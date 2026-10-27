§ 2.

1. Podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych oraz podziemnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne i promieniotwórcze nie lokalizuje się:

1) na obszarach stref ochronnych ujęć wody i na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

2) na obszarach górniczych utworzonych dla wód leczniczych, solanek i torfów leczniczych;

3) na obszarach:

a) występowania gwałtownych zjawisk lub zagrożonych ich oddziaływaniem, mogących uniemożliwić bezpieczną eksploatację składowisk, w tym zjawisk wywołanych:

- zwiększoną aktywnością sejsmiczną naturalną lub wzbudzoną działalnością człowieka,

- zwiększoną aktywnością tektoniczną, w tym związaną z przebiegiem strefy uskokowej,

- ruchami masowymi ziemi,

b) występowania:

- zjawisk krasowych lub sufozyjnych,

- intensywnej erozji wgłębnej lub denudacji, których tempo wskazuje, że podziemne składowisko odpadów odsłoni się na powierzchni ziemi przed upływem 10 000 lat

- jeżeli nie mogą być skompensowane konstrukcyjnie;

4) na obszarach, na których prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu odpadów narusza zasadę racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, ze szczególnym uwzględnieniem złóż strategicznych;

5) na obszarach o szczególnej wartości kulturowej, rekreacyjnej lub zdrowotnej, jeżeli dany obszar spełnia kryteria stanowiące o jego wartości kulturowej, rekreacyjnej lub zdrowotnej, określonych lub uwzględnionych w:

a) aktach planowania przestrzennego w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538, 781, 864 i 912) lub

b) strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), lub

c) strategii rozwoju gminy, o której mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273), lub

d) strategii rozwoju ponadlokalnego, o której mowa w art. 10g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz strategii rozwoju związku metropolitalnego, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 186 oraz z 2026 r. poz. 912), lub

e) innej strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2026 r. poz. 1366);

6) na obszarach objętych, ze względu na ich wartość kulturową, rekreacyjną lub zdrowotną:

a) formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 pkt 1 i 2-4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 i 1907, z 2025 r. poz. 1168 i 1673 oraz z 2026 r. poz. 483 i 875), lub

b) statusem uzdrowiska albo statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135), lub

c) ochroną jako las ochronny, o którym mowa w art. 15 pkt 7 lit. a lub b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2026 r. poz. 663);

7) na obszarach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315), oraz na obszarach rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278 oraz z 2026 r. poz. 912);

8) na obszarach bez obowiązującej strategii rozwoju związku metropolitalnego lub strategii rozwoju gminy, lub audytu krajobrazowego, lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa, lub planu ogólnego gminy, lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

9) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335 i 1358).

2. Podziemnego składowiska odpadów obojętnych nie lokalizuje się na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4-9.