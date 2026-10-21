§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2026 r. poz. 351) w § 4 w pkt 30 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) Prokuraturę Rejonową Rzeszów-Zachód w Rzeszowie dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar administracyjny miasta położony na zachód od linii biegnącej od przecięcia lewego brzegu rzeki Wisłok z południową granicą administracyjną miasta, lewym brzegiem rzeki Wisłok w kierunku północnym do jej przecięcia z północną granicą administracyjną miasta (z wyłączeniem wszystkich przepraw), a także dla gmin: Głogów Małopolski, Kamień, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko,

f) Prokuraturę Rejonową Rzeszów-Wschód w Rzeszowie dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar administracyjny miasta położony na wschód od linii biegnącej od przecięcia lewego brzegu rzeki Wisłok z południową granicą administracyjną miasta, lewym brzegiem rzeki Wisłok w kierunku północnym do jej przecięcia z północną granicą administracyjną miasta (z uwzględnieniem wszystkich przepraw), a także dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Krasne, Lubenia i Tyczyn,”.