Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 7 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1367)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie obniżonych opłat konsularnych

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2026 r. poz. 711) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) państwo przyjmujące oraz grupę interesantów, od których opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości;

2) wykaz czynności, za które opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości, oraz wysokość tych opłat;

3) termin, do którego opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości.

§ 2. 1. Wykaz czynności, za które pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, wysokość tych opłat, państwa przyjmujące oraz grupy interesantów, od których pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, jak również termin, do którego pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości, zawiera taryfa obniżonych opłat konsularnych.

2. Taryfa obniżonych opłat konsularnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych

z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1367)

TARYFA OBNIŻONYCH OPŁAT KONSULARNYCH

Poz. Państwo przyjmujące Grupa interesantów Rodzaj czynności Wysokość opłaty w euro Termin, do którego opłaty konsularne będą pobierane w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości 12) Republika Białorusi Obywatele Republiki Białorusi, z zastrzeżeniem poz. 1b Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej 60 31 grudnia 2026 r. 1a2) Republika Białorusi Obywatele Republiki Białorusi: 1) małoletni, którzy ukończyli 12 lat, 2) osoby, które nie ukończyły 25 lat, uczestniczące w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne ale nie ukończyli 18 lat, Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy jednolitej 0 31 grudnia 2026 r. 1b2) Republika Białorusi Obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych 0 31 grudnia 2026 r. 2 Republika Bułgarii Obywatele Republiki Bułgarii, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. (Dz. U. poz. 262) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r. 3 Republika Czeska Obywatele Republiki Czeskiej, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 120) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r. 4 Mongolia Obywatele Mongolii, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. poz. 5) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r. 5 Republika Federalna Niemiec Obywatele Republiki Federalnej Niemiec, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. poz. 91) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r. 6 Federacja Rosyjska Obywatele Federacji Rosyjskiej**), którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r. (Dz. U. poz. 143) albo na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 19) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r. 7 Republika Słowacka Obywatele Republiki Słowackiej, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 120) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r. 8 Węgry Obywatele Węgier, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r. (Dz. U. z 1962 r. poz. 18) Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*) 40 31 grudnia 2025 r.









*) Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia dokumentów innych niż dokumenty stanu cywilnego lub inne dokumenty o treściach powtarzalnych oraz dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1298)).

**) Dotyczy również obywateli: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Białorusi, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdawii, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Republiki Uzbekistanu.

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 października 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych (Dz. U. poz. 1512), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.