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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1359

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 9 października 2026 r.

w sprawie parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2028, a także parametrów aukcji wstępnych do tych aukcji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2025 r. poz. 610 i 1302) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2028 wynosi:

1) 500 MW - dla I kwartału;

2) 100 MW - dla II kwartału;

3) 100 MW - dla III kwartału;

4) 500 MW - dla IV kwartału.

§ 2.

Cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej, odzwierciedlająca alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych, z uwzględnieniem potencjalnej marży na sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług systemowych, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2026 r. poz. 43, 516, 607, 900, 1347 i 1348), w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2028 wynosi dla każdego z kwartałów 583 zł/kW/rok.

§ 3.

Współczynnik zwiększający cenę, o której mowa w § 2, służący do wyznaczenia ceny maksymalnej obowiązującej w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2028 wynosi dla każdego z kwartałów 1,0.

§ 4.

Parametr wyznaczający wielkość mocy poniżej zapotrzebowania na moc w aukcjach dodatkowych, dla której cena osiąga wartość maksymalną uwzględniającą współczynnik, o którym mowa w § 3, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2028 wynosi dla każdego z kwartałów 100,00 %.

§ 5.

Parametr wyznaczający wielkość mocy ponad zapotrzebowanie na moc w aukcjach dodatkowych, dla której cena osiąga wartość minimalną równą 0,01 zł/kW/miesiąc, dla okresu dostaw przypadającego na rok 2028 wynosi dla każdego z kwartałów 0,00 %.

§ 6.

Cena maksymalna określona dla cenobiorcy, wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych, w aukcjach dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2028 wynosi dla każdego z kwartałów 178,9 zł/kW/rok.

§ 7.

Maksymalna liczba rund aukcji dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2028 wynosi 8.

§ 8.

Korekcyjne współczynniki dyspozycyjności dla poszczególnych grup technologii dla aukcji dodatkowych dla okresu dostaw przypadającego na rok 2028 wynoszą:

1) 91,93 % - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;

2) 93,03 % - dla układów gazowo-parowych;

3) 93,28 % - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;

4) 12,62 % - dla elektrowni wiatrowych na lądzie;

5) 17,25 % - dla morskich farm wiatrowych;

6) 36,15 % - dla elektrowni wodnych przepływowych;

7) 97,54 % - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;

8) 1,56 % - dla elektrowni słonecznych;

9) 95,00 % - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i super-kondensatorów;

10) 96,76 % - dla bloków jądrowych;

11) 100,00 % - dla jednostek redukcji zapotrzebowania;

12) 88,85 % - dla pozostałych rodzajów technologii.

§ 9.

1. Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych dla stref, o których mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, dla aukcji dodatkowych oraz aukcji wstępnych do tych aukcji, dla okresu dostaw przypadającego na:

1) I kwartał roku 2028 wynoszą:

a) 2264 MW - dla strefy profilu synchronicznego,

b) 103 MW - dla Litwy,

c) 520 MW - dla Szwecji;

2) II kwartał roku 2028 wynoszą:

a) 1242 MW - dla strefy profilu synchronicznego,

b) 150 MW - dla Litwy,

c) 600 MW - dla Szwecji;

3) III kwartał roku 2028 wynoszą:

a) 1242 MW - dla strefy profilu synchronicznego,

b) 150 MW - dla Litwy,

c) 600 MW - dla Szwecji;

4) IV kwartał roku 2028 wynoszą:

a) 1366 MW - dla strefy profilu synchronicznego,

b) 134 MW - dla Litwy,

c) 556 MW - dla Szwecji.

2. Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych, o których mowa w ust. 1, na potrzeby organizacji aukcji wstępnych do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2028 pomniejsza się o sumę aktywnych obowiązków mocowych, o których mowa w art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, obejmujących daną strefę, wynikających z umów mocowych zawartych w toku aukcji głównej na rok dostaw 2028.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Energii: M. Motyka

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-20
  • Data wejścia w życie: 2026-10-21
  • Data obowiązywania: 2026-10-21
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