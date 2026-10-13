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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1325

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 12 października 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1157, z 2025 r. poz. 1244 i 1704 oraz z 2026 r. poz. 589 i 813) w § 2 w ust. 7 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, oznaczonych kodem:

- 02 01 10 - odpady metalowe,

- 12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

- 12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

- 15 01 04 - opakowania z metali,

- 16 01 17 - metale żelazne,

- 16 01 18 - metale nieżelazne,

- 17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

- 17 04 02 - aluminium,

- 17 04 03 - ołów,

- 17 04 04 - cynk,

- 17 04 05 - żelazo i stal,

- 17 04 06 - cyna,

- 17 04 07 - mieszaniny metali,

- 19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,

- 19 10 01 - odpady żelaza i stali,

- 19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,

- 19 12 02 - metale żelazne,

- 19 12 03 - metale nieżelazne,

- 20 01 40 - metale;”.

§ 2.

Do przewozów towarów, o których mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 lit. d rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-13
  • Data wejścia w życie: 2026-10-28
  • Data obowiązywania: 2026-10-28
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