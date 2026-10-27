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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1414
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
z dnia 26 października 2026 r.
w sprawie szczegółowych wymagań dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, a także zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu tych składowisk2)
Na podstawie art. 125 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1) szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w art. 125 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, dotyczące ich lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia;
2) zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w pkt 1.
§ 2.
1) na obszarach stref ochronnych ujęć wody i na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
2) na obszarach górniczych utworzonych dla wód leczniczych, solanek i torfów leczniczych;
3) na obszarach:
a) występowania gwałtownych zjawisk lub zagrożonych ich oddziaływaniem, mogących uniemożliwić bezpieczną eksploatację składowisk, w tym zjawisk wywołanych:
- zwiększoną aktywnością sejsmiczną naturalną lub wzbudzoną działalnością człowieka,
- zwiększoną aktywnością tektoniczną, w tym związaną z przebiegiem strefy uskokowej,
- ruchami masowymi ziemi,
b) występowania:
- zjawisk krasowych lub sufozyjnych,
- intensywnej erozji wgłębnej lub denudacji, których tempo wskazuje, że podziemne składowisko odpadów odsłoni się na powierzchni ziemi przed upływem 10 000 lat
- jeżeli nie mogą być skompensowane konstrukcyjnie;
4) na obszarach, na których prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu odpadów narusza zasadę racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, ze szczególnym uwzględnieniem złóż strategicznych;
5) na obszarach o szczególnej wartości kulturowej, rekreacyjnej lub zdrowotnej, jeżeli dany obszar spełnia kryteria stanowiące o jego wartości kulturowej, rekreacyjnej lub zdrowotnej, określonych lub uwzględnionych w:
a) aktach planowania przestrzennego w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538, 781, 864 i 912) lub
b) strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), lub
c) strategii rozwoju gminy, o której mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273), lub
d) strategii rozwoju ponadlokalnego, o której mowa w art. 10g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz strategii rozwoju związku metropolitalnego, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 186 oraz z 2026 r. poz. 912), lub
e) innej strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2026 r. poz. 1366);
6) na obszarach objętych, ze względu na ich wartość kulturową, rekreacyjną lub zdrowotną:
a) formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 pkt 1 i 2-4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 i 1907, z 2025 r. poz. 1168 i 1673 oraz z 2026 r. poz. 483 i 875), lub
b) statusem uzdrowiska albo statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135), lub
c) ochroną jako las ochronny, o którym mowa w art. 15 pkt 7 lit. a lub b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2026 r. poz. 663);
7) na obszarach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315), oraz na obszarach rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278 oraz z 2026 r. poz. 912);
8) na obszarach bez obowiązującej strategii rozwoju związku metropolitalnego lub strategii rozwoju gminy, lub audytu krajobrazowego, lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa, lub planu ogólnego gminy, lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
9) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335 i 1358).
2. Podziemnego składowiska odpadów obojętnych nie lokalizuje się na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4-9.
§ 3.
2. Do warunków, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:
1) miąższość i rozciągłość formacji geologicznej, warunki tektoniczne oraz stan i rozkład naprężeń geodynamicznych;
2) warunki geomechaniczne i konwergencję górotworu;
3) liczbę poziomów wodonośnych wraz z charakterystyką występujących w nich wód podziemnych;
4) prędkość i kierunki przepływu wód podziemnych (hydrodynamikę) w górotworze;
5) przepuszczalność podłoża i nadkładu wybranych formacji geologicznych;
6) szczelinowatość górotworu służącą migracji roztworów wodnych o własnościach korozyjnych;
7) reaktywność skał na działanie roztworów, w tym pęcznienie, rozmakanie, rozpuszczanie;
8) wielkość dopływów wód podziemnych do wyrobisk górniczych;
9) poziom gazonośności;
10) temperaturę i ciśnienie panujące w górotworze;
11) odległość komór przeznaczonych do składowania odpadów od innych wyrobisk górniczych, które nie są częścią składową podziemnego składowiska odpadów lub które należą do innych zakładów górniczych, z uwzględnieniem zagrożenia:
a) wodnego,
b) metanowego,
c) wyrzutami gazów i skał,
d) wybuchem pyłu węglowego,
e) tąpaniami,
f) związanego z prowadzeniem robót górniczych, w tym z użyciem materiałów wybuchowych.
3. Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się w obrębie istniejącego lub zlikwidowanego zakładu górniczego, w zależności od zastosowanej techniki górniczej i możliwości jej adaptacji na potrzeby podziemnego składowania odpadów.
4. Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się, z zastrzeżeniem ust. 5, w formacji geologicznej zapewniającej odpowiednie warunki, w szczególności:
1) do usytuowania komór do składowania odpadów, filarów ochronnych oraz zaplecza techniczno-eksploatacyjnego;
2) stanowiącej naturalną barierę geologiczną, o której mowa w art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, która powinna skutecznie izolować odpady od środowiska oraz ograniczać migrację substancji niebezpiecznych do stopnia, w jakim nie będą one miały nieodwracalnego negatywnego wpływu na środowisko po zamknięciu podziemnego składowiska odpadów.
5. Podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych, w którym będą składowane odpady rtęciowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem UE”, poddane konwersji, może być zlokalizowane wyłącznie w obiektach wskazanych w art. 13 ust. 3 lit. a rozporządzenia UE.
6. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków określonych w ust. 4 pkt 2, stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną o parametrach wytrzymałościowych odpowiednich do warunków panujących w górotworze oraz zapewniającą równoważny poziom długoterminowej ochrony.
§ 4.
1) umożliwiający zamknięcie składowiska przed upływem terminu, na jaki została udzielona koncesja na podziemne składowanie odpadów;
2) umożliwiający w przyszłości odzysk w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), zgodnie z przepisami regulującymi odzysk odpadów, oraz podjęcie działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub jej naprawienie, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
3) uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów w trakcie eksploatacji i po zamknięciu składowiska.
§ 5.
§ 6.
1) ograniczenie oddziaływania warunków atmosferycznych na odpady przeznaczone do podziemnego składowania;
2) bezpieczny transport odpadów w obrębie składowiska odpadów;
3) składowanie odpadów w opakowaniach odpornych na uszkodzenia powodowane własnym ciężarem odpadów oraz działaniem zawartych w nich składników, wyposażonych w zamknięcia umożliwiające pobieranie próbek;
4) składowanie poszczególnych rodzajów odpadów w osobno wydzielonych komorach składowiska ze względu na właściwości fizykochemiczne lub biologiczne;
5) przeciwdziałanie mieszaniu opakowań zawierających odpady zaliczane do różnych rodzajów odpadów;
6) przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu odpadów, w tym przez wypełnianie materiałami izolującymi wolnych przestrzeni między opakowaniami zawierającymi odpady;
7) składowanie odpadów w sposób uniemożliwiający migrację zawartych w nich substancji niebezpiecznych poza granice składowiska w okresie jego eksploatacji i po jego zamknięciu;
8) gromadzenie wód pochodzących z odwodnienia składowiska oraz poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie przez oczyszczalnię ścieków lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;
9) odizolowanie od wpływu ewentualnych robót górniczych prowadzonych w otaczającym górotworze.
2. Podczas eksploatacji podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych, w którym będą składowane odpady rtęciowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia UE poddane konwersji zapewnia się dodatkowo:
1) składowanie odpadów rtęciowych w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia UE poddanych konwersji w pojemnikach oraz spełnienie wymogów wynikających z art. 13 ust. 3 akapit trzeci zdanie pierwsze rozporządzenia UE;
2) zabezpieczenie podziemnego składowiska odpadów zbudowanymi lub naturalnymi barierami, które odpowiednio chronią środowisko przed emisjami rtęci;
3) odpowiednią pojemność podziemnego składowiska odpadów, aby pomieścić całość składowanej rtęci;
4) wyposażenie podziemnego składowiska odpadów w odrębny system przeciwpożarowy;
5) spełnianie przez pojemniki, o których mowa w pkt 1, następujących warunków:
a) maksymalny wskaźnik wypełnienia pojemnika wynoszący 80 % jego pojemności w celu zapewnienia odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni i zapobieżenia pojawieniu się wycieków lub stałych odkształceń pojemnika będących wynikiem rozszerzania się odpadów z powodu wysokich temperatur,
b) wykonanie z materiałów odpornych na korozję i wstrząsy, w tym ze stali węglowej (minimum ASTM A36) lub stali nierdzewnej (AISI 304, 316L), o ile to możliwe, bez użycia spawów,
c) nieprzepuszczalność gazów i cieczy,
d) odporność zewnętrznej strony pojemnika na warunki składowania,
e) uzyskanie pozytywnego wyniku badania typu pojemnika, które obejmuje swobodny spadek, oraz badania szczelności określonych w rozdziałach 6.1.5.3 i 6.1.5.4 części 6 „Wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), dużych opakowań, cystern i kontenerów do przewozu luzem” załącznika A do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych opublikowanej jako załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. poz. 642 i 1575),
f) oznaczenie trwałą pieczęcią (perforowaną) określającą numer identyfikacyjny pojemnika, materiał, z którego wykonano pojemnik, wagę pustego pojemnika, oznaczenie producenta oraz datę produkcji pojemnika,
g) posiadanie trwale przymocowanej tabliczki z numerem identyfikacyjnym certyfikatu wydanego przez wytwórcę lub posiadacza tych odpadów, zawierającego w szczególności następujące informacje:
- nazwę i adres wytwórcy odpadów,
- nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za napełnienie pojemnika,
- miejsce i datę napełnienia,
- informacje o ilości rtęci, informacje o czystości rtęci oraz w razie konieczności opis zanieczyszczeń zawierający raport z analizy,
- potwierdzenie, że pojemniki były stosowane wyłącznie do transportu lub składowania odpadów rtęciowych w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia UE,
- numery identyfikacyjne pojemników,
- dodatkowe uwagi.
§ 7.
2. W przypadku wydzielenia w podziemnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne i promieniotwórcze części przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych część tę wydziela się w sposób uniemożliwiający kontakt odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami.
3. Do części, o której mowa w ust. 2, odpady niebezpieczne transportuje się oddzielnie od transportu odpadów innych niż niebezpieczne.
§ 8.
§ 9.
1) 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest;
2) 17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest.
§ 10.
1) umożliwiający obserwację wpływu składowiska na środowisko;
2) zabezpieczający w szczególności przed:
a) negatywnym oddziaływaniem odpadów na wody podziemne,
b) infiltracją wód opadowych i roztopowych, powierzchniowych i podziemnych, w tym przez budowę sztucznych barier geologicznych i tam oraz likwidację wyrobisk górniczych pionowych, wyrobisk górniczych o nachyleniu powyżej 45° oraz odwiertów,
c) wydostawaniem się produktów gazowych.
§ 11.
§ 12.
2. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej prowadzi się w celu określenia pierwotnego stanu środowiska oraz wyznaczenia zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu dla fazy eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, a w szczególności w celu określenia:
1) warunków, o których mowa w § 3;
2) substancji i parametrów wskaźnikowych podlegających monitorowaniu w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej oraz częstotliwości pobierania próbek wód powierzchniowych, podziemnych i pochodzących z odwodnienia wyrobisk górniczych oraz prądu powietrza odprowadzanego z podziemnego składowiska odpadów;
3) lokalizacji otworów obserwacyjnych, innych punktów pomiarowych oraz punktów poboru próbek do prowadzenia monitoringu w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.
3. Parametry wskaźnikowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, należy dobrać w taki sposób, aby ich przekroczenie w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej wskazywało, że podziemne składowisko odpadów wywiera negatywny wpływ na środowisko.
4. Liczba otworów obserwacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być mniejsza niż trzy, przy czym jeden otwór lokalizuje się na dopływie wód podziemnych do podziemnego składowiska odpadów, a dwa otwory - na odpływie tych wód.
§ 13.
1) z uwzględnieniem warunków geologicznych;
2) zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wykonania dalszych badań hydrogeologicznych oraz ze wskazaniami dotyczącymi prowadzenia obserwacji i pomiarów wód podziemnych, a także co do zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu, określonymi w zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej w celu określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym podziemnym składowaniem odpadów;
3) zgodnie z zaleceniami dotyczącymi prowadzenia monitoringu, określonymi w zatwierdzonej dokumentacji geolo-giczno-inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich związanych z podziemnym składowaniem odpadów;
4) zgodnie z zakresem i ze sposobem określonymi w koncesji na podziemne składowanie odpadów;
5) z wykorzystaniem otworów obserwacyjnych oraz punktów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3.
2. Monitoring w fazie eksploatacyjnej polega w szczególności na:
1) określeniu ilości i rodzaju składowanych odpadów;
2) badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych określonych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2;
3) kontroli warunków panujących w górotworze, w tym:
a) konwergencji i warunków geomechanicznych,
b) wielkości dopływów wód podziemnych do wyrobisk górniczych,
c) poziomu gazonośności,
d) innych wymagań zgodnie z zakresem i ze sposobem monitorowania składowiska określonymi w koncesji na podziemne składowanie odpadów.
§ 14.
2. Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega w szczególności na:
1) badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych wód podziemnych, określonych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2;
2) kontroli warunków panujących w górotworze, w tym konwergencji;
3) kontroli geochemicznej powietrza glebowego w rejonie zlikwidowanych wyrobisk górniczych pionowych, wyrobisk górniczych o nachyleniu powyżej 45° oraz odwiertów.
§ 15.
2. Pobieranie próbek oraz badanie substancji i parametrów wskaźnikowych prowadzą:
1) laboratoria posiadające certyfikat akredytacji, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2025 r. poz. 568), lub
2) certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816)
- w zakresie pobierania próbek i badań, do których wykonania są one akredytowane lub certyfikowane.
§ 16.
1) podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w § 9;
2) podziemnego składowiska odpadów obojętnych.
§ 17.
§ 18.
Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).
2) Niniejsze rozporządzenie wdraża:
1) dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228);
2) decyzję Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającą kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (2003/33/WE) (Dz. Urz. UE L 11 z 16.01.2003, str. 27, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314).
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1080, 1812 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 176, 426, 605, 607, 635, 912, 982 i 1157.
4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. poz. 1771), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029, z 2025 r. poz. 527 oraz z 2026 r. poz. 781).
- Data ogłoszenia: 2026-10-27
- Data wejścia w życie: 2026-10-28
- Data obowiązywania: 2026-10-28
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Dziennik Ustaw
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