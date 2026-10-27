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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1412

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 października 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2025 r. poz. 328, 520, 1553 i 1836 oraz z 2026 r. poz. 1001 i 1294) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w pkt 4a, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;”,

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń centrum zdrowia psychicznego określa załącznik nr 4a do rozporządzenia;”;

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia „Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”:

a) w tabeli nr 1:

- uchyla się części: 17 „Przedmiot postępowania: Świadczenia w opiece domowej/rodzinnej”, 31 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych”, 32 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dorosłych”, 40 „Przedmiot postępowania: Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych”,

- część 46 „Przedmiot postępowania: Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju” otrzymuje brzmienie:

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- uchyla się część 47 „Przedmiot postępowania: Leczenie środowiskowe (domowe)”,

- części 54 „Przedmiot postępowania: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny / zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny” - 56 „Przedmiot postępowania: ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej - III poziom referencyjny” otrzymują brzmienie:

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b) w tabeli nr 2 część II „Jakość - pozostałe warunki. Maksymalna suma punktów: 13 dla części 20-25 i 29a, 11 dla części 1-6, 9-11 i 30, 8 dla części 37-39 oraz 6 dla części 7-8 i 12-19 i 49” otrzymuje brzmienie:

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3) dodaje się załącznik nr 4a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i trzecie, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2029 r.

Minister Zdrowia: wz. T. Maciejewski

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1004).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1537 i 1739 oraz z 2026 r. poz. 26, 203, 791, 972, 986 i 1007.

Załącznik 1. [WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 16 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1412)

WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW WYBORU OFERT WRAZ Z WYZNACZAJĄCYMI JE WARUNKAMI ORAZ PRZYPISANĄ IM WARTOŚCIĄ W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

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Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-27
  • Data wejścia w życie: 2026-10-28
  • Data obowiązywania: 2026-10-28
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