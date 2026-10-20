REKLAMA
Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1359
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 9 października 2026 r.
w sprawie parametrów aukcji dodatkowych dla roku dostaw 2028, a także parametrów aukcji wstępnych do tych aukcji
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2025 r. poz. 610 i 1302) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) 500 MW - dla I kwartału;
2) 100 MW - dla II kwartału;
3) 100 MW - dla III kwartału;
4) 500 MW - dla IV kwartału.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
1) 91,93 % - dla turbin parowych, układów turbin parowych, turbin powietrznych, ogniw paliwowych oraz organicznego cyklu Rankine'a;
2) 93,03 % - dla układów gazowo-parowych;
3) 93,28 % - dla turbin gazowych pracujących w cyklu prostym oraz silników tłokowych;
4) 12,62 % - dla elektrowni wiatrowych na lądzie;
5) 17,25 % - dla morskich farm wiatrowych;
6) 36,15 % - dla elektrowni wodnych przepływowych;
7) 97,54 % - dla elektrowni wodnych zbiornikowo-przepływowych, zbiornikowych z członem pompowym oraz zbiornikowo-przepływowych z członem pompowym;
8) 1,56 % - dla elektrowni słonecznych;
9) 95,00 % - dla magazynów energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i super-kondensatorów;
10) 96,76 % - dla bloków jądrowych;
11) 100,00 % - dla jednostek redukcji zapotrzebowania;
12) 88,85 % - dla pozostałych rodzajów technologii.
§ 9.
1) I kwartał roku 2028 wynoszą:
a) 2264 MW - dla strefy profilu synchronicznego,
b) 103 MW - dla Litwy,
c) 520 MW - dla Szwecji;
2) II kwartał roku 2028 wynoszą:
a) 1242 MW - dla strefy profilu synchronicznego,
b) 150 MW - dla Litwy,
c) 600 MW - dla Szwecji;
3) III kwartał roku 2028 wynoszą:
a) 1242 MW - dla strefy profilu synchronicznego,
b) 150 MW - dla Litwy,
c) 600 MW - dla Szwecji;
4) IV kwartał roku 2028 wynoszą:
a) 1366 MW - dla strefy profilu synchronicznego,
b) 134 MW - dla Litwy,
c) 556 MW - dla Szwecji.
2. Maksymalne wolumeny obowiązków mocowych, o których mowa w ust. 1, na potrzeby organizacji aukcji wstępnych do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2028 pomniejsza się o sumę aktywnych obowiązków mocowych, o których mowa w art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, obejmujących daną strefę, wynikających z umów mocowych zawartych w toku aukcji głównej na rok dostaw 2028.
§ 10.
Minister Energii: M. Motyka
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).
- Data ogłoszenia: 2026-10-20
- Data wejścia w życie: 2026-10-21
- Data obowiązywania: 2026-10-21
REKLAMA
Dziennik Ustaw
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Sadlinki w województwie pomorskim
REKLAMA
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 14 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Michów w województwie lubelskim
REKLAMA