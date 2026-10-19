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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1354

USTAWA

z dnia 18 września 2026 r.

o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 707) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1a w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) świadczenie usług zakwaterowania:

a) świadczenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1944), w obiektach hotelarskich spełniających wymagania określone w art. 35 ust. 1 tej ustawy lub w innych obiektach, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3 tej ustawy,

b) udzielanie noclegów w sanatoriach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych dla dzieci i w sanatoriach w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, o których mowa w art. 6 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135).”;

2) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 1. Rada gminy może wprowadzić:

1) opłatę miejscową:

a) w miejscowościach posiadających walory krajobrazowe,

b) w miejscowościach lub częściach miejscowości, znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,

2) opłatę uzdrowiskową w miejscowościach lub częściach miejscowości, znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

- w których są świadczone usługi zakwaterowania.

2. Stawka opłaty:

1) miejscowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1:

a) lit. a, nie może przekroczyć 5,00 zł za noc,

b) lit. b, nie może przekroczyć 5,50 zł za noc;

2) uzdrowiskowej nie może przekroczyć 6,86 zł za noc.

3. W miejscowości lub części miejscowości, która jednocześnie spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, rada gminy może wprowadzić tylko jedną z opłat określonych w ust. 1.

4. Osobą zobowiązaną do zapłaty opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej jest osoba fizyczna, której przez okres obejmujący co najmniej noc jest świadczona usługa zakwaterowania w miejscowości lub części miejscowości, w której wprowadzono daną opłatę.

5. Przez noc, o której mowa w ust. 2 i 4, rozumie się okres, w którym świadczenie usługi zakwaterowania osobie fizycznej rozpoczyna się w danym dniu kalendarzowym i kończy się następnego dnia.

6. Zwalnia się z opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej:

1) pod warunkiem wzajemności - członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku:

a) osób niewidomych również osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 04-O, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 884 i 1102),

b) osób głuchych również osoby, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 03-L, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) osoby w wieku do 16 lat, których niepełnosprawność została orzeczona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

4) jedną osobę towarzyszącą osobie, o której mowa w pkt 2 lub 3;

5) dzieci i młodzież szkolną w zorganizowanych grupach oraz ich opiekunów;

6) osoby, którym przez okres powyżej 29 następujących po sobie nocy są świadczone usługi zakwaterowania w obiektach znajdujących się w miejscowościach lub częściach miejscowości na terenie danej gminy, w których wprowadzono opłatę miejscową albo opłatę uzdrowiskową, zwanych dalej „obiektami” - przez cały okres zakwaterowania.

7. Obowiązek zapłaty opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej powstaje w dniu stanowiącym początek okresu, w którym osobie, o której mowa w ust. 4, rozpoczęto świadczenie usługi zakwaterowania w danym obiekcie.

8. Opłatę miejscową i opłatę uzdrowiskową uiszcza się ostatniego dnia okresu, w którym osobie, o której mowa w ust. 4, jest świadczona usługa zakwaterowania w danym obiekcie.

9. Pobór opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej następuje przez płatnika, którym jest podmiot świadczący usługi zakwaterowania.

10. Płatnik może uzależnić rozpoczęcie świadczenia usługi zakwaterowania od dokonania, najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi zakwaterowania, wpłaty na poczet należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej w wysokości należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej od deklarowanej liczby nocy, przez które będzie świadczona usługa zakwaterowania w danym obiekcie osobie, o której mowa w ust. 4.

11. W przypadku gdy po rozpoczęciu świadczenia usługi zakwaterowania w danym obiekcie deklarowana liczba nocy, przez które będzie świadczona usługa zakwaterowania, przekroczy liczbę nocy, za które dokonano wpłaty na poczet należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej, przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio.

12. Jeżeli dokonana wpłata na poczet należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej jest wyższa od należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej, w dniu określonym w ust. 8 płatnik zwraca różnicę między dokonaną wpłatą na poczet należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej a należną opłatą miejscową albo opłatą uzdrowiskową osobie, która dokonała tej wpłaty.

13. Płatnik wydaje potwierdzenie dokonania wpłaty na poczet należnej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej lub uiszczenia opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej.

14. Płatnikowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania prawidłowo pobranej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej w wysokości 10 % pobranych tych opłat, chyba że rada gminy określiła wyższe wynagrodzenie.

15. Płatnik jest obowiązany prowadzić, odrębnie dla każdego obiektu, w którym są świadczone usługi zakwaterowania, rejestr opłaty miejscowej albo rejestr opłaty uzdrowiskowej, zawierający następujące dane:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, której jest świadczona usługa zakwaterowania, a w przypadku zorganizowanych grup dzieci lub młodzieży szkolnej - liczbę dzieci i młodzieży w tej grupie oraz nazwę i adres organizatora tej grupy;

2) stawkę opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej albo tytuł niepobrania tej opłaty;

3) liczbę nocy, za które została pobrana opłata miejscowa albo opłata uzdrowiskowa;

4) wysokość pobranej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej.

16. Płatnik, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę miejscową albo opłatę uzdrowiskową:

1) składa właściwemu organowi podatkowemu informację o wysokości opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej pobranej w danym miesiącu oraz

2) wpłaca pobraną opłatę miejscową albo opłatę uzdrowiskową na rachunek właściwego organu podatkowego, pomniejszoną o przysługujące wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania prawidłowo pobranej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej.

17. Informacja, o której mowa w ust. 16 pkt 1, zawiera następujące dane:

1) okres, za który jest składana informacja;

2) nazwę i adres siedziby organu podatkowego, do którego jest składana informacja;

3) cel składania informacji:

a) złożenie informacji,

b) korekta informacji;

4) dane płatnika:

a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę),

b) identyfikator podatkowy,

c) imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu;

5) adres i nazwę obiektu, w którym są świadczone usługi zakwaterowania;

6) wysokość opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej pobranej w danym miesiącu;

7) wysokość wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia prawidłowo pobranej opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej;

8) podpis płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania opłaty miejscowej albo opłaty uzdrowiskowej, lub podpis pełnomocnika płatnika;

9) pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2026 r. poz. 1311).

18. Informację, o której mowa w ust. 16 pkt 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej i opatruje się podpisem elektronicznym.

19. Rada gminy, w drodze uchwały:

1) określa miejscowości lub ich części, w których jest wprowadzona opłata miejscowa albo opłata uzdrowiskowa;

2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej;

3) może różnicować wysokość stawek opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej oraz wprowadzać zwolnienia z tych opłat ze względu na:

a) lokalizację lub rodzaj obiektu, w którym są świadczone usługi zakwaterowania,

b) część roku, w której są pobierane te opłaty,

c) długość pobytu osoby zobowiązanej do zapłaty tych opłat,

d) miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej do zapłaty tych opłat w gminie, w której je ustanowiono,

e) wiek osoby zobowiązanej do zapłaty tych opłat,

f) posiadanie przez osobę zobowiązaną do zapłaty tych opłat Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2024 r. poz. 1512),

g) stopień niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej zobowiązanej do zapłaty tych opłat;

4) może określić wyższe, niż określone w ust. 14, wynagrodzenie dla płatników z tytułu terminowego wpłacania prawidłowo pobranej opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej;

5) określa sposób przesyłania informacji, o której mowa w ust. 16 pkt 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

6) określa rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinna być opatrzona informacja, o której mowa w ust. 16 pkt 1.

20. Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia, w formie dokumentu elektronicznego, wzór informacji, o której mowa w ust. 16 pkt 1.

21. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, minimalne walory krajobrazowe, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową, uwzględniając zróżnicowanie warunków regionalnych i lokalnych.”;

3) w art. 19:

a) w pkt 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej, opłaty od posiadania psów oraz opłaty reklamowej, z tym że:”,

- uchyla się lit. b-d,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) może zarządzić pobór opłat, o których mowa w pkt 1, w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso;”,

c) w pkt 3 wyrazy „opłat lokalnych” zastępuje wyrazami „opłat, o których mowa w pkt 1”;

4) w art. 20 w ust. 1 po wyrazach „art. 10 ust. 1” dodaje się wyrazy „ , art. 17 ust. 2”;

5) w art. 20a w ust. 1 wyrazy „w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 lit. a-d” zastępuje się wyrazami „w art. 5 ust. 1, art. 10 ust. 1, art. 17 ust. 2 oraz art. 19 pkt 1 lit. a”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592, z późn. zm.1)) w art. 14 w ust. 2 w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) terminowego wpłacania podatków i opłat pobranych na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 191) w art. 9 w pkt 6 wyrazy „1000 zł” zastępuje się wyrazami „3000 zł”.

Art. 4.

Do postępowań podatkowych w sprawie opłaty miejscowej oraz do postępowań podatkowych w sprawie opłaty uzdrowiskowej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5.

Do pobytu osoby fizycznej przebywającej dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości, w której przed dniem 1 stycznia 2027 r. wprowadzono opłatę miejscową lub opłatę uzdrowiskową, rozpoczętego i niezakończonego przed dniem 1 stycznia 2027 r., do części pobytu przypadającej:

1) przed dniem 1 stycznia 2027 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, a pobytu tej osoby do dnia 31 grudnia 2026 r. nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 17 ust. 6 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) od dnia 1 stycznia 2027 r., stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z tym że obowiązek zapłaty opłaty miejscowej lub opłaty uzdrowiskowej z tytułu świadczenia usługi zakwaterowania tej osobie powstaje w dniu 1 stycznia 2027 r.

Art. 6.

1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2029 r. informacja, o której mowa w art. 17 ust. 16 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, może być składana w postaci papierowej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego tego ministra wzór informacji, o której mowa w art. 17 ust. 16 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, składanej w postaci papierowej.

Art. 7.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc.

Art. 8.

Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 17 ust. 1, 1a i 5 oraz art. 19 pkt 1 lit. b-d, pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, których przedmiotem jest opłata miejscowa lub opłata uzdrowiskowa, tracą moc.

Art. 9.

Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 19 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, których przedmiotem nie jest opłata miejscowa lub opłata uzdrowiskowa, tracą moc z dniem wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 19 pkt 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak niepóźniej niż z dniem 1 stycznia 2028 r.

Art. 10.

Do czynności cywilnoprawnych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 11.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r., z wyjątkiem art. 3 i art. 10, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: K. Nawrocki

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2026 r. poz. 779, 846, 1079, 1098, 1123, 1287 i 1347.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-19
  • Data wejścia w życie: 2027-01-01
  • Data obowiązywania: 2027-01-01
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