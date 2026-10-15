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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1340
USTAWA
z dnia 4 września 2026 r.
o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
Art. 1.
1) w art. 32 w ust. 9[1] zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Powiadomienie następuje w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku zarządu zakładowej organizacji związkowej złożonego na piśmie lub w formie dokumentowej lub elektronicznej.”;
2) po art. 32 dodaje się art. 32[1] w brzmieniu:
„Art. 32[1]. Pracodawca i zakładowa organizacja związkowa w układzie zbiorowym pracy lub porozumieniu mogą przewidzieć przekazywanie informacji, o których mowa w art. 26[1] ust. 1 i art. 32 ust. 9[1] zdanie pierwsze, również w formie dokumentowej lub elektronicznej.”.
Art. 2.
1) w art. 5 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) formę wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 2;
1b) formę przekazania informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1;”;
2) w art. 13:
a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Rada pracowników może złożyć wniosek również w formie dokumentowej lub elektronicznej.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pracodawca przekazuje informacje na piśmie lub w formie dokumentowej lub elektronicznej, w terminie i zakresie umożliwiającym radzie pracowników zapoznanie się ze sprawą, przeanalizowanie tych informacji, a w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przygotowanie się do konsultacji. Wybór formy wymaga uprzedniej akceptacji rady pracowników.”.
Art. 3.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki
- Data ogłoszenia: 2026-10-15
- Data wejścia w życie: 2026-10-30
- Data obowiązywania: 2026-10-30
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