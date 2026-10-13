§ 3.

1. Podmiot występuje do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, z wnioskiem o wpis do wykazu.

2. Wniosek o wpis do wykazu zawiera:

1) nazwę podmiotu składającego wniosek o wpis do wykazu;

2) wskazanie dobra kultury, dla którego zostanie sporządzony plan ochrony dóbr kultury na czas wojny;

3) uzasadnienie zawierające wskazanie wartości i znaczenia dobra kultury dla dziedzictwa narodowego.

3. Podmiot składa wniosek o wpis do wykazu do ministra w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej przekazywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513 oraz z 2026 r. poz. 1296). Wniosek o wpis do wykazu składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów minister wzywa podmiot składający wniosek o wpis do wykazu do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Wniosek nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie minister pozostawia bez rozpoznania.

6. Minister może zwrócić się do podmiotu składającego wniosek o wpis do wykazu o przedstawienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji istotnych z punktu widzenia ochrony dóbr kultury.