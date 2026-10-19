Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury

z dnia 22 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1352)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego2)I)

Na podstawie art. 24n ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 oraz z 2026 r. poz. 815 i 982) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego egzaminem na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 2. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 120 godzin lekcyjnych, przy czym część praktyczna szkolenia trwa niekrócej niż 60 godzin lekcyjnych.

2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych, obejmujących w szczególności wizje lokalne w terenie, mające na celu nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 3. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, kończy się samodzielnym sporządzeniem co najmniej dwóch projektów audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanych dalej „projektami audytów brd”, oraz egzaminem.

2. Pierwszy projekt audytu brd sporządza się z wybranych przez osobę prowadzącą szkolenie dwóch projektów audytów brd, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

3. Drugi projekt audytu brd sporządza się z wybranych przez osobę prowadzącą szkolenie dwóch projektów audytów brd, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4. Każdy z dwóch odcinków dróg wybranych do sporządzenia projektów audytów brd powinien mieć inną klasę techniczną i inny charakter zabudowy. Jeden odcinek drogi powinien dotyczyć dróg poza terenem zabudowy, a drugi odcinek drogi powinien dotyczyć dróg w terenie zabudowy.3)

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prawidłowe sporządzenie projektów audytów brd. Prawidłowość sporządzenia projektów audytów brd stwierdza osoba prowadząca praktyczną część szkolenia.

§ 4. Egzamin na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego składa się z:

1) części teoretycznej - obejmującej pisemne zadania do rozwiązania sprawdzające znajomość tematyki określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) części praktycznej - sprawdzającej umiejętność przeprowadzania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 5. Egzamin, o którym mowa w § 4, przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez uczelnie lub instytuty, o których mowa w art. 24n ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 6. 1. Egzamin, o którym mowa w § 4, jest przeprowadzany w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatowi na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanemu dalej „kandydatem”, możliwość samodzielnego rozwiązania zadań i sporządzenia projektu audytu brd.

2. Przed wejściem do sali kandydat okazuje dowód osobisty albo inny ważny dokument potwierdzający tożsamość.

3. Prace egzaminacyjne są oznaczane indywidualnym kodem.

4. Z egzaminu wyklucza się kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony sposób zakłóca przebieg egzaminu.

§ 7. Czas trwania egzaminu wynosi:

1) dla części teoretycznej - 120 minut;

2) dla części praktycznej - 180 minut.

§ 8. 1. Część teoretyczna egzaminu, o której mowa w § 4 pkt 1, składa się z ośmiu zadań do rozwiązania.

2. Za każde zadanie przyznaje się od 0 do 10 punktów.

§ 9. 1. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu, o której mowa w § 4 pkt 2, jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów z części teoretycznej egzaminu.

2. Część praktyczna egzaminu obejmuje sporządzenie projektu audytu brd, wylosowanego przez kandydata z dwóch audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

§ 10. 1. Za sporządzenie projektu audytu brd przyznaje się od 0 do 20 punktów.

2. Warunkiem zaliczenia części praktycznej egzaminu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 15 punktów.

§ 11.4) Osobie, która ukończyła szkolenie oraz zdała egzamin na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydaje się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zawiera informację o dacie ukończenia szkolenia i dacie zdania egzaminu.

§ 12. 1. Szkolenie okresowe, o którym mowa w § 1 pkt 2, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 32 godziny lekcyjne, przy czym część praktyczna szkolenia powinna trwać niemniej niż 24 godziny lekcyjne.

2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych mających na celu podniesienie umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z samodzielnego sporządzenia co najmniej dwóch projektów audytów brd.

§ 13. Ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 12, potwierdza się zaświadczeniem o jego ukończeniu.

§ 14. Wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 15. Szkolenie w zakresie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a zakończyło się po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 472), uważa się za spełniające wymogi szkolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, o ile spełnia ono następujące warunki:

1) trwało co najmniej 120 godzin lekcyjnych,

2) obejmowało w swoim programie sporządzenie projektu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz

3) zostało zakończone egzaminem.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 14 września 2012 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1352)

Załącznik nr 16)

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA ZAKOŃCZONEGO EGZAMINEM NA AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp. Zagadnienie Forma pracy Minimalna liczba godzin 1 Przepisy wykład 6 dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej zmieniona przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz inne przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy dotyczące zarządzania ruchem na drogach i przepisy dotyczące znaków i sygnałów drogowych, warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2 Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i opisu jego stanu wykład 4 wprowadzenie do problemu z opisem kompleksu uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego wskaźniki opisu stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy ruchu drogowego i wpływ ich cech na uwarunkowania w projektowaniu i użytkowaniu infrastruktury drogowej 3 Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i metody ich analizy na etapie planowania i projektowania drogi wykład ćwiczenia 10 8 kryteria bezpieczeństwa ruchu drogowego w planowaniu i projektowaniu dróg czynniki prędkości i widoczności w ocenie zagrożeń i zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego wymagania i problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego występujące w stadiach planowania i projektowania dróg - położenie geograficzne, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, profil podłużny, przekrój poprzeczny - przykłady dobrej i złej praktyki skrzyżowania i węzły - lokalizacja i rodzaj, skrzyżowania z liniami kolejowymi - podstawowe wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów i zagrożeń uczestnicy ruchu drogowego, w tym szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego - urządzenia i wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczne strefy parkingowe - identyfikacja błędów i zagrożeń organizacja ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, ograniczenia ruchu - wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów i zagrożeń dodatkowe czynniki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie dróg, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, sposób zagospodarowania terenów przyległych do drogi, przejścia dla zwierząt i inne urządzenia ochrony środowiska - podstawowe wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów i zagrożeń ćwiczenia praktyczne związane z identyfikacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powodowanych przez błędy w planowaniu i projektowaniu infrastruktury drogowej 4 Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i metody ich analizy na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania drogi wykład ćwiczenia 6 4 bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego - widoczność w różnych warunkach, widoczność oznakowania pionowego i poziomego, stan nawierzchni, zachowania uczestników ruchu drogowego bazy danych dotyczące zdarzeń drogowych oraz zawierające dane wykorzystywane w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego czytanie i wyciąganie wniosków z karty zdarzenia drogowego rodzaje i cele analiz zdarzeń o różnych poziomach szczegółowości identyfikacja miejsc niebezpiecznych i ich diagnoza oceny na podstawie rekonstrukcji wypadków przykłady analiz szczegółowych i diagnozy w celu określenia głównych zagrożeń oraz możliwości ich eliminacji - ćwiczenia praktyczne 5 Prowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego wykład ćwiczenia 4 2 formalne zasady audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i związane z nim procedury instrukcja i techniki wykonywania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, rola pytań kontrolnych, listy błędów przykłady audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu listy pytań kontrolnych - prezentacje wykonanych audytów dla fazy projektu koncepcyjnego, fazy projektu szczegółowego, fazy przygotowania do użytkowania, fazy użytkowania - ćwiczenia praktyczne 6 Wykonywanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg poza terenem zabudowy wykład ćwiczenia 6 13 główne problemy audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg oraz obszarów węzłów i skrzyżowań w poszczególnych fazach audytu audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg oraz obszarów węzłów i skrzyżowań w fazie projektu koncepcyjnego i projektu szczegółowego - zajęcia warsztatowe audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków autostrad, dróg ekspresowych i węzłów drogowych - zajęcia warsztatowe audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejących rozwiązań - odcinków dróg oraz obszarów węzłów i skrzyżowań na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania - zajęcia terenowe 7 Wykonywanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg na terenie zabudowy wykład ćwiczenia 6 13 specyfika audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków ulic w poszczególnych fazach audytu audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg oraz węzłów i skrzyżowań w fazie projektu koncepcyjnego i projektu szczegółowego - zajęcia warsztatowe audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejących rozwiązań - odcinków dróg i skrzyżowań na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania - zajęcia terenowe 8 Szczególne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wykład 8 wprowadzenie do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsc obsługi podróżnych, miejsc poboru opłat i innych znaki drogowe pionowe i poziome sygnalizacja świetlna urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego konstrukcje wsporcze dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego skrzyżowania z liniami kolejowymi urządzenia ochrony środowiska infrastruktura przeznaczona dla szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego przykłady wykonanych audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnych elementów infrastruktury 9 Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania wykład 4 wprowadzenie do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania przykłady wykonanych audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego 10 Ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego wykład 3 założenia metodologiczne do ocen procedura wykonywania ocen przykłady oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego 11 Ukierunkowane kontrole bezpieczeństwa ruchu drogowego wykład ćwiczenia 2 1 podstawowe zasady prowadzenia ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego przykłady oceny ryzyka i ukierunkowanej kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego 12 Zagadnienia praktyczne ćwiczenia 20 praca własna obejmująca wykonanie dwóch projektów audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych

Załącznik nr 26)

ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA AUDYTORÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Lp. Zagadnienie Forma pracy Minimalna liczba godzin 1 Autostrady i drogi ekspresowe wykład ćwiczenia 2 7 uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu koncepcyjnego - położenie geograficzne, lokalizacja i typy węzłów, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, miejsca krzyżowania się dróg z liniami kolejowymi, urządzenia ochrony środowiska uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu szczegółowego - oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie drogi i węzłów, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, uczestnicy ruchu drogowego specyfika audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania typowe błędy rozwiązań spotykanych w praktyce nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do autostrad i dróg ekspresowych, w tym zmiany w przepisach dotyczących zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego ocena ryzyka i ukierunkowane kontrole bezpieczeństwa ruchu drogowego praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi ekspresowej lub autostrady wraz z węzłem prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych 2 Drogi poza terenem zabudowy wykład ćwiczenia 2 7 uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu koncepcyjnego - położenie geograficzne, lokalizacja i rodzaj węzłów i skrzyżowań, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, skrzyżowania z liniami kolejowymi, urządzenia ochrony środowiska uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu szczegółowego - oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie drogi oraz węzłów i skrzyżowań, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, uczestnicy ruchu drogowego, w tym szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego typowe błędy rozwiązań spotykanych w praktyce nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dróg poza terenem zabudowy, w tym zmiany w przepisach dotyczących zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego ocena ryzyka i ukierunkowane kontrole bezpieczeństwa ruchu drogowego praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi poza terenem zabudowy prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych 3 Drogi w terenie zabudowy wykład ćwiczenia 4 10 specyfika uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach ulic identyfikowana na podstawie analiz danych o wypadkach wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego przy kształtowaniu odcinków ulic - lokalizacja i rodzaj skrzyżowań, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, skrzyżowania z liniami kolejowymi, urządzenia sterowania ruchem drogowym, urządzenia ochrony środowiska, oznakowanie pionowe i poziome i ich widoczność, sygnalizacja świetlna, oświetlenie ulicy i skrzyżowań, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, stan nawierzchni, uczestnicy ruchu drogowego, w tym szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego - przykłady rozwiązań typowe błędy rozwiązań i ich przyczyny nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dróg w terenie zabudowy, w tym zmiany w przepisach dotyczących zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego ocena ryzyka i ukierunkowane kontrole bezpieczeństwa ruchu drogowego praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi w terenie zabudowy prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych

Załącznik nr 36)

WZÓR CERTYFIKATU AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

format A4

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).

I) Odnośnik nr 2 dodany do tytułu rozporządzenia przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 859), które weszło w życie z dniem 8 lipca 2025 r.

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz. Urz. UE L 319 z 29.11.2008, str. 59 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 1).

3) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 859), które weszło w życie z dniem 8 lipca 2025 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 września 2012 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.