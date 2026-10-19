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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1352
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 22 września 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1079), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 859).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 859), które stanowią:
„2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 1).”
„§ 2. Szkolenia na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz szkolenia okresowe dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są realizowane na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.
Minister Infrastruktury: wz. S. Bukowiec
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 września 2026 r. (Dz. U. poz. 1352)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 14 września 2012 r.
w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego2)I)
Na podstawie art. 24n ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889 oraz z 2026 r. poz. 815 i 982) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego egzaminem na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 2. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 120 godzin lekcyjnych, przy czym część praktyczna szkolenia trwa niekrócej niż 60 godzin lekcyjnych.
2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych, obejmujących w szczególności wizje lokalne w terenie, mające na celu nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 3. 1. Szkolenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, kończy się samodzielnym sporządzeniem co najmniej dwóch projektów audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanych dalej „projektami audytów brd”, oraz egzaminem.
2. Pierwszy projekt audytu brd sporządza się z wybranych przez osobę prowadzącą szkolenie dwóch projektów audytów brd, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
3. Drugi projekt audytu brd sporządza się z wybranych przez osobę prowadzącą szkolenie dwóch projektów audytów brd, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
4. Każdy z dwóch odcinków dróg wybranych do sporządzenia projektów audytów brd powinien mieć inną klasę techniczną i inny charakter zabudowy. Jeden odcinek drogi powinien dotyczyć dróg poza terenem zabudowy, a drugi odcinek drogi powinien dotyczyć dróg w terenie zabudowy.3)
5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest prawidłowe sporządzenie projektów audytów brd. Prawidłowość sporządzenia projektów audytów brd stwierdza osoba prowadząca praktyczną część szkolenia.
§ 4. Egzamin na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego składa się z:
1) części teoretycznej - obejmującej pisemne zadania do rozwiązania sprawdzające znajomość tematyki określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) części praktycznej - sprawdzającej umiejętność przeprowadzania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
§ 5. Egzamin, o którym mowa w § 4, przeprowadza się w terminie i miejscu wyznaczonych przez uczelnie lub instytuty, o których mowa w art. 24n ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
§ 6. 1. Egzamin, o którym mowa w § 4, jest przeprowadzany w wydzielonej sali, w warunkach zapewniających kandydatowi na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwanemu dalej „kandydatem”, możliwość samodzielnego rozwiązania zadań i sporządzenia projektu audytu brd.
2. Przed wejściem do sali kandydat okazuje dowód osobisty albo inny ważny dokument potwierdzający tożsamość.
3. Prace egzaminacyjne są oznaczane indywidualnym kodem.
4. Z egzaminu wyklucza się kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony sposób zakłóca przebieg egzaminu.
§ 7. Czas trwania egzaminu wynosi:
1) dla części teoretycznej - 120 minut;
2) dla części praktycznej - 180 minut.
§ 8. 1. Część teoretyczna egzaminu, o której mowa w § 4 pkt 1, składa się z ośmiu zadań do rozwiązania.
2. Za każde zadanie przyznaje się od 0 do 10 punktów.
§ 9. 1. Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu, o której mowa w § 4 pkt 2, jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 60 punktów z części teoretycznej egzaminu.
2. Część praktyczna egzaminu obejmuje sporządzenie projektu audytu brd, wylosowanego przez kandydata z dwóch audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w art. 24j ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
§ 10. 1. Za sporządzenie projektu audytu brd przyznaje się od 0 do 20 punktów.
2. Warunkiem zaliczenia części praktycznej egzaminu jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 15 punktów.
§ 11.4) Osobie, która ukończyła szkolenie oraz zdała egzamin na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, wydaje się zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, które zawiera informację o dacie ukończenia szkolenia i dacie zdania egzaminu.
§ 12. 1. Szkolenie okresowe, o którym mowa w § 1 pkt 2, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 32 godziny lekcyjne, przy czym część praktyczna szkolenia powinna trwać niemniej niż 24 godziny lekcyjne.
2. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Część praktyczna składa się z ćwiczeń praktycznych mających na celu podniesienie umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym z samodzielnego sporządzenia co najmniej dwóch projektów audytów brd.
§ 13. Ukończenie szkolenia, o którym mowa w § 12, potwierdza się zaświadczeniem o jego ukończeniu.
§ 14. Wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 15. Szkolenie w zakresie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, które rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a zakończyło się po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 472), uważa się za spełniające wymogi szkolenia, o którym mowa w § 1 pkt 1, o ile spełnia ono następujące warunki:
1) trwało co najmniej 120 godzin lekcyjnych,
2) obejmowało w swoim programie sporządzenie projektu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
3) zostało zakończone egzaminem.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).
Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 14 września 2012 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1352)
Załącznik nr 16)
ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA ZAKOŃCZONEGO EGZAMINEM NA AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
|
Lp.
|
Zagadnienie
|
Forma pracy
|
Minimalna liczba godzin
|
1
|
Przepisy
|
wykład
|
6
|
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej zmieniona przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
|
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
|
ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
|
ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
|
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz inne przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych
|
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz przepisy dotyczące zarządzania ruchem na drogach i przepisy dotyczące znaków i sygnałów drogowych, warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
2
|
Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i opisu jego stanu
|
wykład
|
4
|
wprowadzenie do problemu z opisem kompleksu uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
wskaźniki opisu stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
uczestnicy ruchu drogowego i wpływ ich cech na uwarunkowania w projektowaniu i użytkowaniu infrastruktury drogowej
|
3
|
Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i metody ich analizy na etapie planowania i projektowania drogi
|
wykład
ćwiczenia
|
10
8
|
kryteria bezpieczeństwa ruchu drogowego w planowaniu i projektowaniu dróg
|
czynniki prędkości i widoczności w ocenie zagrożeń i zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego
|
wymagania i problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego występujące w stadiach planowania i projektowania dróg - położenie geograficzne, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, profil podłużny, przekrój poprzeczny - przykłady dobrej i złej praktyki
|
skrzyżowania i węzły - lokalizacja i rodzaj, skrzyżowania z liniami kolejowymi - podstawowe wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów i zagrożeń
|
uczestnicy ruchu drogowego, w tym szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego - urządzenia i wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczne strefy parkingowe - identyfikacja błędów i zagrożeń
|
organizacja ruchu, oznakowanie pionowe i poziome, ograniczenia ruchu - wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów i zagrożeń
|
dodatkowe czynniki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - oświetlenie dróg, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, sposób zagospodarowania terenów przyległych do drogi, przejścia dla zwierząt i inne urządzenia ochrony środowiska - podstawowe wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego i identyfikacja błędów i zagrożeń
|
ćwiczenia praktyczne związane z identyfikacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powodowanych przez błędy w planowaniu i projektowaniu infrastruktury drogowej
|
4
|
Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i metody ich analizy na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania drogi
|
wykład
ćwiczenia
|
6
4
|
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego - widoczność w różnych warunkach, widoczność oznakowania pionowego i poziomego, stan nawierzchni, zachowania uczestników ruchu drogowego
|
bazy danych dotyczące zdarzeń drogowych oraz zawierające dane wykorzystywane w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
czytanie i wyciąganie wniosków z karty zdarzenia drogowego
|
rodzaje i cele analiz zdarzeń o różnych poziomach szczegółowości
|
identyfikacja miejsc niebezpiecznych i ich diagnoza
|
oceny na podstawie rekonstrukcji wypadków
|
przykłady analiz szczegółowych i diagnozy w celu określenia głównych zagrożeń oraz możliwości ich eliminacji - ćwiczenia praktyczne
|
5
|
Prowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
wykład
ćwiczenia
|
4
2
|
formalne zasady audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i związane z nim procedury
|
instrukcja i techniki wykonywania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, rola pytań kontrolnych, listy błędów
|
przykłady audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego przy wykorzystaniu listy pytań kontrolnych - prezentacje wykonanych audytów dla fazy projektu koncepcyjnego, fazy projektu szczegółowego, fazy przygotowania do użytkowania, fazy użytkowania - ćwiczenia praktyczne
|
6
|
Wykonywanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg poza terenem zabudowy
|
wykład
ćwiczenia
|
6
13
|
główne problemy audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg oraz obszarów węzłów i skrzyżowań w poszczególnych fazach audytu
|
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg oraz obszarów węzłów i skrzyżowań w fazie projektu koncepcyjnego i projektu szczegółowego - zajęcia warsztatowe
|
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków autostrad, dróg ekspresowych i węzłów drogowych - zajęcia warsztatowe
|
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejących rozwiązań - odcinków dróg oraz obszarów węzłów i skrzyżowań na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania - zajęcia terenowe
|
|
|
7
|
Wykonywanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg na terenie zabudowy
|
wykład
ćwiczenia
|
6
13
|
specyfika audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków ulic w poszczególnych fazach audytu
|
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinków dróg oraz węzłów i skrzyżowań w fazie projektu koncepcyjnego i projektu szczegółowego - zajęcia warsztatowe
|
audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego istniejących rozwiązań - odcinków dróg i skrzyżowań na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania - zajęcia terenowe
|
8
|
Szczególne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
wykład
|
8
|
wprowadzenie do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsc obsługi podróżnych, miejsc poboru opłat i innych
|
znaki drogowe pionowe i poziome
|
sygnalizacja świetlna
|
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
konstrukcje wsporcze dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
skrzyżowania z liniami kolejowymi
|
urządzenia ochrony środowiska
|
infrastruktura przeznaczona dla szczególnie zagrożonych uczestników ruchu drogowego
|
przykłady wykonanych audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego szczególnych elementów infrastruktury
|
9
|
Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania
|
wykład
|
4
|
wprowadzenie do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania
|
przykłady wykonanych audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
10
|
Ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego
|
wykład
|
3
|
założenia metodologiczne do ocen
|
procedura wykonywania ocen
|
przykłady oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego
|
11
|
Ukierunkowane kontrole bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
wykład
ćwiczenia
|
2
1
|
podstawowe zasady prowadzenia ukierunkowanych kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
przykłady oceny ryzyka i ukierunkowanej kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
12
|
Zagadnienia praktyczne
|
ćwiczenia
|
20
|
praca własna obejmująca wykonanie dwóch projektów audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych
Załącznik nr 26)
ZAKRES PROGRAMOWY SZKOLENIA OKRESOWEGO DLA AUDYTORÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
|
Lp.
|
Zagadnienie
|
Forma pracy
|
Minimalna liczba godzin
|
1
|
Autostrady i drogi ekspresowe
|
wykład
ćwiczenia
|
2
7
|
uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu koncepcyjnego - położenie geograficzne, lokalizacja i typy węzłów, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, miejsca krzyżowania się dróg z liniami kolejowymi, urządzenia ochrony środowiska
|
uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu szczegółowego - oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie drogi i węzłów, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, uczestnicy ruchu drogowego
|
specyfika audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przygotowania do użytkowania i na etapie użytkowania
|
typowe błędy rozwiązań spotykanych w praktyce
|
nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do autostrad i dróg ekspresowych, w tym zmiany w przepisach dotyczących zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego
|
ocena ryzyka i ukierunkowane kontrole bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi ekspresowej lub autostrady wraz z węzłem
|
prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych
|
2
|
Drogi poza terenem zabudowy
|
wykład
ćwiczenia
|
2
7
|
uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu koncepcyjnego - położenie geograficzne, lokalizacja i rodzaj węzłów i skrzyżowań, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, skrzyżowania z liniami kolejowymi, urządzenia ochrony środowiska
|
uwarunkowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w fazie projektu szczegółowego - oznakowanie pionowe i poziome, oświetlenie drogi oraz węzłów i skrzyżowań, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, uczestnicy ruchu drogowego, w tym szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego
|
typowe błędy rozwiązań spotykanych w praktyce
|
nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dróg poza terenem zabudowy, w tym zmiany w przepisach dotyczących zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego
|
ocena ryzyka i ukierunkowane kontrole bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi poza terenem zabudowy
|
prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych
|
3
|
Drogi w terenie zabudowy
|
wykład
ćwiczenia
|
4
10
|
specyfika uwarunkowań bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach ulic identyfikowana na podstawie analiz danych o wypadkach
|
wymagania bezpieczeństwa ruchu drogowego przy kształtowaniu odcinków ulic - lokalizacja i rodzaj skrzyżowań, powiązanie z istniejącą siecią dróg, plan sytuacyjny, przekrój poprzeczny, profil podłużny, prędkość, ograniczenia ruchu i widoczności, dostępność dla środków publicznego transportu zbiorowego, skrzyżowania z liniami kolejowymi, urządzenia sterowania ruchem drogowym, urządzenia ochrony środowiska, oznakowanie pionowe i poziome i ich widoczność, sygnalizacja świetlna, oświetlenie ulicy i skrzyżowań, urządzenia i obiekty w pasie drogowym, zagospodarowanie terenów przyległych do drogi, stan nawierzchni, uczestnicy ruchu drogowego, w tym szczególnie zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego - przykłady rozwiązań
|
typowe błędy rozwiązań i ich przyczyny
|
nowe elementy wiedzy i doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w odniesieniu do dróg w terenie zabudowy, w tym zmiany w przepisach dotyczących zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego
|
ocena ryzyka i ukierunkowane kontrole bezpieczeństwa ruchu drogowego
|
praca własna obejmująca wykonanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego odcinka drogi w terenie zabudowy
|
prezentacja prac własnych w ramach zajęć seminaryjnych
Załącznik nr 36)
WZÓR CERTYFIKATU AUDYTORA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
format A4
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2725).
I) Odnośnik nr 2 dodany do tytułu rozporządzenia przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 859), które weszło w życie z dniem 8 lipca 2025 r.
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz. Urz. UE L 319 z 29.11.2008, str. 59 oraz Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 1).
3) Zdanie drugie w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 859), które weszło w życie z dniem 8 lipca 2025 r.
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28 września 2012 r.
6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
- Data ogłoszenia: 2026-10-19
- Data wejścia w życie: 2026-10-19
- Data obowiązywania: 2026-10-19
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