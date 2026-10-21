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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1373

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 października 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2026 r. poz. 810, 1123 i 1281) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2026 r. poz. 351) w § 4 w pkt 30 lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) Prokuraturę Rejonową Rzeszów-Zachód w Rzeszowie dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar administracyjny miasta położony na zachód od linii biegnącej od przecięcia lewego brzegu rzeki Wisłok z południową granicą administracyjną miasta, lewym brzegiem rzeki Wisłok w kierunku północnym do jej przecięcia z północną granicą administracyjną miasta (z wyłączeniem wszystkich przepraw), a także dla gmin: Głogów Małopolski, Kamień, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko,

f) Prokuraturę Rejonową Rzeszów-Wschód w Rzeszowie dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar administracyjny miasta położony na wschód od linii biegnącej od przecięcia lewego brzegu rzeki Wisłok z południową granicą administracyjną miasta, lewym brzegiem rzeki Wisłok w kierunku północnym do jej przecięcia z północną granicą administracyjną miasta (z uwzględnieniem wszystkich przepraw), a także dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Krasne, Lubenia i Tyczyn,”.

§ 2.

1. Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpłynęły do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów, właściwej na podstawie przepisów dotychczasowych, przejmuje i prowadzi Prokuratura Rejonowa Rzeszów-Zachód w Rzeszowie.

2. Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpłynęły do Prokuratury Rejonowej w Rzeszo-wie, właściwiej na podstawie przepisów dotychczasowych, przejmuje i prowadzi Prokuratura Rejonowa Rzeszów-Wschód w Rzeszowie.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-21
  • Data wejścia w życie: 2027-01-01
  • Data obowiązywania: 2027-01-01
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