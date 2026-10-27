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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1414

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 października 2026 r.

w sprawie szczegółowych wymagań dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, a także zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu tych składowisk2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 125 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2026 r. poz. 69) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania dla poszczególnych typów podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w art. 125 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, dotyczące ich lokalizacji, eksploatacji i zamknięcia;

2) zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu podziemnych składowisk odpadów, o których mowa w pkt 1.

§ 2.

1. Podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych oraz podziemnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne i promieniotwórcze nie lokalizuje się:

1) na obszarach stref ochronnych ujęć wody i na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych;

2) na obszarach górniczych utworzonych dla wód leczniczych, solanek i torfów leczniczych;

3) na obszarach:

a) występowania gwałtownych zjawisk lub zagrożonych ich oddziaływaniem, mogących uniemożliwić bezpieczną eksploatację składowisk, w tym zjawisk wywołanych:

- zwiększoną aktywnością sejsmiczną naturalną lub wzbudzoną działalnością człowieka,

- zwiększoną aktywnością tektoniczną, w tym związaną z przebiegiem strefy uskokowej,

- ruchami masowymi ziemi,

b) występowania:

- zjawisk krasowych lub sufozyjnych,

- intensywnej erozji wgłębnej lub denudacji, których tempo wskazuje, że podziemne składowisko odpadów odsłoni się na powierzchni ziemi przed upływem 10 000 lat

- jeżeli nie mogą być skompensowane konstrukcyjnie;

4) na obszarach, na których prowadzenie działalności polegającej na podziemnym składowaniu odpadów narusza zasadę racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, ze szczególnym uwzględnieniem złóż strategicznych;

5) na obszarach o szczególnej wartości kulturowej, rekreacyjnej lub zdrowotnej, jeżeli dany obszar spełnia kryteria stanowiące o jego wartości kulturowej, rekreacyjnej lub zdrowotnej, określonych lub uwzględnionych w:

a) aktach planowania przestrzennego w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2026 r. poz. 538, 781, 864 i 912) lub

b) strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), lub

c) strategii rozwoju gminy, o której mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662, 912 i 1273), lub

d) strategii rozwoju ponadlokalnego, o której mowa w art. 10g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz strategii rozwoju związku metropolitalnego, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 186 oraz z 2026 r. poz. 912), lub

e) innej strategii rozwoju, o której mowa w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2026 r. poz. 1366);

6) na obszarach objętych, ze względu na ich wartość kulturową, rekreacyjną lub zdrowotną:

a) formą ochrony zabytków, o której mowa w art. 7 pkt 1 i 2-4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 i 1907, z 2025 r. poz. 1168 i 1673 oraz z 2026 r. poz. 483 i 875), lub

b) statusem uzdrowiska albo statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1135), lub

c) ochroną jako las ochronny, o którym mowa w art. 15 pkt 7 lit. a lub b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2026 r. poz. 663);

7) na obszarach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 1315), oraz na obszarach rewitalizacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278 oraz z 2026 r. poz. 912);

8) na obszarach bez obowiązującej strategii rozwoju związku metropolitalnego lub strategii rozwoju gminy, lub audytu krajobrazowego, lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa, lub planu ogólnego gminy, lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

9) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2026 r. poz. 1335 i 1358).

2. Podziemnego składowiska odpadów obojętnych nie lokalizuje się na obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4-9.

§ 3.

1. Wyboru lokalizacji podziemnego składowiska odpadów dokonuje się na podstawie wyników zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne związane z zamierzonym podziemnym składowaniem odpadów oraz w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby podziemnego składowania odpadów, określających warunki charakteryzujące wybrane formacje geologiczne, w związku z podziemnym składowaniem określonych grup odpadów.

2. Do warunków, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:

1) miąższość i rozciągłość formacji geologicznej, warunki tektoniczne oraz stan i rozkład naprężeń geodynamicznych;

2) warunki geomechaniczne i konwergencję górotworu;

3) liczbę poziomów wodonośnych wraz z charakterystyką występujących w nich wód podziemnych;

4) prędkość i kierunki przepływu wód podziemnych (hydrodynamikę) w górotworze;

5) przepuszczalność podłoża i nadkładu wybranych formacji geologicznych;

6) szczelinowatość górotworu służącą migracji roztworów wodnych o własnościach korozyjnych;

7) reaktywność skał na działanie roztworów, w tym pęcznienie, rozmakanie, rozpuszczanie;

8) wielkość dopływów wód podziemnych do wyrobisk górniczych;

9) poziom gazonośności;

10) temperaturę i ciśnienie panujące w górotworze;

11) odległość komór przeznaczonych do składowania odpadów od innych wyrobisk górniczych, które nie są częścią składową podziemnego składowiska odpadów lub które należą do innych zakładów górniczych, z uwzględnieniem zagrożenia:

a) wodnego,

b) metanowego,

c) wyrzutami gazów i skał,

d) wybuchem pyłu węglowego,

e) tąpaniami,

f) związanego z prowadzeniem robót górniczych, w tym z użyciem materiałów wybuchowych.

3. Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się w obrębie istniejącego lub zlikwidowanego zakładu górniczego, w zależności od zastosowanej techniki górniczej i możliwości jej adaptacji na potrzeby podziemnego składowania odpadów.

4. Podziemne składowisko odpadów lokalizuje się, z zastrzeżeniem ust. 5, w formacji geologicznej zapewniającej odpowiednie warunki, w szczególności:

1) do usytuowania komór do składowania odpadów, filarów ochronnych oraz zaplecza techniczno-eksploatacyjnego;

2) stanowiącej naturalną barierę geologiczną, o której mowa w art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, która powinna skutecznie izolować odpady od środowiska oraz ograniczać migrację substancji niebezpiecznych do stopnia, w jakim nie będą one miały nieodwracalnego negatywnego wpływu na środowisko po zamknięciu podziemnego składowiska odpadów.

5. Podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych, w którym będą składowane odpady rtęciowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dz. Urz. UE L 137 z 24.05.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem UE”, poddane konwersji, może być zlokalizowane wyłącznie w obiektach wskazanych w art. 13 ust. 3 lit. a rozporządzenia UE.

6. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków określonych w ust. 4 pkt 2, stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną o parametrach wytrzymałościowych odpowiednich do warunków panujących w górotworze oraz zapewniającą równoważny poziom długoterminowej ochrony.

§ 4.

Podziemne składowisko odpadów wykonuje się w sposób:

1) umożliwiający zamknięcie składowiska przed upływem terminu, na jaki została udzielona koncesja na podziemne składowanie odpadów;

2) umożliwiający w przyszłości odzysk w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2026 r. poz. 1328), zgodnie z przepisami regulującymi odzysk odpadów, oraz podjęcie działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub jej naprawienie, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

3) uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych oraz nielegalne składowanie odpadów w trakcie eksploatacji i po zamknięciu składowiska.

§ 5.

Eksploatację podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych prowadzi się z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647, z późn. zm.3)).

§ 6.

1. Podczas eksploatacji podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych zapewnia się:

1) ograniczenie oddziaływania warunków atmosferycznych na odpady przeznaczone do podziemnego składowania;

2) bezpieczny transport odpadów w obrębie składowiska odpadów;

3) składowanie odpadów w opakowaniach odpornych na uszkodzenia powodowane własnym ciężarem odpadów oraz działaniem zawartych w nich składników, wyposażonych w zamknięcia umożliwiające pobieranie próbek;

4) składowanie poszczególnych rodzajów odpadów w osobno wydzielonych komorach składowiska ze względu na właściwości fizykochemiczne lub biologiczne;

5) przeciwdziałanie mieszaniu opakowań zawierających odpady zaliczane do różnych rodzajów odpadów;

6) przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu odpadów, w tym przez wypełnianie materiałami izolującymi wolnych przestrzeni między opakowaniami zawierającymi odpady;

7) składowanie odpadów w sposób uniemożliwiający migrację zawartych w nich substancji niebezpiecznych poza granice składowiska w okresie jego eksploatacji i po jego zamknięciu;

8) gromadzenie wód pochodzących z odwodnienia składowiska oraz poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich przyjęcie przez oczyszczalnię ścieków lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;

9) odizolowanie od wpływu ewentualnych robót górniczych prowadzonych w otaczającym górotworze.

2. Podczas eksploatacji podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych, w którym będą składowane odpady rtęciowe w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia UE poddane konwersji zapewnia się dodatkowo:

1) składowanie odpadów rtęciowych w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia UE poddanych konwersji w pojemnikach oraz spełnienie wymogów wynikających z art. 13 ust. 3 akapit trzeci zdanie pierwsze rozporządzenia UE;

2) zabezpieczenie podziemnego składowiska odpadów zbudowanymi lub naturalnymi barierami, które odpowiednio chronią środowisko przed emisjami rtęci;

3) odpowiednią pojemność podziemnego składowiska odpadów, aby pomieścić całość składowanej rtęci;

4) wyposażenie podziemnego składowiska odpadów w odrębny system przeciwpożarowy;

5) spełnianie przez pojemniki, o których mowa w pkt 1, następujących warunków:

a) maksymalny wskaźnik wypełnienia pojemnika wynoszący 80 % jego pojemności w celu zapewnienia odpowiedniej ilości wolnej przestrzeni i zapobieżenia pojawieniu się wycieków lub stałych odkształceń pojemnika będących wynikiem rozszerzania się odpadów z powodu wysokich temperatur,

b) wykonanie z materiałów odpornych na korozję i wstrząsy, w tym ze stali węglowej (minimum ASTM A36) lub stali nierdzewnej (AISI 304, 316L), o ile to możliwe, bez użycia spawów,

c) nieprzepuszczalność gazów i cieczy,

d) odporność zewnętrznej strony pojemnika na warunki składowania,

e) uzyskanie pozytywnego wyniku badania typu pojemnika, które obejmuje swobodny spadek, oraz badania szczelności określonych w rozdziałach 6.1.5.3 i 6.1.5.4 części 6 „Wymagania dotyczące konstrukcji i badania opakowań, dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL), dużych opakowań, cystern i kontenerów do przewozu luzem” załącznika A do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych opublikowanej jako załącznik do oświadczenia rządowego z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. poz. 642 i 1575),

f) oznaczenie trwałą pieczęcią (perforowaną) określającą numer identyfikacyjny pojemnika, materiał, z którego wykonano pojemnik, wagę pustego pojemnika, oznaczenie producenta oraz datę produkcji pojemnika,

g) posiadanie trwale przymocowanej tabliczki z numerem identyfikacyjnym certyfikatu wydanego przez wytwórcę lub posiadacza tych odpadów, zawierającego w szczególności następujące informacje:

- nazwę i adres wytwórcy odpadów,

- nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za napełnienie pojemnika,

- miejsce i datę napełnienia,

- informacje o ilości rtęci, informacje o czystości rtęci oraz w razie konieczności opis zanieczyszczeń zawierający raport z analizy,

- potwierdzenie, że pojemniki były stosowane wyłącznie do transportu lub składowania odpadów rtęciowych w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia UE,

- numery identyfikacyjne pojemników,

- dodatkowe uwagi.

§ 7.

1. Do eksploatacji podziemnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne i promieniotwórcze stosuje się § 6 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 9.

2. W przypadku wydzielenia w podziemnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne, obojętne i promieniotwórcze części przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych część tę wydziela się w sposób uniemożliwiający kontakt odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami.

3. Do części, o której mowa w ust. 2, odpady niebezpieczne transportuje się oddzielnie od transportu odpadów innych niż niebezpieczne.

§ 8.

Do eksploatacji podziemnego składowiska odpadów obojętnych stosuje się § 6 ust. 1 pkt 4, 6, 8 i 9.

§ 9.

Wymagania, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 7, nie dotyczą podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych, na którym są składowane wyłącznie odpady niebezpieczne pochodzące z budowy i remontu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524, 605, 646, 1161 i 1347), oraz pochodzące z rozbiórki, o której mowa w przepisach tej ustawy, obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, oznaczone w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10) kodami:

1) 17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest;

2) 17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest.

§ 10.

W procesie zamknięcia podziemnego składowiska odpadów lub jego części wykonuje się prace likwidacyjne w sposób:

1) umożliwiający obserwację wpływu składowiska na środowisko;

2) zabezpieczający w szczególności przed:

a) negatywnym oddziaływaniem odpadów na wody podziemne,

b) infiltracją wód opadowych i roztopowych, powierzchniowych i podziemnych, w tym przez budowę sztucznych barier geologicznych i tam oraz likwidację wyrobisk górniczych pionowych, wyrobisk górniczych o nachyleniu powyżej 45° oraz odwiertów,

c) wydostawaniem się produktów gazowych.

§ 11.

Monitoring podziemnego składowiska odpadów prowadzi się z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

§ 12.

1. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej prowadzi się w zakresie niezbędnym do sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w związku z podziemnym składowaniem odpadów.

2. Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej prowadzi się w celu określenia pierwotnego stanu środowiska oraz wyznaczenia zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu dla fazy eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, a w szczególności w celu określenia:

1) warunków, o których mowa w § 3;

2) substancji i parametrów wskaźnikowych podlegających monitorowaniu w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej oraz częstotliwości pobierania próbek wód powierzchniowych, podziemnych i pochodzących z odwodnienia wyrobisk górniczych oraz prądu powietrza odprowadzanego z podziemnego składowiska odpadów;

3) lokalizacji otworów obserwacyjnych, innych punktów pomiarowych oraz punktów poboru próbek do prowadzenia monitoringu w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej.

3. Parametry wskaźnikowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, należy dobrać w taki sposób, aby ich przekroczenie w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej wskazywało, że podziemne składowisko odpadów wywiera negatywny wpływ na środowisko.

4. Liczba otworów obserwacyjnych, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być mniejsza niż trzy, przy czym jeden otwór lokalizuje się na dopływie wód podziemnych do podziemnego składowiska odpadów, a dwa otwory - na odpływie tych wód.

§ 13.

1. Monitoring w fazie eksploatacyjnej prowadzi się:

1) z uwzględnieniem warunków geologicznych;

2) zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wykonania dalszych badań hydrogeologicznych oraz ze wskazaniami dotyczącymi prowadzenia obserwacji i pomiarów wód podziemnych, a także co do zakresu, sposobu i warunków prowadzenia monitoringu, określonymi w zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej sporządzonej w celu określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym podziemnym składowaniem odpadów;

3) zgodnie z zaleceniami dotyczącymi prowadzenia monitoringu, określonymi w zatwierdzonej dokumentacji geolo-giczno-inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich związanych z podziemnym składowaniem odpadów;

4) zgodnie z zakresem i ze sposobem określonymi w koncesji na podziemne składowanie odpadów;

5) z wykorzystaniem otworów obserwacyjnych oraz punktów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 3.

2. Monitoring w fazie eksploatacyjnej polega w szczególności na:

1) określeniu ilości i rodzaju składowanych odpadów;

2) badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych określonych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2;

3) kontroli warunków panujących w górotworze, w tym:

a) konwergencji i warunków geomechanicznych,

b) wielkości dopływów wód podziemnych do wyrobisk górniczych,

c) poziomu gazonośności,

d) innych wymagań zgodnie z zakresem i ze sposobem monitorowania składowiska określonymi w koncesji na podziemne składowanie odpadów.

§ 14.

1. Zakres, sposób i warunki prowadzenia monitoringu podziemnego składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej ustala się na podstawie wyników monitoringu przeprowadzonego w fazie przedeksploatacyjnej i eksploatacyjnej.

2. Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega w szczególności na:

1) badaniu substancji i parametrów wskaźnikowych wód podziemnych, określonych zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 2;

2) kontroli warunków panujących w górotworze, w tym konwergencji;

3) kontroli geochemicznej powietrza glebowego w rejonie zlikwidowanych wyrobisk górniczych pionowych, wyrobisk górniczych o nachyleniu powyżej 45° oraz odwiertów.

§ 15.

1. Pobranie próbek do badań oraz badania substancji i parametrów wskaźnikowych w związku z monitoringiem w fazie eksploatacyjnej i w fazie poeksploatacyjnej wykonuje się z częstotliwością niemniejszą niż co 3 miesiące.

2. Pobieranie próbek oraz badanie substancji i parametrów wskaźnikowych prowadzą:

1) laboratoria posiadające certyfikat akredytacji, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2025 r. poz. 568), lub

2) certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1816)

- w zakresie pobierania próbek i badań, do których wykonania są one akredytowane lub certyfikowane.

§ 16.

Monitoringu w fazie poeksploatacyjnej nie prowadzi się w odniesieniu do:

1) podziemnego składowiska odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w § 9;

2) podziemnego składowiska odpadów obojętnych.

§ 17.

W przypadku koncesji na podziemne składowanie odpadów - udzielonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia - monitoring podziemnego składowiska odpadów do dnia 31 grudnia 2027 r. prowadzi się zgodnie z zakresem i ze sposobem monitoringu określonymi w tej koncesji.

§ 18.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.4)

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 995).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża:

1) dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 228);

2) decyzję Rady nr 2003/33/WE z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiającą kryteria i procedury przyjęcia odpadów na składowiska, na podstawie art. 16 i załącznika II do dyrektywy 1999/31/WE (2003/33/WE) (Dz. Urz. UE L 11 z 16.01.2003, str. 27, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 314).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1080, 1812 i 1863 oraz z 2026 r. poz. 176, 426, 605, 607, 635, 912, 982 i 1157.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. poz. 1771), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2029, z 2025 r. poz. 527 oraz z 2026 r. poz. 781).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-27
  • Data wejścia w życie: 2026-10-28
  • Data obowiązywania: 2026-10-28
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Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1402

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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez jednostki badawcze za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1403

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 października 2026 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach krajowego zezwolenia generalnego lub generalnego unijnego zezwolenia na wywóz

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1384

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 października 2026 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach zwróconych środków przypisanych do wkładu finansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1408

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 października 2026 r. w sprawie wzorów wniosków oraz wzorów zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1383

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1405

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 21 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1406

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI z dnia 20 października 2026 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1375

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2026 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1392

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1361

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1410

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1409

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1412

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i procedur przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wysokości opłaty za tę analizę

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1390

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1350

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1365

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