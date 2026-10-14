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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1331

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 12 października 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary (Dz. U. z 2025 r. poz. 1683 oraz z 2026 r. poz. 71) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) w lp. I:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3

Oddział Celny w Koroszczynie

301040

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych, motorowerów i pojazdów szynowych;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5

Oddział Celny

Drogowy w Terespolu

301060

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
procedura wywozu dotyczy także towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6

Oddział Celny w Sławatyczach

301070

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
procedura wywozu dotyczy także towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

11

Oddział Celny

Drogowy w Dorohusku

302060

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

e) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

14

Oddział Celny w Hrebennem

303020

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

f) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

16

Oddział Celny w Zosinie

303040

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
procedura wywozu dotyczy także towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

g) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

18

Oddział Celny w Dołhobyczowie

303091

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
procedura wywozu dotyczy także towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

2) w lp. II:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3

Oddział Celny

Drogowy w Kuźnicy

311030

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5

Oddział Celny w Połowcach

311060

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
procedura wywozu dotyczy także towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6

Oddział Celny w Bobrownikach

 311070

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów,  które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych


3) w lp. VIII:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3

Oddział Celny w Bezledach

371030

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6

Oddział Celny w Gołdapi

371060

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
procedura wywozu dotyczy także towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

9

Oddział Celny w Gronowie

372030

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
procedura wywozu dotyczy także towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

11

Oddział Celny w Grzechotkach

372050

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;

procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

4) w lp. XI:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2

Oddział Celny w Medyce

401030

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA; 
procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5

Oddział Celny w Korczowej

401060

1,2,5,7

procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6

Oddział Celny w Budomierzu

401080

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone przez podróżnych; procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy także towarów przywożonych w transporcie kolejowym zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;

procedura wywozu dotyczy także towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych, towarów wywożonych w transporcie kolejowym zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

13

Oddział Celny

w Krościenku

404030

1,2,5,7

towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
procedura wywozu dotyczy także towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych

§ 2.

Do towarów zgłoszonych do procedury dopuszczenia do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a niezwolnionych do tej procedury przed tym dniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-14
  • Data wejścia w życie: 2026-10-29
  • Data obowiązywania: 2026-10-29
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