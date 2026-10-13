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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1325
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 12 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1218) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„d) wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, oznaczonych kodem:
- 02 01 10 - odpady metalowe,
- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,
- 15 01 04 - opakowania z metali,
- 16 01 17 - metale żelazne,
- 16 01 18 - metale nieżelazne,
- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,
- 17 04 02 - aluminium,
- 17 04 03 - ołów,
- 17 04 04 - cynk,
- 17 04 05 - żelazo i stal,
- 17 04 06 - cyna,
- 17 04 07 - mieszaniny metali,
- 19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,
- 19 10 01 - odpady żelaza i stali,
- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,
- 19 12 02 - metale żelazne,
- 19 12 03 - metale nieżelazne,
- 20 01 40 - metale;”.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-10-13
- Data wejścia w życie: 2026-10-28
- Data obowiązywania: 2026-10-28
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Dziennik Ustaw
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