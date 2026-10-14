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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1333
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)
z dnia 12 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania
Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman
1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).
- Data ogłoszenia: 2026-10-14
- Data wejścia w życie: 2026-10-29
- Data obowiązywania: 2026-10-29
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Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
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