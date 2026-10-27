§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji wymaganych dla wniosku o realizację uprawnienia:

a) abonenta usługi dostępu do internetu do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do internetu w przypadku zmiany dostawcy tej usługi,

b) abonenta usługi dostępu do internetu do bezpłatnego dostępu do poczty elektronicznej, której adres jest związany z nazwą handlową lub ze znakiem towarowym dostawcy usługi dostępu do internetu, przez okres, o którym mowa w art. 318 ust. 11 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. - Prawo komunikacji elektronicznej, zwanej dalej „ustawą”, w przypadku zakończenia obowiązywania umowy o świadczenie usługi komunikacji elektronicznej w zakresie usługi dostępu do internetu,

c) abonenta usługi komunikacji głosowej do zmiany przydzielonego numeru z uwagi na uciążliwość korzystania z tego numeru,

d) abonenta usługi komunikacji głosowej do przeniesienia przydzielonego numeru w ramach istniejącej sieci tego samego operatora, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca wykonywania działalności tego abonenta,

e) abonenta usługi komunikacji głosowej do przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci operatora przy zmianie dostawcy usługi komunikacji głosowej;

2) tryb procedowania wniosków, o których mowa w pkt 1;

3) szczegółowe warunki realizacji uprawnienia abonenta usługi komunikacji głosowej do wyboru dowolnego dostawcy usługi komunikacji głosowej, którego usługi są dostępne w połączonych sieciach.