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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1417
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 października 2026 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat
Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2026 r. poz. 937, 1003, 1123 i 1281) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1417)
TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
|
Grupa zaszeregowania
|
Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w złotych
|
0
|
13 700-18 300
|
01
|
12 400-16 300
|
02
|
8800-13 600
|
03
|
7700-12 300
|
04
|
5900-10 600
|
05
|
5600-10 200
|
06
|
5600-9500
|
07
|
5600-9300
|
08
|
5200-8200
|
09
|
4600-8000
|
10
|
4200-7200
|
11
|
3700-6700
|
12
|
3600-6400
|
13
|
3500-5900
|
14
|
2500-5400
- Data ogłoszenia: 2026-10-28
- Data wejścia w życie: 2026-11-12
- Data obowiązywania: 2026-11-12
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