pozyskania danych geologicznych.

2. Wartość informacji geologicznej dotyczącej danych geologicznych udostępnianych wyłącznie w postaci danych analogowych, zapisanych na nośnikach papierowych, magnetycznych lub informatycznych, podlega obniżeniu o 50 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1.

3. Wartość informacji geologicznej dotyczącej danych geologicznych wykorzystywanych w celu wykonywania pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej albo opracowania finansowanego ze środków publicznych, podlega obniżeniu o 99,9 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1 i 2.

4. W przypadku opracowania wspófinansowanego ze środków publicznych, obniżenie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się proporcjonalnie do stopnia udziału środków publicznych w finansowanym opracowaniu.

5. Wartość informacji geologicznej dotyczącej danych geologicznych wykorzystywanych w celu wykonywania prac w zakresie poszukiwania i rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla podlega obniżeniu o 95 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 1 i 2.

§ 15.

Do ustalenia wartości wynagrodzenia za korzystanie z informacji geologicznej zgromadzonej w bazach danych geologicznych przepisy § 4-14 stosuje się odpowiednio.

§ 16.

1. Szacowania wartości informacji geologicznej udostępnianej w postaci próbek geologicznych dokonuje się metodą, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4.

2. Szacowania zryczałtowanej wartości informacji geologicznej dokonuje się na podstawie liczby, rodzaju oraz wielkości próbki, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:

1) za próbkę rdzenia stanowiącą 1 cmb długości 1/4 średnicy rdzenia lub odpowiedniej objętości takiej próbki w cm3 uzyskanego z głębokości:

a) do 500 m - 80 zł,

b) powyżej 500 m do 1000 m - 160 zł,

c) powyżej 1000 m do 2000 m - 240 zł,

d) powyżej 2000 m - 320 zł;

2) za próbkę okruchową suchą albo mokrą stanowiącą 1 cm3 objętości rdzenia - 10 % ceny odpowiedniej próbki rdzenia;

3) za próbkę rdzenika bocznego stanowiącą 1 cmb uzyskanego z głębokości:

a) do 500 m - 80 zł,

b) powyżej 500 m do 1000 m - 160 zł,

c) powyżej 1000 m do 2000 m - 240 zł,

d) powyżej 2000 m - 320 zł.

3. Wartość informacji geologicznej dotyczącej próbek geologicznych wykorzystywanych w celu wykonywania pracy licencjackiej, magisterskiej i doktorskiej albo opracowania finansowanego ze środków publicznych podlega obniżeniu o 90 % wartości obliczonej zgodnie z ust. 2.

4. W przypadku opracowania wspófinansowanego ze środków publicznych obniżenie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się proporcjonalnie do stopnia udziału środków publicznych w finansowanym opracowaniu.

§ 17.

Do wniosków o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej i do wniosków o zmianę takiej umowy złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 18.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. poz. 1724), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029, z 2025 r. poz. 527 oraz z 2026 r. poz. 781).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z INFORMACJI GEOLOGICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 8 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1320)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA KORZYSTANIE Z INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [NIEZAGOSPODAROWANE ZŁOŻA NISKOMETANOWEGO GAZU ZIEMNEGO]

Załącznik nr 2

NIEZAGOSPODAROWANE ZŁOŻA NISKOMETANOWEGO GAZU ZIEMNEGO

Lp.

Nazwa złoża

Powiat

Województwo

1

Czeklin

krośnieński

lubuskie

2

Dębina

głogowski, wschowski

dolnośląskie, lubuskie

3

Kandlewo

górowski, wschowski

dolnośląskie, lubuskie

4

Kąkolewo

leszczyński

wielkopolskie

5

Międzyzdroje E

kamieński

zachodniopomorskie

6

Międzyzdroje W

kamieński

zachodniopomorskie

7

Przytór

Świnoujście

zachodniopomorskie

8

Rawicz-dolomit główny

rawicki

wielkopolskie

9

Stanowice

gorzowski

lubuskie

10

Uników

wieruszowski

łódzkie

11

Zakrzewo

rawicki

wielkopolskie

12

Żakowo

leszczyński

wielkopolskie
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-12
  • Data wejścia w życie: 2026-10-27
  • Data obowiązywania: 2026-10-27
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1302

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1312

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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1309

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1289

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1306

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1317

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 października 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Aromia bungii (Faldermann)

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1288

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 października 2026 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1314

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1301

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzielaniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego dla rolników dotkniętych znacznym wzrostem cen nawozów i oleju napędowego spowodowanym kryzysem na Bliskim Wschodzie w 2026 r.

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1278

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII ORAZ MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 29 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1285

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 września 2026 r. w sprawie Programu Bonu Senioralnego na lata 2026–2028

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1277

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2026 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu &#8222;Karta stażu podyplomowego lekarza&#8221; oraz wzoru dokumentu &#8222;Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty&#8221;

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1286

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1276

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 września 2026 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1316

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 27 września 2026 r. w sprawie określenia dla poszczególnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego obszarów wydatkowych i wartości ich wag oraz determinant i wysokości współczynników regresji

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1280

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2026 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1255

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