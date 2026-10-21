§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1566) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 6770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł;”,

b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) powyżej 5 000 000 zł - 14 270 zł + 0,15 % od nadwyżki powyżej 5 000 000 zł, łącznie niewięcej jednak niż 25 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn łącznie niewięcej niż 15 000 zł.”;

2) w § 8:

a) pkt 3-6 otrzymują brzmienie:

„3) testament - 200 zł;

4) testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 300 zł;

4a) testament zawierający zapis windykacyjny - 400 zł;

5) odwołanie testamentu - 50 zł;

6) zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 200 zł;”,

b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 100 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 200 zł;

9) oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 100 zł.”;

3) w § 9 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 900 zł;

2) za sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1300 zł;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 500 zł;”;

4) § 10-10b otrzymują brzmienie:

„§ 10. Maksymalna stawka wynosi:

1) za sporządzenie protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 200 zł;

2) za sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie - 200 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 50 zł;

3) za sporządzenie innego protokołu - 400 zł.

§ 10a. 1. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego lub uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 200 zł.

2. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym maksymalna stawka wynosi 300 zł.

3. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 200 zł.

4. Za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, z wyłączeniem czynności, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz § 12, maksymalna stawka wynosi 600 zł.

5. Za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 200 zł.

6. Za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem maksymalna stawka wynosi 100 zł.

7. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 100 zł.

8. Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.

§ 10b. 1. Za sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi 100 zł.

2. Za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170 oraz z 2026 r. poz. 507), maksymalna stawka wynosi 100 zł.

3. Za sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi 200 zł.

4. Za sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego maksymalna stawka wynosi 100 zł.”;

5) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi:

1) 12 zł za każdą rozpoczętą stronę od 1 do 10;

2) 10 zł za każdą rozpoczętą stronę od 11 do 20;

3) 8 zł za każdą rozpoczętą stronę od 21.”;

6) w § 13 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną - 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, niewięcej jednak niż 500 zł,

b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach - 60 zł;

2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem:

a) 12 zł za każdą rozpoczętą stronę od 1 do 10,

b) 10 zł za każdą rozpoczętą stronę od 11 do 20,

c) 8 zł za każdą rozpoczętą stronę od 21;

3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu:

a) 12 zł za każdą rozpoczętą stronę od 1 do 10,

b) 10 zł za każdą rozpoczętą stronę od 11 do 20,

c) 8 zł za każdą rozpoczętą stronę od 21;”;

7) po § 15b dodaje się § 15c w brzmieniu:

„§ 15c. Za złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej maksymalna stawka wynosi 300 zł.”;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 400 zł.”;

9) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

1) w porze dziennej - 100 zł,

2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy - 200 zł

- za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.”.