REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1331
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 12 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w lp. I:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
|
3
|
Oddział Celny w Koroszczynie
|
301040
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych, motorowerów i pojazdów szynowych;
procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, żywych zwierząt, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
|
5
|
Oddział Celny
Drogowy w Terespolu
|
301060
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
|
6
|
Oddział Celny w Sławatyczach
|
301070
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
|
11
|
Oddział Celny
Drogowy w Dorohusku
|
302060
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
e) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
|
14
|
Oddział Celny w Hrebennem
|
303020
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
f) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
|
16
|
Oddział Celny w Zosinie
|
303040
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
g) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
|
18
|
Oddział Celny w Dołhobyczowie
|
303091
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
2) w lp. II:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
|
3
|
Oddział Celny
Drogowy w Kuźnicy
|
311030
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
|
5
|
Oddział Celny w Połowcach
|
311060
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
|
6
|
Oddział Celny w Bobrownikach
|311070
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie, świeżych i żywych roślin, owoców i warzyw, innych towarów łatwo psujących się, towarów wywożonych z zastosowaniem karnetu ATA, towarów stanowiących nadwyżki w stosunku do towarów zgłoszonych do wywozu, powrotnego wywozu lub uszlachetniania biernego stwierdzonych w urzędzie wyprowadzenia, towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych
3) w lp. VIII:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
|
3
|
Oddział Celny w Bezledach
|
371030
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
|
6
|
Oddział Celny w Gołdapi
|
371060
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
|
9
|
Oddział Celny w Gronowie
|
372030
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
d) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
|
11
|
Oddział Celny w Grzechotkach
|
372050
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
procedura wywozu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych
4) w lp. XI:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
|
2
|
Oddział Celny w Medyce
|
401030
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
|
5
|
Oddział Celny w Korczowej
|
401060
|
1,2,5,7
|
procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy wyłącznie towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów powrotnie przywożonych z zastosowaniem karnetu ATA;
c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
|
6
|
Oddział Celny w Budomierzu
|
401080
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone przez podróżnych; procedura dopuszczenia do obrotu dotyczy także towarów przywożonych w transporcie kolejowym zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;
procedura wywozu dotyczy także towarów, które zgodnie z przepisami prawa celnego mogą być zgłaszane w formie ustnej lub przez czynność uznawaną za zgłoszenie oraz towarów niepodlegających zakazom ani ograniczeniom, których wartość na przesyłkę i na zgłaszającego nie przekracza 3000 euro zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych z wyłączeniem pojazdów silnikowych, towarów wywożonych w transporcie kolejowym zgłaszanych w formie pisemnej bądź z wykorzystaniem technik elektronicznego przetwarzania danych
d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
|
13
|
Oddział Celny
w Krościenku
|
404030
|
1,2,5,7
|
towary przywożone i wywożone przez podróżnych;
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-10-14
- Data wejścia w życie: 2026-10-29
- Data obowiązywania: 2026-10-29
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
REKLAMA