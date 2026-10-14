REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1335

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 września 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-14
  • Data wejścia w życie: 2026-10-14
  • Data obowiązywania: 2026-10-14
Pobierz PDF Plik PDF
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Strona główna » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1327

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1325

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat oraz sposobu ich obliczania

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1333

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 12 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1331

REKLAMA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników jakości opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1330

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 8 października 2026 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1320

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań oraz turnusów dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego po zakończeniu służby poza granicami państwa

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1332

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2026 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1329

USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1306

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 października 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Aromia bungii (Faldermann)

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1303

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 2 października 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1302

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1288

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1312

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1309

USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1313

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad deponowania i niszczenia broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1317

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 2 października 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1289

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 października 2026 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1314

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 1 października 2026 r. w sprawie wykazu podmiotów zobowiązanych do sporządzenia planu ochrony dóbr kultury na czas wojny oraz trybu zgłaszania tych podmiotów w celu wpisania ich do wykazu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1323

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1301

REKLAMA