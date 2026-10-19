Art. 1.

W ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 845) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 1 do tytułu ustawy zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz. Urz. UE L 149 z 11.06.2005, str. 22, z późn. zm.).”;

2) w art. 2:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a-3c w brzmieniu:

„3a) towarze - rozumie się przez to towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2026 r. poz. 1244) oraz towar z elementami cyfrowymi w rozumieniu art. 2 pkt 5b tej ustawy;

3b) treści cyfrowej - rozumie się przez to treść cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

3c) usłudze cyfrowej - rozumie się przez to usługę cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;”,

b) w pkt 12:

- skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 2337 i 2581)”,

- kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13-21 w brzmieniu:

„13) twierdzeniu środowiskowym - rozumie się przez to komunikat lub oświadczenie, w tym oznakowanie, nazwę handlową, firmę lub nazwę produktu, w kontekście informacji handlowej, przedstawione w dowolnej postaci, w szczególności jako tekst, ilustracja, grafika lub symbol, które:

a) nie są wymagane przepisami prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej,

b) zawierają stwierdzenie lub sugestię, że:

- produkt, kategoria produktów, marka lub przedsiębiorca wywierają pozytywny wpływ na środowisko,

- produkt, kategoria produktów, marka lub przedsiębiorca nie wywierają wpływu na środowisko,

- produkt, kategoria produktów, marka lub przedsiębiorca wywierają mniej szkodliwy wpływ na środowisko niż inny produkt, inna kategoria produktów, inna marka lub inny przedsiębiorca lub

- oddziaływanie produktu, kategorii produktów, marki lub przedsiębiorcy na środowisko uległo poprawie w czasie;

14) ogólnym twierdzeniu środowiskowym - rozumie się przez to twierdzenie środowiskowe przekazane pisemnie lub ustnie przy użyciu dowolnego środka komunikowania się z konsumentami, które nie jest zawarte w oznakowaniu dotyczącym zrównoważonego charakteru oraz którego opis nie jest podany w jasny i wyraźny sposób za pomocą tego samego środka komunikowania się z konsumentami;

15) oznakowaniu dotyczącym zrównoważonego charakteru - rozumie się przez to dobrowolny znak zaufania, znak jakości lub znak równoważny, którego celem jest wyodrębnienie i promocja produktu, procesu lub działalności przedsiębiorcy przez odwołanie się do ich cech środowiskowych lub społecznych, który nie jest oznakowaniem wymaganym przepisami prawa krajowego lub prawa Unii Europejskiej;

16) systemie certyfikacji - rozumie się przez to system weryfikacji i poświadczania przez osobę trzecią spełnienia przez produkt, proces lub działalność przedsiębiorcy wymogów, umożliwiający stosowanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru, którego wymogi są publicznie dostępne oraz który:

a) określa przejrzyste, sprawiedliwe i niedyskryminacyjne zasady przystąpienia przedsiębiorcy do systemu,

b) obejmuje wymogi opracowane przez właściciela systemu w porozumieniu z odpowiednimi ekspertami i zainteresowanymi stronami,

c) określa procedury postępowania w przypadku niezgodności z wymogami systemu oraz przewiduje wycofanie lub zawieszenie stosowania przez przedsiębiorcę oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru,

d) zapewnia obiektywne monitorowanie przestrzegania przez przedsiębiorcę wymogów systemu prowadzone przez podmiot, który jest niezależny od właściciela systemu i od przedsiębiorcy oraz który uzyskał potwierdzenie posiadania kompetencji i niezależności na podstawie norm lub procedur międzynarodowych, unijnych lub krajowych, przyjętych przez właściwy podmiot, w celu weryfikacji i poświadczenia spełniania wymogów umożliwiających stosowanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru;

17) uznanej wysokiej efektywności środowiskowej - rozumie się przez to efektywność ekologiczną zgodną z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (Dz. Urz. UE L 27 z 30.01.2010, str. 1, z późn. zm.), krajowymi lub regionalnymi programami oznakowania ekologicznego EN ISO 14024 typu I urzędowo uznanymi w państwach członkowskich lub z najwyższymi poziomami efektywności środowiskowej zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej;

18) trwałości - rozumie się przez to trwałość w rozumieniu art. 2 pkt 4b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

19) aktualizacji oprogramowania - rozumie się przez to aktualizację, w tym aktualizację zabezpieczeń lub aktualizację funkcjonalności, niezbędną do zapewnienia zgodności z umową towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych i usług cyfrowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

20) materiale eksploatacyjnym - rozumie się przez to element towaru, który regularnie się zużywa i wymaga wymiany lub uzupełnienia, aby towar mógł funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem;

21) funkcjonalności - rozumie się przez to funkcjonalność w rozumieniu art. 2 pkt 5f ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.”;

3) w art. 5:

a) w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) formułowanie twierdzeń środowiskowych związanych z efektywnością środowiskową, która ma zostać osiągnięta w przyszłości, bez jasnych, obiektywnych, publicznie dostępnych i weryfikowalnych zobowiązań przyjętych w szczegółowym i realistycznym planie wykonania, który obejmuje wymierne i określone w czasie cele oraz inne odpowiednie elementy niezbędne do wsparcia jego realizacji, takie jak przydział zasobów, i który jest regularnie weryfikowany przez niezależnego eksperta zewnętrznego, którego ustalenia są udostępniane konsumentom;

7) reklamowanie korzyści dla konsumentów, które są nieistotne i nie wynikają z żadnej cechy produktu lub działalności przedsiębiorcy.”,

b) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „korzyści związanych z produktem” dodaje się wyrazy „ , cech środowiskowych lub społecznych produktu, a także aspektów związanych z obiegiem zamkniętym, takich jak trwałość produktu, możliwość jego naprawy lub zdatność do recyklingu”;

4) w art. 6 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W przypadku gdy przedsiębiorca świadczy usługę polegającą na porównaniu produktów i przekazuje konsumentowi informacje dotyczące cech środowiskowych lub społecznych produktów lub dostawców tych produktów lub aspektów związanych z obiegiem zamkniętym, takich jak trwałość, możliwość naprawy lub zdatność do recyklingu, tych produktów lub dostawców tych produktów, za istotne informacje, o których mowa w ust. 1, uznaje się informacje na temat metody porównania, produktów będących przedmiotem porównania oraz dostawców tych produktów, a także działań mających na celu zapewnienie aktualności tych informacji.”;

5) w art. 7:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) umieszczanie oznakowania dotyczącego zrównoważonego charakteru, które nie jest oparte na systemie certyfikacji ani nie zostało ustanowione przez organy publiczne;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a-4c w brzmieniu:

„4a) formułowanie ogólnego twierdzenia środowiskowego, w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest w stanie wykazać uznanej wysokiej efektywności środowiskowej istotnej dla tego twierdzenia;

4b) formułowanie twierdzeń środowiskowych w odniesieniu do całego produktu lub całej działalności przedsiębiorcy, jeżeli dotyczą one tylko określonej cechy produktu lub konkretnego rodzaju działalności przedsiębiorcy;

4c) twierdzenie, uzasadniane kompensowaniem emisji gazów cieplarnianych, że produkt ma neutralny, ograniczony lub pozytywny wpływ na środowisko pod względem emisji gazów cieplarnianych;”,

c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) prezentowanie wymogów nałożonych przepisami prawa na wszystkie produkty należące do danej kategorii produktów na rynku unijnym jako cechy wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy;”,

d) w pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27-33 w brzmieniu:

„27) zatajanie przed konsumentem informacji o tym, że aktualizacja oprogramowania będzie miała negatywny wpływ na funkcjonowanie towarów z elementami cyfrowymi lub na korzystanie z treści cyfrowych lub usług cyfrowych;

28) prezentowanie aktualizacji oprogramowania jako niezbędnej, w przypadku gdy poprawia ona jedynie funkcjonalność;

29) informacja handlowa dotycząca towaru posiadającego właściwość wprowadzoną, aby ograniczyć jego trwałość, w przypadku gdy informacje na temat takiej właściwości i jej wpływu na trwałość towaru są dostępne dla przedsiębiorcy;

30) twierdzenie, że w normalnych warunkach użytkowania towar ma określoną trwałość pod względem czasu lub intensywności użytkowania, jeżeli jest to niezgodne z prawdą;

31) prezentowanie towaru jako nadającego się do naprawy, w przypadku gdy towar nie posiada takiej właściwości;

32) nakłanianie konsumenta do zastąpienia lub uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych towaru wcześniej, niż jest to konieczne z przyczyn technicznych;

33) zatajanie informacji dotyczących ograniczenia funkcjonalności towaru w przypadku korzystania z materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych lub wyposażenia dodatkowego, które nie zostały dostarczone przez pierwotnego producenta, lub twierdzenie, że takie ograniczenie funkcjonalności wystąpi, jeżeli jest to niezgodne z prawdą.”.