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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1323

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 1 października 2026 r.

w sprawie wykazu podmiotów zobowiązanych do sporządzenia planu ochrony dóbr kultury na czas wojny oraz trybu zgłaszania tych podmiotów w celu wpisania ich do wykazu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. 1907, z 2025 r. poz. 1705 oraz z 2026 r. poz. 646 i 815) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wykaz podmiotów zobowiązanych do sporządzenia planu ochrony dóbr kultury na czas wojny;

2) tryb zgłaszania podmiotów w celu wpisania ich do wykazu podmiotów zobowiązanych do sporządzenia planu ochrony dóbr kultury na czas wojny.

§ 2.

Wykaz podmiotów zobowiązanych do sporządzenia planu ochrony dóbr kultury na czas wojny, zwany dalej „wykazem”, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3.

1. Podmiot występuje do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”, z wnioskiem o wpis do wykazu.

2. Wniosek o wpis do wykazu zawiera:

1) nazwę podmiotu składającego wniosek o wpis do wykazu;

2) wskazanie dobra kultury, dla którego zostanie sporządzony plan ochrony dóbr kultury na czas wojny;

3) uzasadnienie zawierające wskazanie wartości i znaczenia dobra kultury dla dziedzictwa narodowego.

3. Podmiot składa wniosek o wpis do wykazu do ministra w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej przekazywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2024 r. poz. 1513 oraz z 2026 r. poz. 1296). Wniosek o wpis do wykazu składany w postaci elektronicznej powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów minister wzywa podmiot składający wniosek o wpis do wykazu do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Wniosek nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie minister pozostawia bez rozpoznania.

6. Minister może zwrócić się do podmiotu składającego wniosek o wpis do wykazu o przedstawienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji istotnych z punktu widzenia ochrony dóbr kultury.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Cienkowska

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 996).

Załącznik 1. [WYKAZ PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH DO SPORZĄDZENIA PLANU OCHRONY DÓBR KULTURY NA CZAS WOJNY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 1 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1323)

WYKAZ PODMIOTÓW ZOBOWIĄZANYCH DO SPORZĄDZENIA PLANU OCHRONY DÓBR KULTURY NA CZAS WOJNY

1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

2. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

3. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

4. Akademia Zamojska w Zamościu

5. Akwarium Gdyńskie w Gdyni

6. Apollo Film Sp. z o.o.

7. Apsys Polska S.A.

8. Archidiecezja Poznańska

9. Archiwum Akt Nowych w Warszawie

10. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie

11. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie

12. Archiwum Narodowe w Krakowie

13. Archiwum Państwowe w Białymstoku

14. Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

15. Archiwum Państwowe w Częstochowie

16. Archiwum Państwowe w Gdańsku

17. Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

18. Archiwum Państwowe w Kaliszu

19. Archiwum Państwowe w Katowicach

20. Archiwum Państwowe w Kielcach

21. Archiwum Państwowe w Koszalinie

22. Archiwum Państwowe w Lesznie

23. Archiwum Państwowe w Lublinie

24. Archiwum Państwowe w Łodzi

25. Archiwum Państwowe w Olsztynie

26. Archiwum Państwowe w Opolu

27. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim

28. Archiwum Państwowe w Płocku

29. Archiwum Państwowe w Poznaniu

30. Archiwum Państwowe w Przemyślu

31. Archiwum Państwowe w Radomiu

32. Archiwum Państwowe w Rzeszowie

33. Archiwum Państwowe w Siedlcach

34. Archiwum Państwowe w Suwałkach

35. Archiwum Państwowe w Szczecinie

36. Archiwum Państwowe w Toruniu

37. Archiwum Państwowe w Warszawie

38. Archiwum Państwowe w Zamościu

39. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze

40. Archiwum Państwowe we Wrocławiu

41. Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie

42. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

43. Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu

44. Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

45. Biblioteka Jagiellońska w Krakowie

46. Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii Nauk

47. Biblioteka Narodowa w Warszawie

48. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

49. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie

50. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

51. Biblioteka Śląska w Katowicach

52. Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

53. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

54. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

55. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

56. Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

57. Caritas Diecezji Łomżyńskiej

58. Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach

59. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie

60. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu

61. Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

62. Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Warszawie

63. Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A.

64. Centrum Kultury w Żyrardowie

65. Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

66. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

67. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

68. Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu

69. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

70. Dom Zakonny i Nowicjat Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Nowej Słupi

71. EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi

72. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

73. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

74. Filharmonia Narodowa w Warszawie

75. Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny w Warszawie

76. Fundacja Akademia Jana Lubrańskiego w Poznaniu

77. Fundacja Biuro Kultury

78. Fundacja Europejska Perła Baroku

79. Fundacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie

80. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego

81. Fundacja Ośrodka „Karta” w Warszawie

82. Fundacja Pro Arte Et Historia

83. Fundacja Zamek w Rydzynie

84. Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

85. Gmina Chełmno

86. Gmina Gdańsk

87. Gmina Gdynia

88. Gmina Kamieniec Ząbkowicki

89. Gmina Kazimierz Dolny

90. Gmina Kraków

91. Gmina Legnickie Pole

92. Gmina Lublin

93. Gmina Mysłakowice

94. Gmina Nowy Wiśnicz

95. Gmina Paczków

96. Gmina Poznań

97. Gmina Rydzyna

98. Gmina Stary Sącz

99. Gmina Toruń

100. Gmina Tykocin

101. Gmina Wrocław

102. Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

103. Gmina Wyznaniowa Żydowska we Wrocławiu

104. Gmina Żyrardów

105. Greckokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chotyńcu

106. Greckokatolicka Parafia pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Owczarach

107. Greckokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego we Wrocławiu

108. Hotel Europejski w Warszawie Sp. z o.o.

109. Instytucja Kultury Pałac Lubostroń

110. Instytut Europejski w Łodzi

111. Instytut Książki w Krakowie

112. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

113. Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach

114. Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

115. Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej w Warszawie

116. Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie

117. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

118. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy w Falentach

119. Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

120. Izba Bawełny w Gdyni

121. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

122. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

123. Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

124. Klasztor Na Skałce Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w Krakowie

125. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych na Górze św. Anny

126. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Krakowie

127. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie

128. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Kalwarii Zebrzydowskiej

129. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Kazimierzu Dolnym

130. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Leżajsku

131. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Lublinie

132. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Przemyślu

133. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych w Radomiu

134. Klasztor Zakonu Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Gdańsku

135. Klasztor Zakonu Karmelitanek Bosych w Przemyślu

136. Klasztor Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie

137. Klasztor Zakonu Świętego Benedykta w Lublinie

138. Klasztor Zakonu Świętego Benedykta w Tyńcu

139. Klasztor Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika w Częstochowie

140. Klasztor Zakonu Świętej Klary w Starym Sączu

141. Kolegium Zakonu Pijarów Kraków-Pijarska

142. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

143. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

144. Komitet Kopca Kościuszki

145. Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu-Głogówku

146. Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy

147. Kościół rektoralny pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Rytwianach

148. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

149. Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu

150. Kuria Diecezjalna w Płocku

151. Kuria Diecezjalna w Sandomierzu

152. Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie

153. Miasto Stołeczne Warszawa

154. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

155. Ministerstwo Edukacji Narodowej

156. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

157. Ministerstwo Obrony Narodowej

158. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

159. Monaster św. Onufrego w Jabłecznej

160. Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu

161. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy

162. Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej

163. Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

164. Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach

165. Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

166. Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach

167. Muzeum - Zamek w Łańcucie

168. Muzeum - Zamek w Oporowie

169. Muzeum - Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu

170. Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

171. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

172. Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy

173. Muzeum Archeologiczne w Krakowie

174. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

175. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

176. Muzeum Archidiecezji Lubelskiej

177. Muzeum Architektury we Wrocławiu

178. Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie

179. Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie

180. Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku

181. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

182. Muzeum Czartoryskich w Puławach

183. Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

184. Muzeum Diecezjalne im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku

185. Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu

186. Muzeum Emigracji w Gdyni

187. Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

188. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie

189. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli

190. Muzeum Gdańska w Gdańsku

191. Muzeum Getta Warszawskiego w Warszawie

192. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

193. Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1940-1945)

194. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

195. Muzeum Historii Polski w Warszawie

196. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie

197. Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

198. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie

199. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w Krakowie

200. Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej

201. Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

202. Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach

203. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

204. Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

205. Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

206. Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

207. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie

208. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

209. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

210. Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

211. Muzeum Kinematografii w Łodzi

212. Muzeum Kresów w Lubaczowie

213. Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

214. Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

215. Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie

216. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

217. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

218. Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim

219. Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

220. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

221. Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

222. Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

223. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

224. Muzeum Mazowieckie w Płocku

225. Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

226. Muzeum Miasta Gdyni w Gdyni

227. Muzeum Miasta Łodzi - Pałac Rodziny Poznańskich w Łodzi

228. Muzeum Miejskie w Żorach

229. Muzeum Miejskie Wrocławia

230. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

231. Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach

232. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

233. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

234. Muzeum Narodowe w Gdańsku

235. Muzeum Narodowe w Kielcach

236. Muzeum Narodowe w Krakowie

237. Muzeum Narodowe w Lublinie

238. Muzeum Narodowe w Poznaniu

239. Muzeum Narodowe w Szczecinie

240. Muzeum Narodowe w Warszawie

241. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

242. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

243. Muzeum Niepodległości w Warszawie

244. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

245. Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

246. Muzeum Okręgowe w Lesznie

247. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

248. Muzeum Okręgowe w Suwałkach

249. Muzeum Okręgowe w Toruniu

250. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

251. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

252. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

253. Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II

254. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju

255. Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

256. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

257. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

258. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

259. Muzeum Podkarpackie w Krośnie

260. Muzeum Podlaskie w Białymstoku

261. Muzeum Polaków Ratujących Żydów Podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

262. Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

263. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

264. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

265. Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie

266. Muzeum PółnocnoMazowieckie w Łomży

267. Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu

268. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

269. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

270. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

271. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

272. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

273. Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1939-1945)

274. Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

275. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

276. Muzeum Sztuki w Łodzi

277. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

278. Muzeum Śląskie w Katowicach

279. Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

280. Muzeum Treblinka. Niemiecki Nazistowski Obóz Zagłady i Obóz Pracy (1941-1944)

281. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

282. Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

283. Muzeum w Koszalinie

284. Muzeum w Łowiczu

285. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

286. Muzeum Warszawy w Warszawie

287. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

288. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

289. Muzeum Wojska w Białymstoku

290. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

291. Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

292. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

293. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

294. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

295. Muzeum Zamkowe w Malborku

296. Muzeum Zamkowe w Pszczynie

297. Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

298. Muzeum Zamojskie w Zamościu

299. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

300. Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie

301. Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie

302. Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

303. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

304. Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze

305. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego

306. Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku

307. Muzeum Ziemi Sądeckiej w Nowym Sączu

308. Muzeum Ziemi Średzkiej „Dwór w Koszutach” w Koszutach

309. Muzeum Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie

310. Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu

311. Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy

312. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie (w organizacji)

313. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

314. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce

315. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach

316. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Kruszynianach

317. Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku

318. Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

319. Narodowe Centrum Kultury w Warszawie

320. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

321. Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

322. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie

323. Narodowy Instytut Muzeów

324. Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o.

325. Opactwo Cystersów w Krakowie-Mogile

326. Opactwo Cystersów w Wąchocku

327. Opactwo Sióstr Benedyktynek w Przemyślu

328. Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie

329. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu

330. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie

331. Pałac Dębowy Sp. z o.o. w likwidacji

332. Pałac Łomnica Sp. z o.o.

333. Pałac Wojanów Sp. z o.o.

334. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu

335. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

336. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

337. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

338. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie

339. Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie

340. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworze

341. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy

342. Paulinum Sp. z o.o.

343. PKO Bank Polski S.A.

344. Poczta Polska S.A.

345. Politechnika Wrocławska

346. Polska Akademia Nauk

347. Polskie Koleje Państwowe S.A.

348. Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie

349. Polskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

350. Powiat przemyski

351. Powiat żyrardowski

352. Prawosławna Parafia pw. Michała Archanioła w Turzańsku

353. Prowincja Warszawska Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści)

354. Prowincja Chełmińsko-Poznańska Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

355. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Żyrardowie Sp. z o.o.

356. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 357. Royal Bristol Warsaw Sp. z o.o.

358. Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu

359. Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława Męczennika w Krakowie

360. Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna pw. Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przemyślu

361. Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie

362. Rzymskokatolicka Parafia Archikatedralna Świętego Stanisława Kostki w Łodzi

363. Rzymskokatolicka Parafia Archikolegiacka pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie

364. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Chrystusa Króla w Katowicach

365. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu

366. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu

367. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

368. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy

369. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łowiczu

370. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie

371. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku

372. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach

373. Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu

374. Rzymskokatolicka Parafia Przemienienia Pańskiego w Krakowie

375. Rzymskokatolicka Parafia przy Bazylice Prymasowskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gnieźnie

376. Rzymskokatolicka Parafia pw. Bożego Ciała w Krakowie

377. Rzymskokatolicka Parafia pw. Bożego Ciała w Oleśnie

378. Rzymskokatolicka Parafia pw. Bożego Ciała we Wrocławiu

379. Rzymskokatolicka Parafia pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku

380. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krakowie

381. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie

382. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Łaskawej w Warszawie

383. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim

384. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie

385. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie

386. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu

387. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Salwatora w Krakowie

388. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu

389. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Marii Panny i św. Marcina w Gościkowie-Paradyżu

390. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie-Podklasztorzu

391. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie

392. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu

393. Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Brunarach

394. Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiślicy

395. Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chełmie

396. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce

397. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie

398. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu

399. Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie

400. Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Świętej Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu

401. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Aleksandra w Warszawie

402. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej

403. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Anny w Katowicach-Nikiszowcu

404. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Anny w Krakowie

405. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu

406. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie-Mogile

407. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Brata Alberta w Lublinie

408. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Floriana i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wąchocku

409. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach

410. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu

411. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku

412. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jakuba Starszego i św. Agnieszki w Nysie

413. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym

414. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie

415. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu

416. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce

417. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie

418. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie

419. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jerzego w Ziębicach

420. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Sękowej

421. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie

422. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Józefa w Sandomierzu

423. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie

424. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

425. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie

426. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Kazimierza w Warszawie

427. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Macieja we Wrocławiu

428. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Opatowie

429. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Przemyślu

430. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mateusza Ewangelisty w Łodzi

431. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Mateusza w Pułtusku

432. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Maurycego we Wrocławiu

433. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Binarowej

434. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Dębnie Podhalańskim

435. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Michała Archanioła w Szalowej

436. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim

437. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie

438. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Poznaniu

439. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Łęgowie

440. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Rydzynie

441. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu

442. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Wojciecha w Krakowie

443. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku

444. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Ducha w Chełmnie

445. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie

446. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Krzyża w Warszawie

447. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Krzyża we Wrocławiu

448. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Starym Sączu

449. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu

450. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętej Trójcy w Strzelnie

451. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie

452. Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu

453. Rzymskokatolicka Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie

454. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie

455. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim

456. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie

457. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku

458. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie

459. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie

460. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie

461. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nowym Wiśniczu

462. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu

463. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Wrocławiu

464. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu

465. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Bliznem

466. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kórniku

467. Rzymskokatolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych w Krakowie

468. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi

469. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu

470. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Czerwińsku nad Wisłą

471. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Zamościu

472. Rzymskokatolicka Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Leżajsku

473. Rzymskokatolicka Parafia Świętej Anny na Górze Świętej Anny

474. Rzymskokatolicka Parafia Wojskowo-Cywilna pw. św. Elżbiety we Wrocławiu

475. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

476. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego

477. Sandomierskie Centrum Kultury

478. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia i Klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku

479. Sąd Rejonowy w Gdyni

480. Schloss Karpniki Sp. z o.o.

481. Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o.

482. Stella Lofty i Apartamenty Sp. z o.o.

483. Stocznia Cesarska Development Sp. z o.o.

484. Stocznia Gdańska Sp. z o.o.

485. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej

486. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

487. Teatr Ludowy w Krakowie

488. Teatr Muzyczny w Poznaniu

489. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

490. Teatr Polski w Poznaniu

491. Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie

492. Towarzystwo Jezusowe

493. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

494. Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza

495. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie

496. Towarzystwo św. Franciszka Salezego

497. Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

498. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

499. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

500. Uniwersytet Morski w Gdyni

501. Uniwersytet Warszawski w Warszawie

502. Uniwersytet Wrocławski

503. Urząd Morski w Gdyni

504. Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

505. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

506. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

507. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

508. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

509. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach

510. Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

511. Województwo Mazowieckie

512. Województwo Śląskie

513. Wrocławskie Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu

514. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

515. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

516. Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu

517. Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie

518. Wyższe Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego

519. Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu

520. Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie

521. Zakład Karny w Nowym Wiśniczu

522. Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

523. Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie

524. Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej w m.st. Warszawie

525. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie

526. Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Stoczku Klasztornym

527. Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej we Wrocławiu

528. Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu

529. Związek Gmin Karkonoskich

530. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-13
  • Data wejścia w życie: 2026-10-28
  • Data obowiązywania: 2026-10-28
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Dziennik Ustaw

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