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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1419
OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 21 września 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych
Tekst pierwotny
Metryka
- Data ogłoszenia: 2026-10-28
- Data wejścia w życie: 2026-10-28
- Data obowiązywania: 2026-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.
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