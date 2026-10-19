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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1350

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 października 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2025 r. poz. 636, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 2023 r. poz. 2672) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pokój dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia może być wyposażony w oświetlenie nocne.”;

2) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

„§ 15a. Pomieszczenie może być wyposażone w elektroniczne urządzenie techniczne służące do tłumaczenia mowy z jednego języka na inny w czasie rzeczywistym, wykorzystywane w sprawach związanych z bieżącym pobytem osoby przebywającej w pomieszczeniu.”;

3) w § 17 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) książkę czynności medycznych, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;”;

4) w § 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Pokój przejściowy może być wyposażony w oświetlenie nocne.”;

5) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

„§ 26a. Pokój przejściowy może być wyposażony w elektroniczne urządzenie techniczne służące do tłumaczenia mowy z jednego języka na inny w czasie rzeczywistym, wykorzystywane w sprawach związanych z bieżącym pobytem osoby przebywającej w pokoju przejściowym.”;

6) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

„§ 31a. Tymczasowe pomieszczenie przejściowe może być wyposażone w elektroniczne urządzenie techniczne służące do tłumaczenia mowy z jednego języka na inny w czasie rzeczywistym, wykorzystywane w sprawach związanych z bieżącym pobytem osoby przebywającej w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym.”;

7) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sypialnia dla nieletnich może być wyposażona w oświetlenie nocne oraz szafki na rzeczy osobiste.”;

8) po § 39 dodaje się § 39a w brzmieniu:

„§ 39a. Izba może być wyposażona w elektroniczne urządzenie techniczne służące do tłumaczenia mowy z jednego języka na inny w czasie rzeczywistym, wykorzystywane w sprawach związanych z bieżącym pobytem osoby przebywającej w izbie.”;

9) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przebieg i wyniki czynności medycznych przeprowadzonych w pomieszczeniu lekarz lub członek zespołu ratownictwa medycznego dokumentuje w książce czynności medycznych.”;

10) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Wzór książki wizyt lekarskich określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym może być stosowany do wyczerpania nakładu, niedłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. C. Mroczek

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 999).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 718 i 1366 oraz z 2026 r. poz. 187, 421, 646, 760, 815, 821, 864, 1004, 1123 i 1281.

Załącznik 1. [WZÓR – KSIĄŻKA CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 14 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1350)

WZÓR - KSIĄŻKA CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH

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Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-19
  • Data wejścia w życie: 2026-11-03
  • Data obowiązywania: 2026-11-03
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