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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1369

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 6 sierpnia 2026 r.

w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej we Lwowie dnia 11 grudnia 2025 r.

Tekst pierwotny

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 17 kwietnia 2026 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej we Lwowie dnia 11 grudnia 2025 r. (Dz. U. poz. 682) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 21 lipca 2026 r. ratyfikował wyżej wymienioną umowę.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 umowy wchodzi ona w życie dnia 27 sierpnia 2026 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 24 ust. 2 umowy z dniem jej wejścia w życie traci moc Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzona w Kijowie dnia 3 marca 1999 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 343).

Zgodnie art. 24 ust. 3 umowy porozumienia wykonawcze zawarte na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, sporządzonej w Kijo-wie dnia 3 marca 1999 r., zachowują moc na okres obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy w zwalczaniu przestępczości, podpisanej we Lwowie dnia 11 grudnia 2025 r. albo do czasu zastąpienia ich nowymi porozumieniami zawartymi na podstawie niniejszej umowy.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-21
  • Data wejścia w życie: 2026-10-21
  • Data obowiązywania: 2026-10-21
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