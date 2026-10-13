§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1157, z 2025 r. poz. 1244 i 1704 oraz z 2026 r. poz. 589 i 813) w § 2 w ust. 7 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, oznaczonych kodem:

- 02 01 10 - odpady metalowe,

- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

- 15 01 04 - opakowania z metali,

- 16 01 17 - metale żelazne,

- 16 01 18 - metale nieżelazne,

- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

- 17 04 02 - aluminium,

- 17 04 03 - ołów,

- 17 04 04 - cynk,

- 17 04 05 - żelazo i stal,

- 17 04 06 - cyna,

- 17 04 07 - mieszaniny metali,

- 19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,

- 19 10 01 - odpady żelaza i stali,

- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,

- 19 12 02 - metale żelazne,

- 19 12 03 - metale nieżelazne,

- 20 01 40 - metale;”.