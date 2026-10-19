Załącznik do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji

z dnia 9 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1357)

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA NUMERACJĄ W SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją w sieciach telekomunikacyjnych stosuje się do numeracji:

1) abonenckiej w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej;

2) abonenckiej w ruchomej sieci telekomunikacyjnej, w tym do wyróżników sieci;

3) dla komunikacji maszyna-maszyna, w tym do wyróżników sieci;

4) dziesięciocyfrowej dla komunikacji maszyna-maszyna, w tym do wyróżników sieci;

5) dla komunikacji maszyna-maszyna z wykorzystaniem na terenie Unii Europejskiej, w tym do wyróżników sieci;

6) dziesięciocyfrowej dla komunikacji maszyna-maszyna z wykorzystaniem na terenie Unii Europejskiej, w tym do wyróżników sieci;

7) skróconej, obejmującej numery abonenckich usług specjalnych, zwane dalej „numerami AUS”, i zharmonizowane europejskie numery skrócone (Harmonised European Short Codes), zwane dalej „numerami HESC”;

8) dostępu do radiowych sieci przywoławczych, zwanej dalej „SP”;

9) dostępu do sieci, zwanej dalej „NDS”;

10) dostępu do sieci teleinformatycznych, zwanej dalej „NDSI”;

11) dostępu do usług sieci inteligentnych, zwanej dalej „NDIN”;

12) rutingowej, służącej realizacji uprawnień abonentów do przeniesienia przydzielonego numeru, zwanej dalej „NR”;

13) dostępu do sieci telekomunikacyjnych użytkowników rządowych, o których mowa w art. 2 pkt 87 lit. a, b, d i h ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, w zakresie wyróżników sieci składających się z dwóch cyfr AB;

14) dostępu do sieci transmisji danych z komutacją pakietów w zakresie numeracji służącej do identyfikacji publicznych sieci transmisji danych (Data Network Identification Code), zwanej dalej „DNIC”, oraz służącej do identyfikacji prywatnych sieci transmisji danych (Private Data Network Identification Code), zwanej dalej „PNIC”;

15) dla międzynarodowych punktów sygnalizacyjnych (International Signalling Point Code), zwanych dalej „ISPC”, będących węzłami sieci sygnalizacyjnej, które wysyłają, odbierają lub transferują informacje sygnalizacyjne, oraz dla krajowych punktów sygnalizacyjnych (National Signalling Point Code), zwanych dalej „NSPC”, będących węzłami sieci sygnalizacyjnej, które wysyłają, odbierają lub transferują informacje sygnalizacyjne;

16) dla zamkniętej grupy użytkowników, zwanej dalej „CUG”;

17) dla identyfikacji sieci ruchomych, zwanej dalej „MNC”;

18) dla identyfikacji sieci ATM, obejmującej kody sieci ATM.

2. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją abonencką w stacjonarnej sieci telekomunikacyjnej:

1) minimalny przydzielony blok numerów, zwanych dalej „NN”, składa się z 100 NN o tych samych cyfrach SPQMC, gdzie symbole literowe SPQMC oznaczają początkowe cyfry przydzielonego bloku numerów, przy czym symbolowi literowemu C odpowiada 100 NN;

2) przydzielony zakres numeracji stanowi wielokrotność 100 NN.

3. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją abonencką w ruchomej sieci telekomunikacyjnej:

1) przydziela się wyróżnik sieci od 2 do 5 cyfr wraz z pełnym zakresem numeracji objętej tym wyróżnikiem;

2) stosuje się jednolitą dziewięciocyfrową numerację krajową abonencką, która ma format ABSPQMCDU, gdzie symbole literowe ABSPQMCDU oznaczają kolejne cyfry w numerze krajowym zakończenia sieci;

3) minimalny przydzielony blok numerów składa się z 10 000 NN o tych samych cyfrach ABSPQ;

4) przydzielony zakres numeracji stanowi wielokrotność 10 000 NN.

4. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją dla komunikacji maszyna-maszyna:

1) przydziela się wyróżnik sieci od 3 do 6 cyfr wraz z pełnym zakresem numeracji objętej tym wyróżnikiem;

2) stosuje się jednolitą dziewięciocyfrową numerację krajową, która ma format ABSPQMCDU, gdzie symbole literowe ABSPQMCDU oznaczają kolejne cyfry w numerze krajowym zakończenia sieci;

3) minimalny przydzielony blok numerów składa się z 1000 NN o tych samych cyfrach ABSPQM;

4) przydzielony zakres numeracji stanowi wielokrotność 1000 NN.

5. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania dziesięciocyfrową numeracją dla komunikacji maszyna-maszyna:

1) przydziela się wyróżnik sieci od 4 do 6 cyfr wraz z pełnym zakresem numeracji objętej tym wyróżnikiem;

2) stosuje się jednolitą dziesięciocyfrową numerację krajową, która ma format ABZSPQMCDU, gdzie symbole literowe ABZSPQMCDU oznaczają kolejne cyfry w numerze krajowym zakończenia sieci;

3) minimalny przydzielony blok numerów składa się z 10 000 NN o tych samych cyfrach ABZSPQ;

4) przydzielony zakres numeracji stanowi wielokrotność 10 000 NN.

6. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją dla komunikacji maszyna-maszyna z wykorzystaniem na terenie Unii Europejskiej:

1) przydziela się wyróżnik sieci od 3 do 6 cyfr wraz z pełnym zakresem numeracji objętej tym wyróżnikiem;

2) stosuje się jednolitą dziewięciocyfrową numerację krajową, która ma format ABSPQMCDU, gdzie symbole literowe ABSPQMCDU oznaczają kolejne cyfry w numerze krajowym zakończenia sieci;

3) minimalny przydzielony blok numerów składa się z 1000 NN o tych samych cyfrach ABSPQM;

4) przydzielony zakres numeracji stanowi wielokrotność 1000 NN.

7. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania dziesięciocyfrową numeracją dla komunikacji maszyna-maszyna z wykorzystaniem na terenie Unii Europejskiej:

1) przydziela się wyróżnik sieci od 4 do 6 cyfr wraz z pełnym zakresem numeracji objętej tym wyróżnikiem;

2) stosuje się jednolitą dziesięciocyfrową numerację krajową, która ma format ABZSPQMCDU, gdzie symbole literowe ABZSPQMCDU oznaczają kolejne cyfry w numerze krajowym zakończenia sieci;

3) minimalny przydzielony blok numerów składa się z 10 000 NN o tych samych cyfrach ABZSPQ;

4) przydzielony zakres numeracji stanowi wielokrotność 10 000 NN.

8. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją skróconą:

1) numery AUS w danej strefie numeracyjnej przydziela się podmiotowi dostarczającemu publiczną stacjonarną sieć telekomunikacyjną;

2) numery HESC, które mają format 116CDU, wymienione w załączniku do decyzji Komisji 2007/116/WE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na „116” na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (Dz. Urz. UE L 49 z 17.02.2007, str. 30, z późn. zm.), przydziela się przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wyłącznie w celu świadczenia zharmonizowanej usługi o walorze społecznym, dla której dany numer został zarezerwowany w załączniku do tej decyzji;

3) numery HESC, które mają format 118CDU, przydziela się przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu w celu świadczenia usługi informacji o numerach.

9. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania SP:

1) numery z zakresu SP przydziela się podmiotowi dostarczającemu radiową sieć przywoławczą;

2) dla dostępu do stanowiska operatorskiego stosuje się sześciocyfrowy numer, w którym ostatnie trzy cyfry to 000;

3) numery abonenta z zakresu SP są dziewięciocyfrowe.

10. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania NDS:

1) dostawcy usług będącemu jednocześnie operatorem, który świadczy usługi na obszarze całego kraju w sieciach telekomunikacyjnych, przydziela się czterocyfrowy albo pięciocyfrowy numer z zakresu NDS;

2) dostawcy usług, który wykorzystuje infrastrukturę telekomunikacyjną operatorów w celu świadczenia usług na obszarze całego kraju w sieciach telekomunikacyjnych, przydziela się pięciocyfrowy numer z zakresu NDS.

11. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania NDSI:

1) podmiotowi, który świadczy usługi zapewnienia dostępu do sieci teleinformatycznych, w tym do internetu, realizowane za pomocą łączy komutowanych, dla użytkowników sieci telekomunikacyjnych, przydziela się niewięcej niż dwa numery z zakresu NDSI;

2) podmiotowi, o którym mowa w ppkt 1, mogą być przydzielone dodatkowe numery z zakresu NDSI wyłącznie w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych:

a) wymagających oddzielnych wiązek łączy,

b) zaliczanych i rozliczanych odmiennie od innych usług.

12. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania NDIN:

1) NDIN przydziela się przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który świadczy usługi na terenie całego kraju;

2) minimalny przydzielony blok numerów z zakresu NDIN składa się z 1000 NN o tych samych cyfrach ABSPQM;

3) przydzielony zakres NDIN stanowi wielokrotność 1000 NN.

13. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania NR:

1) NR przydziela się dostawcy usług komunikacji głosowej;

2) do obsługi numerów geograficznych przydziela się jeden numer z zakresu NR identyfikujący centralę lub inny węzeł sieci telekomunikacyjnej obsługujący grupę logicznie połączonych central właściwych dla lokalizacji, w której abonent z przeniesionym numerem został przyłączony do publicznej sieci telekomunikacyjnej;

3) do obsługi numerów niegeograficznych przydziela się jeden numer z zakresu NR identyfikujący sieć telekomunikacyjną.

14. Wyróżniki AB sieci telekomunikacyjnych użytkowników rządowych, o których mowa w art. 2 pkt 87 lit. a, b, d i h ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej:

1) przydziela się na wniosek tego użytkownika;

2) przydziela się z zakresu numeracji określonego w planie numeracji krajowej;

3) wykorzystuje się wyłącznie na potrzeby sieci telekomunikacyjnych tego użytkownika.

15. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją dostępu do sieci transmisji danych z komutacją pakietów w zakresie DNIC oraz PNIC:

1) podmiotowi dostarczającemu sieć transmisji danych z komutacją pakietów przydziela się czterocyfrowy kod identyfikacji DNIC, gdzie pierwsze 3 cyfry stanowią kod kraju, natomiast ostatnia cyfra określa kod konkretnej sieci w danym kraju;

2) dla sieci transmisji danych z komutacją pakietów niebędących publicznymi sieciami telekomunikacyjnymi dołączonych do sieci publicznych jest przydzielany kod identyfikacji PNIC, składający się z sekwencji od 2 do 6 cyfr.

16. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania numeracją dla ISPC oraz NSPC:

1) numery z zakresu numeracji dla ISPC przydziela się z zachowaniem reguły przydziału jednego numeru do identyfikacji jednego ISPC, gdzie ISPC stanowi 14-bitowy kod binarny;

2) reprezentację dziesiętną numeru do identyfikacji jednego ISPC stanowią trzy liczby: pierwsza - jednocyfrowa z zakresu od 0 do 7, druga - trzycyfrowa z zakresu od 000 do 255, trzecia - jednocyfrowa z zakresu od 0 do 7, gdzie pierwsze dwie liczby identyfikują sieć sygnalizacyjną na określonym obszarze, a trzecia liczba określa konkretny ISPC dołączony do tej sieci;

3) numery z zakresu numeracji dla NSPC przydziela się do identyfikacji elementów krajowej sieci sygnalizacyjnej, gdzie NSPC stanowi 14-bitowy kod binarny;

4) reprezentację dziesiętną numeru do identyfikacji elementów krajowej sieci sygnalizacyjnej stanowią dwie trzycyfrowe liczby: pierwsza jest określona przez 7 najbardziej znaczących bitów numeru i identyfikuje konkretną krajową sieć sygnalizacyjną, a druga jest określona przez pozostałe 7 bitów i identyfikuje konkretny NSPC dołączony do tej sieci.

17. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania CUG:

1) w polu informacyjnym sygnalizacji w części dotyczącej kodów CUG ustala się reprezentację dziesiętną dwóch pierwszych oktetów jako 0480, przy czym pierwsze dwa oktety określają rodzaj sieci i kod kraju;

2) przydziela się liczbę bitów w trzecim i czwartym oktecie pola parametrów dla CUG zależną od liczby numerów CUG objętych wnioskiem o przydział.

18. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania MNC:

1) podmiotowi dostarczającemu ruchomą sieć telekomunikacyjną przydziela się dwucyfrowy albo trzycyfrowy kod MNC, który jest poprzedzony trzycyfrowym kodem kraju MCC;

2) kody MCC i MNC stanowią element numeru IMSI (International Mobile Subscriber Identity) będącego indywidualnym identyfikatorem każdego abonenta sieci ruchomych;

3) czterocyfrowy kod MNC przydziela się dla sieci ruchomych typu trankingowego, przy czym kod MNC stanowi czterocyfrową wartość dziesiętną, niewiększą niż 9999.

19. Szczegółowe wymagania dotyczące gospodarowania kodami sieci ATM:

1) przydziela się czterocyfrowy kod sieci ATM umieszczany w czterech pierwszych półoktetach części Higher Order Domain Specific Part (HO-DSP) pola adresowego typu Network Service Access Point (NSAP) identyfikującego elementy dołączone do sieci ATM, przy czym identyfikator formatu AFI (Authority and Format Identifier) ma wartość równą 45;

2) dwie pierwsze cyfry numeru międzynarodowego E.164 umieszczonego w polu Initial Domain Identifier (IDI) odpowiadają kodowi kraju.

20. W przypadku zasobów numeracji przydzielanych w blokach zakres zasobów numeracji objętych decyzją o cofnięciu prawa do ich wykorzystywania albo o zmianie zakresu tego prawa obejmuje minimalny blok numerów określony zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi gospodarowania numeracją w sieciach telekomunikacyjnych lub jego wielokrotność.