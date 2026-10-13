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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1323
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 1 października 2026 r.
w sprawie wykazu podmiotów zobowiązanych do sporządzenia planu ochrony dóbr kultury na czas wojny oraz trybu zgłaszania tych podmiotów w celu wpisania ich do wykazu
Na podstawie art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907, z 2025 r. poz. 1705 oraz z 2026 r. poz. 646 i 815) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) wykaz podmiotów zobowiązanych do sporządzenia planu ochrony dóbr kultury na czas wojny;
2) tryb zgłaszania podmiotów w celu wpisania ich do wykazu podmiotów zobowiązanych do sporządzenia planu ochrony dóbr kultury na czas wojny.
§ 2.
§ 3.
2. Wniosek o wpis do wykazu zawiera:
1) nazwę podmiotu składającego wniosek o wpis do wykazu;
2) wskazanie dobra kultury, dla którego zostanie sporządzony plan ochrony dóbr kultury na czas wojny;
3) uzasadnienie zawierające wskazanie wartości i znaczenia dobra kultury dla dziedzictwa narodowego.
3. Podmiot składa wniosek o wpis do wykazu do ministra w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej przekazywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513 oraz z 2026 r. poz. 1296). Wniosek o wpis do wykazu składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów minister wzywa podmiot składający wniosek o wpis do wykazu do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
5. Wniosek nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie minister pozostawia bez rozpoznania.
6. Minister może zwrócić się do podmiotu składającego wniosek o wpis do wykazu o przedstawienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji istotnych z punktu widzenia ochrony dóbr kultury.
§ 4.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska
1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 1 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1323)
WYKAZ PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH DO SPORZĄDZENIA PLANU OCHRONY DÓBR KULTURY NA CZAS WOJNY
1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
2. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
3. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
4. Akademia Zamojska w Zamościu
5. Akwarium Gdyńskie w Gdyni
6. Apollo Film Sp. z o.o.
7. Apsys Polska S.A.
8. Archidiecezja Poznańska
9. Archiwum Akt Nowych w Warszawie
10. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
11. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
12. Archiwum Narodowe w Krakowie
13. Archiwum Państwowe w Białymstoku
14. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
15. Archiwum Państwowe w Częstochowie
16. Archiwum Państwowe w Gdańsku
17. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
18. Archiwum Państwowe w Kaliszu
19. Archiwum Państwowe w Katowicach
20. Archiwum Państwowe w Kielcach
21. Archiwum Państwowe w Koszalinie
22. Archiwum Państwowe w Lesznie
23. Archiwum Państwowe w Lublinie
24. Archiwum Państwowe w Łodzi
25. Archiwum Państwowe w Olsztynie
26. Archiwum Państwowe w Opolu
27. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim
28. Archiwum Państwowe w Płocku
29. Archiwum Państwowe w Poznaniu
30. Archiwum Państwowe w Przemyślu
31. Archiwum Państwowe w Radomiu
32. Archiwum Państwowe w Rzeszowie
33. Archiwum Państwowe w Siedlcach
34. Archiwum Państwowe w Suwałkach
35. Archiwum Państwowe w Szczecinie
36. Archiwum Państwowe w Toruniu
37. Archiwum Państwowe w Warszawie
38. Archiwum Państwowe w Zamościu
39. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze
40. Archiwum Państwowe we Wrocławiu
41. Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie
42. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
43. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu
44. Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
45. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
46. Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk
47. Biblioteka Narodowa w Warszawie
48. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
49. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie
50. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
51. Biblioteka Śląska w Katowicach
52. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
53. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
54. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
55. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
56. Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
57. Caritas Diecezji Łomżyńskiej
58. Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach
59. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie
60. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu
61. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
62. Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Warszawie
63. Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.
64. Centrum Kultury w Żyrardowie
65. Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
66. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
67. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
68. Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu
69. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach
70. Dom Zakonny i Nowicjat Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Nowej Słupi
71. EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi
72. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
73. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
74. Filharmonia Narodowa w Warszawie
75. Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny w Warszawie
76. Fundacja Akademia Jana Lubrańskiego w Poznaniu
77. Fundacja Biuro Kultury
78. Fundacja Europejska Perła Baroku
79. Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie
80. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
81. Fundacja Ośrodka „Karta” w Warszawie
82. Fundacja Pro Arte Et Historia
83. Fundacja Zamek w Rydzynie
84. Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie
85. Gmina Chełmno
86. Gmina Gdańsk
87. Gmina Gdynia
88. Gmina Kamieniec Ząbkowicki
89. Gmina Kazimierz Dolny
90. Gmina Kraków
91. Gmina Legnickie Pole
92. Gmina Lublin
93. Gmina Mysłakowice
94. Gmina Nowy Wiśnicz
95. Gmina Paczków
96. Gmina Poznań
97. Gmina Rydzyna
98. Gmina Stary Sącz
99. Gmina Toruń
100. Gmina Tykocin
101. Gmina Wrocław
102. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
103. Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu
104. Gmina Żyrardów
105. Greckokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotyńcu
106. Greckokatolicka Parafia pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Owczarach
107. Greckokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego we Wrocławiu
108. Hotel Europejski w Warszawie Sp. z o.o.
109. Instytucja Kultury Pałac Lubostroń
110. Instytut Europejski w Łodzi
111. Instytut Książki w Krakowie
112. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
113. Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach
114. Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
115. Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej w Warszawie
116. Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie
117. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie
118. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach
119. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
120. Izba Bawełny w Gdyni
121. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
122. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
123. Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
124. Klasztor Na Skałce Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w Krakowie
125. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na Górze św. Anny
126. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie
127. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie
128. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Kalwarii Zebrzydowskiej
129. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Kazimierzu Dolnym
130. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Leżajsku
131. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Lublinie
132. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Przemyślu
133. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Radomiu
134. Klasztor Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Gdańsku
135. Klasztor Zakonu Karmelitanek Bosych w Przemyślu
136. Klasztor Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
137. Klasztor Zakonu Świętego Benedykta w Lublinie
138. Klasztor Zakonu Świętego Benedykta w Tyńcu
139. Klasztor Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w Częstochowie
140. Klasztor Zakonu Świętej Klary w Starym Sączu
141. Kolegium Zakonu Pijarów Kraków-Pijarska
142. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
143. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
144. Komitet Kopca Kościuszki
145. Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu-Głogówku
146. Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy
147. Kościół rektoralny pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rytwianach
148. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
149. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
150. Kuria Diecezjalna w Płocku
151. Kuria Diecezjalna w Sandomierzu
152. Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
153. Miasto Stołeczne Warszawa
154. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
155. Ministerstwo Edukacji Narodowej
156. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
157. Ministerstwo Obrony Narodowej
158. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
159. Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
160. Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu
161. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
162. Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
163. Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
164. Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach
165. Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
166. Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach
167. Muzeum - Zamek w Łańcucie
168. Muzeum - Zamek w Oporowie
169. Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu
170. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
171. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
172. Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
173. Muzeum Archeologiczne w Krakowie
174. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
175. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
176. Muzeum Archidiecezji Lubelskiej
177. Muzeum Architektury we Wrocławiu
178. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
179. Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie
180. Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku
181. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
182. Muzeum Czartoryskich w Puławach
183. Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
184. Muzeum Diecezjalne im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku
185. Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu
186. Muzeum Emigracji w Gdyni
187. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
188. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
189. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli
190. Muzeum Gdańska w Gdańsku
191. Muzeum Getta Warszawskiego w Warszawie
192. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
193. Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1940-1945)
194. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
195. Muzeum Historii Polski w Warszawie
196. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
197. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku
198. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie
199. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w Krakowie
200. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
201. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
202. Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach
203. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
204. Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
205. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie
206. Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
207. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie
208. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
209. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
210. Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach
211. Muzeum Kinematografii w Łodzi
212. Muzeum Kresów w Lubaczowie
213. Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi
214. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
215. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie
216. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
217. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
218. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
219. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
220. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
221. Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie
222. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
223. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
224. Muzeum Mazowieckie w Płocku
225. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
226. Muzeum Miasta Gdyni w Gdyni
227. Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Rodziny Poznańskich w Łodzi
228. Muzeum Miejskie w Żorach
229. Muzeum Miejskie Wrocławia
230. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
231. Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach
232. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
233. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
234. Muzeum Narodowe w Gdańsku
235. Muzeum Narodowe w Kielcach
236. Muzeum Narodowe w Krakowie
237. Muzeum Narodowe w Lublinie
238. Muzeum Narodowe w Poznaniu
239. Muzeum Narodowe w Szczecinie
240. Muzeum Narodowe w Warszawie
241. Muzeum Narodowe we Wrocławiu
242. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
243. Muzeum Niepodległości w Warszawie
244. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
245. Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
246. Muzeum Okręgowe w Lesznie
247. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
248. Muzeum Okręgowe w Suwałkach
249. Muzeum Okręgowe w Toruniu
250. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
251. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
252. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
253. Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II
254. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju
255. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
256. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
257. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
258. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
259. Muzeum Podkarpackie w Krośnie
260. Muzeum Podlaskie w Białymstoku
261. Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
262. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
263. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
264. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu
265. Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie
266. Muzeum PółnocnoMazowieckie w Łomży
267. Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu
268. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
269. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
270. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
271. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
272. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
273. Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945)
274. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
275. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie
276. Muzeum Sztuki w Łodzi
277. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
278. Muzeum Śląskie w Katowicach
279. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
280. Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy (1941-1944)
281. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
282. Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
283. Muzeum w Koszalinie
284. Muzeum w Łowiczu
285. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
286. Muzeum Warszawy w Warszawie
287. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
288. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
289. Muzeum Wojska w Białymstoku
290. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
291. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
292. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
293. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
294. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
295. Muzeum Zamkowe w Malborku
296. Muzeum Zamkowe w Pszczynie
297. Muzeum Zamkowe w Sandomierzu
298. Muzeum Zamojskie w Zamościu
299. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
300. Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
301. Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie
302. Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
303. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
304. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
305. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego
306. Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
307. Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu
308. Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” w Koszutach
309. Muzeum Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie
310. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu
311. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy
312. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie (w organizacji)
313. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce
314. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
315. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach
316. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach
317. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
318. Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
319. Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
320. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
321. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie
322. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
323. Narodowy Instytut Muzeów
324. Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o.
325. Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile
326. Opactwo Cystersów w Wąchocku
327. Opactwo Sióstr Benedyktynek w Przemyślu
328. Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie
329. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu
330. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie
331. Pałac Dębowy Sp. z o.o. w likwidacji
332. Pałac Łomnica Sp. z o.o.
333. Pałac Wojanów Sp. z o.o.
334. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu
335. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
336. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
337. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
338. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
339. Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie
340. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworze
341. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy
342. Paulinum Sp. z o.o.
343. PKO Bank Polski S.A.
344. Poczta Polska S.A.
345. Politechnika Wrocławska
346. Polska Akademia Nauk
347. Polskie Koleje Państwowe S.A.
348. Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie
349. Polskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu
350. Powiat przemyski
351. Powiat żyrardowski
352. Prawosławna Parafia pw. Michała Archanioła w Turzańsku
353. Prowincja Warszawska Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści)
354. Prowincja Chełmińsko-Poznańska Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
355. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Żyrardowie Sp. z o.o.
356. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 357. Royal Bristol Warsaw Sp. z o.o.
358. Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu
359. Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława Męczennika w Krakowie
360. Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemyślu
361. Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie
362. Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna Świętego Stanisława Kostki w Łodzi
363. Rzymskokatolicka Parafia Archikolegiacka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie
364. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Chrystusa Króla w Katowicach
365. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu
366. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu
367. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
368. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy
369. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łowiczu
370. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie
371. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku
372. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach
373. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
374. Rzymskokatolicka Parafia Przemienienia Pańskiego w Krakowie
375. Rzymskokatolicka Parafia przy Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie
376. Rzymskokatolicka Parafia pw. Bożego Ciała w Krakowie
377. Rzymskokatolicka Parafia pw. Bożego Ciała w Oleśnie
378. Rzymskokatolicka Parafia pw. Bożego Ciała we Wrocławiu
379. Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku
380. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie
381. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie
382. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Łaskawej w Warszawie
383. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim
384. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie
385. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie
386. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu
387. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Salwatora w Krakowie
388. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu
389. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Marii Panny i św. Marcina w Gościkowie-Paradyżu
390. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie-Podklasztorzu
391. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie
392. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu
393. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Brunarach
394. Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiślicy
395. Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chełmie
396. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce
397. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
398. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu
399. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie
400. Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu
401. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Aleksandra w Warszawie
402. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej
403. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Anny w Katowicach-Nikiszowcu
404. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Anny w Krakowie
405. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu
406. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile
407. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Brata Alberta w Lublinie
408. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Floriana i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąchocku
409. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach
410. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu
411. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku
412. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jakuba Starszego i św. Agnieszki w Nysie
413. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym
414. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie
415. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu
416. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce
417. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie
418. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie
419. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jerzego w Ziębicach
420. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Sękowej
421. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie
422. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa w Sandomierzu
423. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie
424. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Karola Boromeusza w Żyrardowie
425. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie
426. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Kazimierza w Warszawie
427. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Macieja we Wrocławiu
428. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Opatowie
429. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu
430. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mateusza Ewangelisty w Łodzi
431. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mateusza w Pułtusku
432. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Maurycego we Wrocławiu
433. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Binarowej
434. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim
435. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Szalowej
436. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim
437. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie
438. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Poznaniu
439. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie
440. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rydzynie
441. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu
442. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wojciecha w Krakowie
443. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku
444. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Ducha w Chełmnie
445. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie
446. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Krzyża w Warszawie
447. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Krzyża we Wrocławiu
448. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu
449. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu
450. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Trójcy w Strzelnie
451. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie
452. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu
453. Rzymskokatolicka Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie
454. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie
455. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim
456. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie
457. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
458. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie
459. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
460. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie
461. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu
462. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu
463. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Wrocławiu
464. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu
465. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Bliznem
466. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
467. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Krakowie
468. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi
469. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
470. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Czerwińsku nad Wisłą
471. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Zamościu
472. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Leżajsku
473. Rzymskokatolicka Parafia Świętej Anny na Górze Świętej Anny
474. Rzymskokatolicka Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Elżbiety we Wrocławiu
475. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
476. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego
477. Sandomierskie Centrum Kultury
478. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku
479. Sąd Rejonowy w Gdyni
480. Schloss Karpniki Sp. z o.o.
481. Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.
482. Stella Lofty i Apartamenty Sp. z o.o.
483. Stocznia Cesarska Development Sp. z o.o.
484. Stocznia Gdańska Sp. z o.o.
485. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
486. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
487. Teatr Ludowy w Krakowie
488. Teatr Muzyczny w Poznaniu
489. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
490. Teatr Polski w Poznaniu
491. Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie
492. Towarzystwo Jezusowe
493. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza
494. Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza
495. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
496. Towarzystwo św. Franciszka Salezego
497. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
498. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
499. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
500. Uniwersytet Morski w Gdyni
501. Uniwersytet Warszawski w Warszawie
502. Uniwersytet Wrocławski
503. Urząd Morski w Gdyni
504. Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
505. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
506. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
507. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu
508. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
509. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
510. Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy
511. Województwo Mazowieckie
512. Województwo Śląskie
513. Wrocławskie Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu
514. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
515. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie
516. Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu
517. Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie
518. Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego
519. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu
520. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie
521. Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
522. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
523. Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie
524. Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej w m.st. Warszawie
525. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie
526. Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Klasztornym
527. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu
528. Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu
529. Związek Gmin Karkonoskich
530. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie
- Data ogłoszenia: 2026-10-13
- Data wejścia w życie: 2026-10-28
- Data obowiązywania: 2026-10-28
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 8 października 2026 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie
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