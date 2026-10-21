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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1373
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
Na podstawie art. 35 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2026 r. poz. 810, 1123 i 1281) zarządza się, co następuje:
§ 1.
„e) Prokuraturę Rejonową Rzeszów-Zachód w Rzeszowie dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar administracyjny miasta położony na zachód od linii biegnącej od przecięcia lewego brzegu rzeki Wisłok z południową granicą administracyjną miasta, lewym brzegiem rzeki Wisłok w kierunku północnym do jej przecięcia z północną granicą administracyjną miasta (z wyłączeniem wszystkich przepraw), a także dla gmin: Głogów Małopolski, Kamień, Sokołów Małopolski, Świlcza i Trzebownisko,
f) Prokuraturę Rejonową Rzeszów-Wschód w Rzeszowie dla części miasta Rzeszów obejmującej obszar administracyjny miasta położony na wschód od linii biegnącej od przecięcia lewego brzegu rzeki Wisłok z południową granicą administracyjną miasta, lewym brzegiem rzeki Wisłok w kierunku północnym do jej przecięcia z północną granicą administracyjną miasta (z uwzględnieniem wszystkich przepraw), a także dla miasta Dynów oraz gmin: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Krasne, Lubenia i Tyczyn,”.
§ 2.
2. Sprawy, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wpłynęły do Prokuratury Rejonowej w Rzeszo-wie, właściwiej na podstawie przepisów dotychczasowych, przejmuje i prowadzi Prokuratura Rejonowa Rzeszów-Wschód w Rzeszowie.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
- Data ogłoszenia: 2026-10-21
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
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Dziennik Ustaw
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