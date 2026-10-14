Definicja

Odsetek, jaki w danym roku kalendarzowym stanowi suma wszystkich kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy oraz wszystkich kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 156 i 972), ponoszonych przez danego świadczeniodawcę na rzecz osób wykonujących zawód medyczny i osób wykonujących zawód inny niż medyczny, w przychodach danego świadczeniodawcy z tytułu realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem przychodów z tytułu finansowania leków i substancji czynnych w programach lekowych i chemioterapii oraz ratunkowego dostępu do technologii lekowych