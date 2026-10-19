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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1350
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 14 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia może być wyposażony w oświetlenie nocne.”;
2) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:
„§ 15a. Pomieszczenie może być wyposażone w elektroniczne urządzenie techniczne służące do tłumaczenia mowy z jednego języka na inny w czasie rzeczywistym, wykorzystywane w sprawach związanych z bieżącym pobytem osoby przebywającej w pomieszczeniu.”;
3) w § 17 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) książkę czynności medycznych, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;”;
4) w § 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Pokój przejściowy może być wyposażony w oświetlenie nocne.”;
5) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:
„§ 26a. Pokój przejściowy może być wyposażony w elektroniczne urządzenie techniczne służące do tłumaczenia mowy z jednego języka na inny w czasie rzeczywistym, wykorzystywane w sprawach związanych z bieżącym pobytem osoby przebywającej w pokoju przejściowym.”;
6) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:
„§ 31a. Tymczasowe pomieszczenie przejściowe może być wyposażone w elektroniczne urządzenie techniczne służące do tłumaczenia mowy z jednego języka na inny w czasie rzeczywistym, wykorzystywane w sprawach związanych z bieżącym pobytem osoby przebywającej w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym.”;
7) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sypialnia dla nieletnich może być wyposażona w oświetlenie nocne oraz szafki na rzeczy osobiste.”;
8) po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu:
„§ 39a. Izba może być wyposażona w elektroniczne urządzenie techniczne służące do tłumaczenia mowy z jednego języka na inny w czasie rzeczywistym, wykorzystywane w sprawach związanych z bieżącym pobytem osoby przebywającej w izbie.”;
9) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przebieg i wyniki czynności medycznych przeprowadzonych w pomieszczeniu lekarz lub członek zespołu ratownictwa medycznego dokumentuje w książce czynności medycznych.”;
10) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
§ 3.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760, 815, 821, 864, 1004, 1123 i 1281.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1350)
WZÓR - KSIĄŻKA CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH
- Data ogłoszenia: 2026-10-19
- Data wejścia w życie: 2026-11-03
- Data obowiązywania: 2026-11-03
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Dziennik Ustaw
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