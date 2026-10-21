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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1367
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 7 października 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie obniżonych opłat konsularnych
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie obniżonych opłat konsularnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 362), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 października 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych (Dz. U. poz. 1512).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 października 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych (Dz. U. poz. 1512), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.”.
Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 7 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1367)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie obniżonych opłat konsularnych
Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2026 r. poz. 711) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) państwo przyjmujące oraz grupę interesantów, od których opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości;
2) wykaz czynności, za które opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości, oraz wysokość tych opłat;
3) termin, do którego opłaty konsularne pobiera się w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości.
§ 2. 1. Wykaz czynności, za które pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, wysokość tych opłat, państwa przyjmujące oraz grupy interesantów, od których pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, jak również termin, do którego pobiera się opłaty konsularne w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości, zawiera taryfa obniżonych opłat konsularnych.
2. Taryfa obniżonych opłat konsularnych jest określona w załączniku do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1367)
TARYFA OBNIŻONYCH OPŁAT KONSULARNYCH
|
Poz.
|
Państwo przyjmujące
|
Grupa interesantów
|
Rodzaj czynności
|
Wysokość opłaty w euro
|
Termin, do którego opłaty konsularne będą pobierane w obniżonej wysokości, lub warunek, którego zaistnienie będzie skutkowało przywróceniem pobierania opłat w pełnej wysokości
|
12)
|
Republika Białorusi
|
Obywatele Republiki Białorusi, z zastrzeżeniem poz. 1b
|
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej
|
60
|
31 grudnia 2026 r.
|
1a2)
|
Republika Białorusi
|
Obywatele Republiki Białorusi:
1) małoletni, którzy ukończyli 12 lat,
2) osoby, które nie ukończyły 25 lat, uczestniczące w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych lub edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne ale nie ukończyli 18 lat,
|
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy jednolitej
|
0
|
31 grudnia 2026 r.
|
1b2)
|
Republika Białorusi
|
Obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych
|
Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych
|
0
|
31 grudnia 2026 r.
|
2
|
Republika Bułgarii
|
Obywatele Republiki Bułgarii, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Republiki Bułgarii w sprawie uregulowania podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1972 r. (Dz. U. poz. 262)
|
Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)
|
40
|
31 grudnia 2025 r.
|
3
|
Republika Czeska
|
Obywatele Republiki Czeskiej, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 120)
|
Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)
|
40
|
31 grudnia 2025 r.
|
4
|
Mongolia
|
Obywatele Mongolii, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Mongolskiej Republiki Ludowej w sprawie uregulowania zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa i zapobiegania przypadkom jego powstawania, podpisanej w Ułan Bator dnia 23 maja 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. poz. 5)
|
Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)
|
40
|
31 grudnia 2025 r.
|
5
|
Republika Federalna Niemiec
|
Obywatele Republiki Federalnej Niemiec, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o uregulowaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Berlinie dnia 12 listopada 1975 r. (Dz. U. z 1976 r. poz. 91)
|
Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)
|
40
|
31 grudnia 2025 r.
|
6
|
Federacja Rosyjska
|
Obywatele Federacji Rosyjskiej**), którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Warszawie dnia 21 stycznia 1958 r. (Dz. U. poz. 143) albo na podstawie Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 19)
|
Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)
|
40
|
31 grudnia 2025 r.
|
7
|
Republika Słowacka
|
Obywatele Republiki Słowackiej, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa, sporządzonej w Warszawie dnia 17 maja 1965 r. (Dz. U. z 1966 r. poz. 120)
|
Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)
|
40
|
31 grudnia 2025 r.
|
8
|
Węgry
|
Obywatele Węgier, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie Konwencji pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r. (Dz. U. z 1962 r. poz. 18)
|
Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)
|
40
|
31 grudnia 2025 r.
*) Za czynności konsularne dokonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia dokumentów innych niż dokumenty stanu cywilnego lub inne dokumenty o treściach powtarzalnych oraz dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1298)).
**) Dotyczy również obywateli: Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżanu, Republiki Białorusi, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdawii, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Republiki Uzbekistanu.
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne kieruje Minister Spraw Zagranicznych, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 993).
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 października 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżonych opłat konsularnych (Dz. U. poz. 1512), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
- Data ogłoszenia: 2026-10-21
- Data obowiązywania: 2026-10-21
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