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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1410

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 października 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1166 oraz z 2025 r. poz. 1042 i 1623) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W zarządzeniu o przeprowadzeniu wizytacji prezes sądu wyznacza okres, za który ma ona być przeprowadzona.”;

2) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Protokół wizytacji sporządza się z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania wizytowanego wydziału. Wzór protokołu wizytacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”;

3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Do wizytacji i kontroli działalności sekretariatu wydziału zarządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli jednak przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie przystąpiono do przeprowadzania wizytacji lub kontroli:

1) stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;

2) do dnia poprzedzającego przystąpienie do przeprowadzania wizytacji prezes sądu wydaje zarządzenie uzupełniające zarządzenie o przeprowadzeniu wizytacji, w którym wyznacza okres, za który ma ona być przeprowadzona.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: W. Żurek

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26, 370 i 1123.

Załącznik 1. [WZÓR – PROTOKÓŁ WIZYTACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 16 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1410)

Załącznik nr 1

WZÓR - PROTOKÓŁ WIZYTACJI

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU WYDZIAŁU]

Załącznik nr 2

WZÓR - PROTOKÓŁ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU WYDZIAŁU

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Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-27
  • Data wejścia w życie: 2026-11-11
  • Data obowiązywania: 2026-11-11
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