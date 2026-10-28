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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1417

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2026 r. poz. 937, 1003, 1123 i 1281) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2023 r. poz. 1920, z 2024 r. poz. 733 oraz z 2025 r. poz. 1265) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Stawki uposażenia zasadniczego określone w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do ustalania wysokości uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dnia 1 stycznia 2026 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1417)

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Grupa zaszeregowania

Miesięczna stawka uposażenia zasadniczego w złotych

0

13 700-18 300

01

12 400-16 300

02

8800-13 600

03

7700-12 300

04

5900-10 600

05

5600-10 200

06

5600-9500

07

5600-9300

08

5200-8200

09

4600-8000

10

4200-7200

11

3700-6700

12

3600-6400

13

3500-5900

14

2500-5400
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-28
  • Data wejścia w życie: 2026-11-12
  • Data obowiązywania: 2026-11-12
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