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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1411
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)
z dnia 22 października 2026 r.
w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych dla wniosków o realizację uprawnień abonentów i trybu procedowania tych wniosków oraz szczegółowych warunków realizacji uprawnienia do wyboru dostawcy usług komunikacji głosowej
Na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252, 815 i 1296) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowy zakres informacji wymaganych dla wniosku o realizację uprawnienia:
a) abonenta usługi dostępu do internetu do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w przypadku zmiany dostawcy tej usługi,
b) abonenta usługi dostępu do internetu do bezpłatnego dostępu do poczty elektronicznej, której adres jest związany z nazwą handlową lub ze znakiem towarowym dostawcy usługi dostępu do internetu, przez okres, o którym mowa w art. 318 ust. 11 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „ustawą”, w przypadku zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usługi komunikacji elektronicznej w zakresie usługi dostępu do internetu,
c) abonenta usługi komunikacji głosowej do zmiany przydzielonego numeru z uwagi na uciążliwość korzystania z tego numeru,
d) abonenta usługi komunikacji głosowej do przeniesienia przydzielonego numeru w ramach istniejącej sieci tego samego operatora, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności tego abonenta,
e) abonenta usługi komunikacji głosowej do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora przy zmianie dostawcy usługi komunikacji głosowej;
2) tryb procedowania wniosków, o których mowa w pkt 1;
3) szczegółowe warunki realizacji uprawnienia abonenta usługi komunikacji głosowej do wyboru dowolnego dostawcy usługi komunikacji głosowej, którego usługi są dostępne w połączonych sieciach.
§ 2.
1) abonencie usługi dostępu do internetu - należy przez to rozumieć abonenta, o którym mowa w art. 318 ust. 1 lub 11 ustawy;
2) abonencie usługi komunikacji głosowej - należy przez to rozumieć abonenta, o którym mowa w art. 323, art. 324, art. 325 ust. 1 lub art. 328 ust. 1 ustawy;
3) identyfikatorze usługi dostępu do internetu - należy przez to rozumieć nadany przez dostawcę usługi dostępu do internetu niepowtarzalny numer świadczonej usługi dostępu do internetu zawierający ciąg znaków i składający się z następujących po sobie elementów:
a) numeru z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 9 pkt 1 ustawy, poprzedzonego - jeżeli składa się z mniej niż pięciu cyfr - zerami w liczbie niezbędnej do uzyskania pięciocyfrowego zapisu tego numeru,
b) unikalnego numeru usługi;
4) zleceniu preselekcji - należy przez to rozumieć czynność, o której mowa w art. 328 ust. 2 ustawy.
§ 3.
1) firma lub nazwa dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do internetu oraz nowego dostawcy usługi dostępu do internetu;
2) adres, pod którym będzie świadczona usługa dostępu do internetu - jeżeli usługa dostępu do internetu ma być świadczona przez nowego dostawcę usługi dostępu do internetu w stałej lokalizacji;
3) określenie trybu zmiany dostawcy usługi dostępu do internetu, o którym mowa w art. 318 ust. 4 ustawy;
4) informacja o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z wypowiedzenia umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej z dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do internetu w trybie, o którym mowa w art. 318 ust. 4 pkt 1 ustawy;
5) identyfikator usługi dostępu do internetu, jeżeli został nadany przez dotychczasowego dostawcę usługi dostępu do internetu.
§ 4.
1) dacie złożenia tego wniosku;
2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu nowego dostawcy usługi dostępu do internetu;
3) czynnościach, które abonent usługi dostępu do internetu powinien wykonać po otrzymaniu kopii tego wniosku.
2. Abonent usługi dostępu do internetu w terminie 21 dni od dnia otrzymania kopii wniosku przekazuje dotychczasowemu dostawcy usługi dostępu do internetu kopię tego wniosku.
3. Przekazanie kopii wniosku jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi dostępu do internetu z dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do internetu.
4. Dotychczasowy dostawca usługi dostępu do internetu po otrzymaniu kopii wniosku przekazuje abonentowi usługi dostępu do internetu informacje o:
1) dacie otrzymania kopii tego wniosku;
2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do internetu.
§ 5.
1) w przypadku usługi dostępu do internetu, która nie będzie świadczona w stałej lokalizacji:
a) 3 dni robocze - gdy wniosek jest składany w siedzibie albo w punkcie obsługi klienta nowego dostawcy usługi dostępu do internetu,
b) 5 dni roboczych - gdy wniosek jest składany w sposób inny niż określony w lit. a
- od chwili złożenia tego wniosku;
2) w przypadku usługi dostępu do internetu, która będzie świadczona w stałej lokalizacji:
a) 3 dni robocze - gdy wniosek jest składany w siedzibie albo w punkcie obsługi klienta nowego dostawcy usługi dostępu do internetu,
b) 7 dni roboczych - gdy wniosek jest składany w sposób inny niż określony w lit. a
- od chwili złożenia tego wniosku.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wniosku uzupełnionego w zakresie informacji niezbędnych do jego realizacji liczy się od chwili złożenia tego uzupełnienia.
§ 6.
§ 7.
1) firma lub nazwa dostawcy usługi dostępu do internetu;
2) adres poczty elektronicznej związanej z nazwą handlową lub ze znakiem towarowym dostawcy usługi dostępu do internetu.
§ 8.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wniosku uzupełnionego w zakresie informacji niezbędnych do jego realizacji liczy się od chwili złożenia tego uzupełnienia.
§ 9.
1) dacie złożenia tego wniosku;
2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu dostawcy usługi dostępu do internetu.
§ 10.
§ 11.
1) firma lub nazwa dostawcy usługi komunikacji głosowej;
2) opis uciążliwości korzystania z przydzielonego numeru;
3) w przypadku gdy przydzielony abonentowi usługi komunikacji głosowej numer jest wykorzystywany jako element zakresu numeracji służącego do bezpośredniego połączenia z abonentem sieci wewnętrznej (DDI) - informacja o wszystkich numerach wchodzących w skład tego zakresu, obejmująca 10 kolejnych numerów lub wielokrotność takiego zakresu, z zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9.
2. Jeżeli uciążliwość, o której mowa w art. 323 ustawy, polega na występowaniu połączeń powodujących uciążliwość, abonent usługi komunikacji głosowej podaje we wniosku ich daty i godziny, jeżeli jest to możliwe.
§ 12.
1) dacie złożenia tego wniosku;
2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu dostawcy usługi komunikacji głosowej.
§ 13.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wniosku uzupełnionego w zakresie informacji niezbędnych do jego realizacji liczy się od chwili złożenia tego uzupełnienia.
§ 14.
§ 15.
1) firma lub nazwa dostawcy usługi komunikacji głosowej;
2) nowy adres zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności abonenta usługi komunikacji głosowej;
3) w przypadku gdy przydzielony abonentowi usługi komunikacji głosowej numer jest wykorzystywany jako element zakresu numeracji służącego do bezpośredniego połączenia z abonentem sieci wewnętrznej (DDI) - informacja o wszystkich numerach wchodzących w skład tego zakresu, obejmująca 10 kolejnych numerów lub wielokrotność takiego zakresu, z zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9.
§ 16.
1) dacie złożenia tego wniosku;
2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu dostawcy usługi komunikacji głosowej.
§ 17.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wniosku uzupełnionego w zakresie informacji niezbędnych do jego realizacji liczy się od chwili złożenia tego uzupełnienia.
§ 18.
§ 19.
1) firma lub nazwa dotychczasowego dostawcy usługi komunikacji głosowej oraz nowego dostawcy usługi komunikacji głosowej;
2) adres, pod który zostanie przeniesiony numer telefonu - w przypadku abonenta usługi komunikacji głosowej będącego stroną umowy z dostawcą usługi komunikacji głosowej zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej;
3) określenie trybu przeniesienia przydzielonego numeru, o którym mowa w art. 325 ust. 5 ustawy;
4) informacja o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z wypowiedzenia umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej z dotychczasowym dostawcą usługi komunikacji głosowej w trybie, o którym mowa w art. 325 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy;
5) informacja o udzieleniu nowemu dostawcy usługi komunikacji głosowej pełnomocnictwa do przeprowadzenia czynności związanych ze skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w art. 325 ust. 1 ustawy;
6) w przypadku gdy przydzielony abonentowi usługi komunikacji głosowej numer jest wykorzystywany jako element zakresu numeracji służącego do bezpośredniego połączenia z abonentem sieci wewnętrznej (DDI) - informacja o wszystkich numerach wchodzących w skład tego zakresu, obejmująca 10 kolejnych numerów lub wielokrotność takiego zakresu, z zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9.
§ 20.
1) dacie złożenia tego wniosku;
2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu nowego dostawcy usługi komunikacji głosowej.
§ 21.
1) w przypadku abonenta usługi komunikacji głosowej będącego stroną umowy z dostawcą usługi komunikacji głosowej zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
a) 6 godzin przypadających w dzień roboczy - gdy wniosek jest składany w siedzibie albo w punkcie obsługi klienta nowego dostawcy usługi komunikacji głosowej,
b) 3 dni robocze - gdy wniosek jest składany w sposób inny niż określony w lit. a
- od chwili złożenia tego wniosku;
2) w przypadku abonenta usługi komunikacji głosowej będącego stroną umowy z dostawcą usługi komunikacji głosowej zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:
a) 1 dzień roboczy - gdy wniosek jest składany w siedzibie albo w punkcie obsługi klienta nowego dostawcy usługi komunikacji głosowej,
b) 5 dni roboczych - gdy wniosek jest składany w sposób inny niż określony w lit. a
- od chwili złożenia tego wniosku.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wniosku uzupełnionego w zakresie informacji niezbędnych do jego realizacji liczy się od chwili złożenia tego uzupełnienia.
§ 22.
2. Informacja zawiera firmę lub nazwę dotychczasowego i nowego dostawcy usługi komunikacji głosowej.
3. Informacja jest przekazywana w następujący sposób:
1) przez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer, którego dotyczy realizowane uprawnienie, o którym mowa w art. 325 ust. 1 ustawy, lub inny numer do kontaktu wskazany przez abonenta usługi komunikacji głosowej dotychczasowemu dostawcy usługi komunikacji głosowej - w przypadku umowy z dostawcą usługi komunikacji głosowej zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) przez wykonanie połączenia głosowego na numer, którego dotyczy realizowane uprawnienie, o którym mowa w art. 325 ust. 1 ustawy, lub wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer kontaktowy wskazany przez abonenta usługi komunikacji głosowej dotychczasowemu dostawcy usługi komunikacji głosowej - w przypadku umowy z dostawcą usługi komunikacji głosowej zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.
§ 23.
§ 24.
§ 25.
1) krajowych, które obejmują:
a) połączenia między abonentami stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych,
b) połączenia ze stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych do ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych,
c) inne połączenia lub usługi wykorzystujące techniki komutacji, z wyjątkiem połączeń do numerów alarmowych;
2) międzynarodowych.
§ 26.
1) nie jest jeszcze uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej na rynku rozpoczynania połączeń w sieci stacjonarnej - operator ten przekazuje automatyczną informację słowną o braku możliwości realizacji danego rodzaju połączenia głosowego;
2) jest uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej na rynku rozpoczynania połączeń w sieci stacjonarnej, ale wybrany dostawca nie realizuje połączeń na danym obszarze geograficznym - operator ten przekazuje automatyczną informację słowną o braku możliwości realizacji danego rodzaju połączenia głosowego.
§ 27.
2. Wybrany dostawca usługi komunikacji głosowej niezwłocznie potwierdza abonentowi usługi komunikacji głosowej przyjęcie zlecenia preselekcji.
§ 28.
2. Do zleceń preselekcji, o których mowa w art. 328 ust. 2 ustawy, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezrealizowanych do tego dnia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 29.
Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski
1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 2324), które traci moc zgodnie z art. 104 pkt 4 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).
- Data ogłoszenia: 2026-10-27
- Data wejścia w życie: 2026-11-11
- Data obowiązywania: 2026-11-11
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