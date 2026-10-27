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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1411

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 22 października 2026 r.

w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych dla wniosków o realizację uprawnień abonentów i trybu procedowania tych wniosków oraz szczegółowych warunków realizacji uprawnienia do wyboru dostawcy usług komunikacji głosowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 330 ust. 6 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1221, z 2025 r. poz. 637 i 820 oraz z 2026 r. poz. 252, 815 i 1296) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji wymaganych dla wniosku o realizację uprawnienia:

a) abonenta usługi dostępu do internetu do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w przypadku zmiany dostawcy tej usługi,

b) abonenta usługi dostępu do internetu do bezpłatnego dostępu do poczty elektronicznej, której adres jest związany z nazwą handlową lub ze znakiem towarowym dostawcy usługi dostępu do internetu, przez okres, o którym mowa w art. 318 ust. 11 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „ustawą”, w przypadku zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usługi komunikacji elektronicznej w zakresie usługi dostępu do internetu,

c) abonenta usługi komunikacji głosowej do zmiany przydzielonego numeru z uwagi na uciążliwość korzystania z tego numeru,

d) abonenta usługi komunikacji głosowej do przeniesienia przydzielonego numeru w ramach istniejącej sieci tego samego operatora, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności tego abonenta,

e) abonenta usługi komunikacji głosowej do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora przy zmianie dostawcy usługi komunikacji głosowej;

2) tryb procedowania wniosków, o których mowa w pkt 1;

3) szczegółowe warunki realizacji uprawnienia abonenta usługi komunikacji głosowej do wyboru dowolnego dostawcy usługi komunikacji głosowej, którego usługi są dostępne w połączonych sieciach.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) abonencie usługi dostępu do internetu - należy przez to rozumieć abonenta, o którym mowa w art. 318 ust. 1 lub 11 ustawy;

2) abonencie usługi komunikacji głosowej - należy przez to rozumieć abonenta, o którym mowa w art. 323, art. 324, art. 325 ust. 1 lub art. 328 ust. 1 ustawy;

3) identyfikatorze usługi dostępu do internetu - należy przez to rozumieć nadany przez dostawcę usługi dostępu do internetu niepowtarzalny numer świadczonej usługi dostępu do internetu zawierający ciąg znaków i składający się z następujących po sobie elementów:

a) numeru z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 9 pkt 1 ustawy, poprzedzonego - jeżeli składa się z mniej niż pięciu cyfr - zerami w liczbie niezbędnej do uzyskania pięciocyfrowego zapisu tego numeru,

b) unikalnego numeru usługi;

4) zleceniu preselekcji - należy przez to rozumieć czynność, o której mowa w art. 328 ust. 2 ustawy.

§ 3.

Informacjami, o których mowa w art. 330 ust. 3 pkt 4 ustawy, wymaganymi dla wniosku o realizację uprawnienia abonenta usługi dostępu do internetu, o którym mowa w art. 318 ust. 1 ustawy, są:

1) firma lub nazwa dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do internetu oraz nowego dostawcy usługi dostępu do internetu;

2) adres, pod którym będzie świadczona usługa dostępu do internetu - jeżeli usługa dostępu do internetu ma być świadczona przez nowego dostawcę usługi dostępu do internetu w stałej lokalizacji;

3) określenie trybu zmiany dostawcy usługi dostępu do internetu, o którym mowa w art. 318 ust. 4 ustawy;

4) informacja o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z wypowiedzenia umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej z dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do internetu w trybie, o którym mowa w art. 318 ust. 4 pkt 1 ustawy;

5) identyfikator usługi dostępu do internetu, jeżeli został nadany przez dotychczasowego dostawcę usługi dostępu do internetu.

§ 4.

1. Nowy dostawca usługi dostępu do internetu po złożeniu przez abonenta usługi dostępu do internetu wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 318 ust. 1 ustawy, przekazuje temu abonentowi kopię wniosku wraz z informacją o:

1) dacie złożenia tego wniosku;

2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu nowego dostawcy usługi dostępu do internetu;

3) czynnościach, które abonent usługi dostępu do internetu powinien wykonać po otrzymaniu kopii tego wniosku.

2. Abonent usługi dostępu do internetu w terminie 21 dni od dnia otrzymania kopii wniosku przekazuje dotychczasowemu dostawcy usługi dostępu do internetu kopię tego wniosku.

3. Przekazanie kopii wniosku jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usługi dostępu do internetu z dotychczasowym dostawcą usługi dostępu do internetu.

4. Dotychczasowy dostawca usługi dostępu do internetu po otrzymaniu kopii wniosku przekazuje abonentowi usługi dostępu do internetu informacje o:

1) dacie otrzymania kopii tego wniosku;

2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do internetu.

§ 5.

1. Termin rozpatrzenia wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 318 ust. 1 ustawy, przez nowego dostawcę usługi dostępu do internetu wynosi:

1) w przypadku usługi dostępu do internetu, która nie będzie świadczona w stałej lokalizacji:

a) 3 dni robocze - gdy wniosek jest składany w siedzibie albo w punkcie obsługi klienta nowego dostawcy usługi dostępu do internetu,

b) 5 dni roboczych - gdy wniosek jest składany w sposób inny niż określony w lit. a

- od chwili złożenia tego wniosku;

2) w przypadku usługi dostępu do internetu, która będzie świadczona w stałej lokalizacji:

a) 3 dni robocze - gdy wniosek jest składany w siedzibie albo w punkcie obsługi klienta nowego dostawcy usługi dostępu do internetu,

b) 7 dni roboczych - gdy wniosek jest składany w sposób inny niż określony w lit. a

- od chwili złożenia tego wniosku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wniosku uzupełnionego w zakresie informacji niezbędnych do jego realizacji liczy się od chwili złożenia tego uzupełnienia.

§ 6.

Abonent usługi dostępu do internetu może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w art. 318 ust. 1 ustawy, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych przed uzgodnionym terminem realizacji tego uprawnienia, składając rezygnację do nowego albo do dotychczasowego dostawcy usługi dostępu do internetu, w formie, o której mowa w art. 330 ust. 1 ustawy.

§ 7.

Informacjami, o których mowa w art. 330 ust. 3 pkt 4 ustawy, wymaganymi dla wniosku o realizację uprawnienia abonenta usługi dostępu do internetu, o którym mowa w art. 318 ust. 11 ustawy, są:

1) firma lub nazwa dostawcy usługi dostępu do internetu;

2) adres poczty elektronicznej związanej z nazwą handlową lub ze znakiem towarowym dostawcy usługi dostępu do internetu.

§ 8.

1. Termin rozpatrzenia wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 318 ust. 11 ustawy, przez dostawcę usługi dostępu do internetu wynosi 3 dni od dnia złożenia tego wniosku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wniosku uzupełnionego w zakresie informacji niezbędnych do jego realizacji liczy się od chwili złożenia tego uzupełnienia.

§ 9.

Dostawca usługi dostępu do internetu po złożeniu przez abonenta usługi dostępu do internetu wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 318 ust. 11 ustawy, przekazuje temu abonentowi informacje o:

1) dacie złożenia tego wniosku;

2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu dostawcy usługi dostępu do internetu.

§ 10.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 318 ust. 11 ustawy, dostawca usługi dostępu do internetu niezwłocznie zawiadamia o tym abonenta usługi dostępu do internetu.

§ 11.

1. Informacjami, o których mowa w art. 330 ust. 3 pkt 4 ustawy, wymaganymi dla wniosku o realizację uprawnienia abonenta usługi komunikacji głosowej, o którym mowa w art. 323 ustawy, są:

1) firma lub nazwa dostawcy usługi komunikacji głosowej;

2) opis uciążliwości korzystania z przydzielonego numeru;

3) w przypadku gdy przydzielony abonentowi usługi komunikacji głosowej numer jest wykorzystywany jako element zakresu numeracji służącego do bezpośredniego połączenia z abonentem sieci wewnętrznej (DDI) - informacja o wszystkich numerach wchodzących w skład tego zakresu, obejmująca 10 kolejnych numerów lub wielokrotność takiego zakresu, z zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9.

2. Jeżeli uciążliwość, o której mowa w art. 323 ustawy, polega na występowaniu połączeń powodujących uciążliwość, abonent usługi komunikacji głosowej podaje we wniosku ich daty i godziny, jeżeli jest to możliwe.

§ 12.

Dostawca usługi komunikacji głosowej po złożeniu przez abonenta usługi komunikacji głosowej wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 323 ustawy, przekazuje temu abonentowi informacje o:

1) dacie złożenia tego wniosku;

2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu dostawcy usługi komunikacji głosowej.

§ 13.

1. Termin rozpatrzenia wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 323 ustawy, przez dostawcę usługi komunikacji głosowej wynosi 21 dni od dnia złożenia tego wniosku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wniosku uzupełnionego w zakresie informacji niezbędnych do jego realizacji liczy się od chwili złożenia tego uzupełnienia.

§ 14.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 323 ustawy, dostawca usługi komunikacji głosowej niezwłocznie zawiadamia o tym abonenta usługi komunikacji głosowej.

§ 15.

Informacjami, o których mowa w art. 330 ust. 3 pkt 4 ustawy, wymaganymi dla wniosku o realizację uprawnienia abonenta usługi komunikacji głosowej, o którym mowa w art. 324 ustawy, są:

1) firma lub nazwa dostawcy usługi komunikacji głosowej;

2) nowy adres zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności abonenta usługi komunikacji głosowej;

3) w przypadku gdy przydzielony abonentowi usługi komunikacji głosowej numer jest wykorzystywany jako element zakresu numeracji służącego do bezpośredniego połączenia z abonentem sieci wewnętrznej (DDI) - informacja o wszystkich numerach wchodzących w skład tego zakresu, obejmująca 10 kolejnych numerów lub wielokrotność takiego zakresu, z zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9.

§ 16.

Dostawca usługi komunikacji głosowej po złożeniu przez abonenta usługi komunikacji głosowej wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 324 ustawy, przekazuje temu abonentowi informacje o:

1) dacie złożenia tego wniosku;

2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu dostawcy usługi komunikacji głosowej.

§ 17.

1. Termin rozpatrzenia wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 324 ustawy, przez dostawcę usługi komunikacji głosowej wynosi 21 dni od dnia złożenia tego wniosku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wniosku uzupełnionego w zakresie informacji niezbędnych do jego realizacji liczy się od chwili złożenia tego uzupełnienia.

§ 18.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 324 ustawy, dostawca usługi komunikacji głosowej niezwłocznie zawiadamia o tym abonenta usługi komunikacji głosowej.

§ 19.

Informacjami, o których mowa w art. 330 ust. 3 pkt 4 ustawy, wymaganymi dla wniosku o realizację uprawnienia abonenta usługi komunikacji głosowej, o którym mowa w art. 325 ust. 1 ustawy, są:

1) firma lub nazwa dotychczasowego dostawcy usługi komunikacji głosowej oraz nowego dostawcy usługi komunikacji głosowej;

2) adres, pod który zostanie przeniesiony numer telefonu - w przypadku abonenta usługi komunikacji głosowej będącego stroną umowy z dostawcą usługi komunikacji głosowej zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej;

3) określenie trybu przeniesienia przydzielonego numeru, o którym mowa w art. 325 ust. 5 ustawy;

4) informacja o świadomości konsekwencji finansowych wynikających z wypowiedzenia umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej z dotychczasowym dostawcą usługi komunikacji głosowej w trybie, o którym mowa w art. 325 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy;

5) informacja o udzieleniu nowemu dostawcy usługi komunikacji głosowej pełnomocnictwa do przeprowadzenia czynności związanych ze skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w art. 325 ust. 1 ustawy;

6) w przypadku gdy przydzielony abonentowi usługi komunikacji głosowej numer jest wykorzystywany jako element zakresu numeracji służącego do bezpośredniego połączenia z abonentem sieci wewnętrznej (DDI) - informacja o wszystkich numerach wchodzących w skład tego zakresu, obejmująca 10 kolejnych numerów lub wielokrotność takiego zakresu, z zachowaniem ciągłości ostatnich cyfr od 0 do 9.

§ 20.

Nowy dostawca usługi komunikacji głosowej po złożeniu przez abonenta usługi komunikacji głosowej wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 325 ust. 1 ustawy, przekazuje temu abonentowi informacje o:

1) dacie złożenia tego wniosku;

2) firmie lub nazwie, adresie oraz numerze telefonu nowego dostawcy usługi komunikacji głosowej.

§ 21.

1. Termin rozpatrzenia wniosku o realizację uprawnienia, o którym mowa w art. 325 ust. 1 ustawy, przez nowego dostawcę usługi komunikacji głosowej wynosi:

1) w przypadku abonenta usługi komunikacji głosowej będącego stroną umowy z dostawcą usługi komunikacji głosowej zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej:

a) 6 godzin przypadających w dzień roboczy - gdy wniosek jest składany w siedzibie albo w punkcie obsługi klienta nowego dostawcy usługi komunikacji głosowej,

b) 3 dni robocze - gdy wniosek jest składany w sposób inny niż określony w lit. a

- od chwili złożenia tego wniosku;

2) w przypadku abonenta usługi komunikacji głosowej będącego stroną umowy z dostawcą usługi komunikacji głosowej zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej:

a) 1 dzień roboczy - gdy wniosek jest składany w siedzibie albo w punkcie obsługi klienta nowego dostawcy usługi komunikacji głosowej,

b) 5 dni roboczych - gdy wniosek jest składany w sposób inny niż określony w lit. a

- od chwili złożenia tego wniosku.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wniosku uzupełnionego w zakresie informacji niezbędnych do jego realizacji liczy się od chwili złożenia tego uzupełnienia.

§ 22.

1. Dotychczasowy dostawca usługi komunikacji głosowej, po otrzymaniu od nowego dostawcy usługi komunikacji głosowej informacji o zainicjowaniu realizacji uprawnienia, o którym mowa w art. 325 ust. 1 ustawy, niezwłocznie, jednak niepóźniej niż w terminie 24 godzin od jej otrzymania, przekazuje abonentowi usługi komunikacji głosowej informację o rozpoczęciu realizacji tego uprawnienia.

2. Informacja zawiera firmę lub nazwę dotychczasowego i nowego dostawcy usługi komunikacji głosowej.

3. Informacja jest przekazywana w następujący sposób:

1) przez wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer, którego dotyczy realizowane uprawnienie, o którym mowa w art. 325 ust. 1 ustawy, lub inny numer do kontaktu wskazany przez abonenta usługi komunikacji głosowej dotychczasowemu dostawcy usługi komunikacji głosowej - w przypadku umowy z dostawcą usługi komunikacji głosowej zapewniającym przyłączenie do ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) przez wykonanie połączenia głosowego na numer, którego dotyczy realizowane uprawnienie, o którym mowa w art. 325 ust. 1 ustawy, lub wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) na numer kontaktowy wskazany przez abonenta usługi komunikacji głosowej dotychczasowemu dostawcy usługi komunikacji głosowej - w przypadku umowy z dostawcą usługi komunikacji głosowej zapewniającym przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej.

§ 23.

Abonent usługi komunikacji głosowej może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w art. 325 ust. 1 ustawy, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych przed uzgodnionym terminem przeniesienia przydzielonego numeru, składając rezygnację do nowego albo do dotychczasowego dostawcy usługi komunikacji głosowej, w formie, o której mowa w art. 330 ust. 1 ustawy.

§ 24.

Do abonenta usługi komunikacji głosowej korzystającego z usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej stosuje się przepisy § 19 pkt 1 i 5, § 20, § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz § 23.

§ 25.

Dostawca usług telekomunikacyjnych zapewniający przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej operatora o znaczącej pozycji rynkowej na rynku rozpoczynania połączeń w sieci stacjonarnej realizuje uprawnienie, o którym mowa w art. 328 ust. 1 ustawy, w zakresie następujących rodzajów połączeń głosowych:

1) krajowych, które obejmują:

a) połączenia między abonentami stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych,

b) połączenia ze stacjonarnych publicznych sieci telekomunikacyjnych do ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych,

c) inne połączenia lub usługi wykorzystujące techniki komutacji, z wyjątkiem połączeń do numerów alarmowych;

2) międzynarodowych.

§ 26.

W przypadku gdy abonent usługi komunikacji głosowej, o którym mowa w art. 328 ust. 1 ustawy, w celu realizacji danego połączenia wybierze numer dostępu dostawcy usługi komunikacji głosowej, który:

1) nie jest jeszcze uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej na rynku rozpoczynania połączeń w sieci stacjonarnej - operator ten przekazuje automatyczną informację słowną o braku możliwości realizacji danego rodzaju połączenia głosowego;

2) jest uruchomiony przez operatora o znaczącej pozycji rynkowej na rynku rozpoczynania połączeń w sieci stacjonarnej, ale wybrany dostawca nie realizuje połączeń na danym obszarze geograficznym - operator ten przekazuje automatyczną informację słowną o braku możliwości realizacji danego rodzaju połączenia głosowego.

§ 27.

1. Zlecenie preselekcji dotyczące krajowych połączeń głosowych obejmuje wszystkie połączenia głosowe oferowane przez wybranego dostawcę usługi komunikacji głosowej na danym obszarze geograficznym.

2. Wybrany dostawca usługi komunikacji głosowej niezwłocznie potwierdza abonentowi usługi komunikacji głosowej przyjęcie zlecenia preselekcji.

§ 28.

1. Do wniosków o realizację uprawnień, o których mowa w art. 318 ust. 1 i 11, art. 323, art. 324 i art. 325 ust. 1 ustawy, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezrealizowanych do tego dnia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do zleceń preselekcji, o których mowa w art. 328 ust. 2 ustawy, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i niezrealizowanych do tego dnia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 29.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2026 r.2)

Minister Cyfryzacji: K. Gawkowski

1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2720).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 2324), które traci moc zgodnie z art. 104 pkt 4 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1222 oraz z 2026 r. poz. 252).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-27
  • Data wejścia w życie: 2026-11-11
  • Data obowiązywania: 2026-11-11
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