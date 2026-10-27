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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1410
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych
Na podstawie art. 37i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W zarządzeniu o przeprowadzeniu wizytacji prezes sądu wyznacza okres, za który ma ona być przeprowadzona.”;
2) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Protokół wizytacji sporządza się z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania wizytowanego wydziału. Wzór protokołu wizytacji jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”;
3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
1) stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
2) do dnia poprzedzającego przystąpienie do przeprowadzania wizytacji prezes sądu wydaje zarządzenie uzupełniające zarządzenie o przeprowadzeniu wizytacji, w którym wyznacza okres, za który ma ona być przeprowadzona.
§ 3.
Minister Sprawiedliwości: W. Żurek
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z 2025 r. poz. 526, 820, 1172, 1178 i 1609 oraz z 2026 r. poz. 26, 370 i 1123.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 16 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1410)
Załącznik nr 1
WZÓR - PROTOKÓŁ WIZYTACJI
Załącznik nr 2
WZÓR - PROTOKÓŁ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SEKRETARIATU WYDZIAŁU
- Data ogłoszenia: 2026-10-27
- Data wejścia w życie: 2026-11-11
- Data obowiązywania: 2026-11-11
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