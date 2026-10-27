§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 328, 520, 1553 i 1836 oraz z 2026 r. poz. 1001 i 1294) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w pkt 4a, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń centrum zdrowia psychicznego określa załącznik nr 4a do rozporządzenia;”;

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”:

a) w tabeli nr 1:

- uchyla się części: 17 „Przedmiot postępowania: Świadczenia w opiece domowej/rodzinnej”, 31 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych”, 32 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych”, 40 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych”,

- część 46 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju” otrzymuje brzmienie:

- uchyla się część 47 „Przedmiot postępowania: Leczenie środowiskowe (domowe)”,

- części 54 „Przedmiot postępowania: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny / zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny” - 56 „Przedmiot postępowania: ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny” otrzymują brzmienie:





b) w tabeli nr 2 część II „Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 13 dla części 20-25 i 29a, 11 dla części 1-6, 9-11 i 30, 8 dla części 37-39 oraz 6 dla części 7-8 i 12-19 i 49” otrzymuje brzmienie:

3) dodaje się załącznik nr 4a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.