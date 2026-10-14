REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1330
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 8 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników jakości opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta (Dz. U. poz. 1692 oraz z 2026 r. poz. 1007) zarządza się, co następuje:
§ 1.
|
4
|
Nazwa
|
Udział całkowitych kosztów zasobów kadrowych w przychodach z tytułu realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
|
Definicja
|
Odsetek, jaki w danym roku kalendarzowym stanowi suma wszystkich kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy oraz wszystkich kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156 i 972), ponoszonych przez danego świadczeniodawcę na rzecz osób wykonujących zawód medyczny i osób wykonujących zawód inny niż medyczny, w przychodach danego świadczeniodawcy z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem przychodów
z tytułu finansowania leków i substancji czynnych w programach lekowych i chemioterapii oraz ratunkowego dostępu do technologii lekowych
|
5
|
Nazwa
|
Udział kosztów zasobów kadrowych z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
w całkowitych kosztach zasobów kadrowych
|
Definicja
|
Odsetek, jaki stanowi suma kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy w stosunku do sumy kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy oraz kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ponoszonych przez danego świadczeniodawcę na rzecz osób wykonujących zawód medyczny i osób wykonujących zawód inny niż medyczny
|
6
|
Nazwa
|
Udział kosztów zasobów kadrowych osób wykonujących zawód medyczny w całkowitych kosztach zasobów kadrowych
|
Definicja
|
Odsetek, jaki stanowi suma kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zawód medyczny zatrudnionych u danego świadczeniodawcy na podstawie stosunku pracy oraz kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ponoszonych przez danego świadczeniodawcę na rzecz osób wykonujących zawód medyczny, w stosunku do łącznych kosztów wynagrodzeń osób wykonujących zawód medyczny i osób wykonujących zawód inny niż medyczny zatrudnionych u danego świadczeniodawcy na podstawie stosunku pracy oraz kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ponoszonych przez danego świadczeniodawcę na rzecz osób wykonujących zawód medyczny i osób wykonujących zawód inny niż medyczny
§ 2.
Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).
- Data ogłoszenia: 2026-10-14
- Data wejścia w życie: 2026-10-29
- Data obowiązywania: 2026-10-29
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
REKLAMA