Załącznik nr 13

OBJAŚNIENIA SYMBOLI I SKRÓTÓW STOSOWANYCH W RAMOWYCH PROGRAMACH SZKOLEŃ

I. SYMBOLE:

1) Σ - suma godzin;

2) W - wykłady;

3) C - ćwiczenia;

4) L - laboratorium;

5) S - symulator.

II. SKRÓTY:

1) AIS (Automatic Identification System) - System Automatycznej Identyfikacji;

2) AIS-SART (AIS Search and Rescue Transmitter) - nadajnik alarmowy systemu AIS;

3) ALRS (Admiralty List of Radio Signals) - spis sygnałów radiowych Admiralicji brytyjskiej;

4) AMR (Anisotropic MagnetoResistive) - anizotropowy czujnik magnetorezystancyjny;

5) AMVER (Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System) - zautomatyzowany system meldunkowy statków handlowych;

6) ARCS (Admiralty Raster Chart System) - system map rastrowych Admiralicji brytyjskiej;

7) ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) - radar z automatycznym śledzeniem ech;

8) ARQ (Automatic Repeat reQuest) - automatyczne żądanie powtórzenia transmisji, tryb transmisji danych stosowanych w systemie NBDP-HF oraz w innych systemach cyfrowej łączności radiowej;

9) ATA (Automatic Tracking Aid) - urządzenie do automatycznego śledzenia ech radarowych;

10) AVCS (Admiralty Vector Chart Service) - serwis wektorowych map nawigacyjnych Admiralicji brytyjskiej;

11) BHMW - Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej;

12) BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy;

13) BNWAS (Bridge Navigation Watch Alarm System) - system alarmowy wachty na mostku nawigacyjnym;

14) CLC (International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage) - Międzynarodowa konwencja o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. (Dz. U. z 1976 r. poz. 184 i 185), zmieniona Protokołem sporządzonym w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 1526 oraz z 2008 r. poz. 962);

15) CN - cała naprzód;

16) COSPAS-SARSAT - międzynarodowy system wykrywania i lokalizacji sygnałów niebezpieczeństwa nadawanych przez: radiopławy awaryjne statków morskich, radiolatarnie awaryjne statków powietrznych i osobiste nadajniki lokalizacyjne;

17) CSS (Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing) - Kodeks bezpiecznego postępowania przy rozmieszczaniu i mocowaniu ładunków, określony w prawidle 5 rozdziału VI konwencji SOLAS;

18) CW - cała wstecz;

19) DGNSS (Differential Global Navigation Satellite Service) - globalny różnicowy system nawigacji satelitarnej;

20) DGPS (Differential Global Positioning System) - globalny różnicowy system pozycyjny;

21) ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) - elektroniczny system zobrazowania map i informacji nawigacyjnych;

22) ECS (Electronic Chart System) - elektroniczny system map nawigacyjnych;

23) EGC SafetyNET (Enhanced Group Call SafetyNET) - usługa rozsiewcza służąca do przekazywania MSI za pośrednictwem systemu GMDSS;

24) EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) - Europejski System Wspomagania Nawigacji Satelitarnej;

25) ENC (Electronic Navigational Chart) - elektroniczna mapa nawigacyjna;

26) EPA (Electronic Plotting Aid) - elektroniczna pomoc nakresowa;

27) EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) - awaryjna radiopława pozycyjna;

28) ERT (Emergency Response Team) - zespół reagowania awaryjnego;

29) FAL (Convention on Facilitation of International Maritime Traffic) - Konwencja o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzona w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U. z 1969 r. poz. 236, z 1972 r. poz. 199, z 2003 r. poz. 1200 oraz z 2005 r. poz. 988, 990, 992, 994 i 996);

30) FEC (Forward Error Correction) - korekcja błędów z wyprzedzeniem, tryb transmisji danych stosowanych w systemie NBDP-HF oraz w innych systemach cyfrowej łączności radiowej;

31) FSC (Flag State Control) - inspekcja państwa bandery;

32) Galileo - europejski globalny systemem nawigacji satelitarnej;

33) GC (International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk) - Międzynarodowy kodeks bezpiecznego przewozu ziarna luzem, określony w prawidle 8 rozdziału VI konwencji SOLAS;

34) GESAMP (Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection) - Wspólna Grupa Ekspertów ds. Naukowych Aspektów Zanieczyszczeń Morskich;

35) GLONASS (Global Navigation Satellite System) - Globalny System Nawigacji Satelitarnej Federacji Rosyjskiej;

36) GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) - Morski System Łączności w Niebezpieczeństwie i dla Zapewnienia Bezpieczeństwa;

37) GNSS (Global Navigation Satellite Service) - globalny satelitarny system nawigacyjny;

38) GPS (Global Positioning System) - globalny system pozycyjny;

39) IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Służb Oznakowania Nawigacyjnego;

40) IAMSAR (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual) - Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratownictwa;

41) IBS (Integrated Bridge System) - zintegrowany system mostka nawigacyjnego;

42) IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych, określony w prawidle 1 rozdziału VII konwencji SOLAS;

43) IMO (International Maritime Organization) - Międzynarodowa Organizacja Morska;

44) IMSBC (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code) - Międzynarodowy morski kodeks bezpiecznego przewozu stałych ładunków masowych, określony w prawidle 1-1 rozdziału VI konwencji SOLAS;

45) INMARSAT - satelitarny system łączności wykorzystywany w ramach GMDSS;

46) INS (Integrated Navigation System) - zintegrowany system nawigacji;

47) INTERVENTION (International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties) - Międzynarodowa konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami, sporządzona w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. (Dz. U. z 1976 r. poz. 207);

48) IS (International Code on Intact Stability) - Kodeks stateczności w stanie nieuszkodzonym, określony w prawidle 5 rozdziału II-1 konwencji SOLAS;

49) ISM (International Safety Management Code) - Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu, określony w rozdziale IX konwencji SOLAS;

50) ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) - Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektów portowych, określony w rozdziale XI-2 konwencji SOLAS;

51) ITF (International Transport Workers' Federation) - Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu;

52) klucz SHIP - międzynarodowy kod służący do sporządzania i odczytywania synoptycznych obserwacji meteorologicznych wykonywanych na statkach;

53) konwencja helsińska - Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 346);

54) LAN (Local Area Network) - lokalna sieć komputerowa;

55) LC (Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972) - Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzona w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 46 oraz z 1997 r. poz. 300);

56) LL (International Convention on Load Lines, 1966) - Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, sporządzona w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. (Dz. U. z 1969 r. poz. 282) wraz z Protokołem z 1988 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, 1966, sporządzonym w Londynie dnia 11 listopada 1988 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 372);

57) LORAN C (Long Range Aid to Navigation) - system nawigacji hiperbolicznej dużego zasięgu;

58) LSA (International Life-Saving Appliance Code) - Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych, określony w prawidle 3 rozdziału III konwencji SOLAS;

59) LRIT (Long Range Identification and Tracking system) - System Identyfikacji i Śledzenia Dalekiego Zasięgu;

60) MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973) - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r. oraz Protokół z 1978 r. dotyczący tej konwencji, sporządzony w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 761 i 773, z 2017 r. poz. 1449, z 2018 r. poz. 1714 i 1970, z 2020 r. poz. 2118, z 2021 r. poz. 1905, z 2022 r. poz. 842, 2211 i 2537, z 2023 r. poz. 2033 oraz z 2025 r. poz. 634) oraz Protokół z 1997 r. uzupełniający Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r., sporządzony w Londynie dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 1679 i 1680);

61) MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) - systemy mikroelektromechaniczne;

62) MFAG (Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods) - Poradnik pierwszej pomocy medycznej dla wypadków związanych z ładunkami niebezpiecznymi (załącznik do kodeksu IMDG);

63) MLC (Maritime Labour Convention) - Konwencja o pracy na morzu, przyjęta przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 845, z 2017 r. poz. 512, z 2019 r. poz. 962, z 2021 r. poz. 707 oraz z 2025 r. poz. 1129);

64) MKS - Międzynarodowy Kod Sygnałowy;

65) MOP - Międzynarodowa Organizacja Pracy;

66) MPDM - Międzynarodowe prawo drogi morskiej, stanowiące załącznik do Konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. poz. 61 oraz z 1984 r. poz. 106);

67) MRCK - Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne;

68) MSI (Maritime Safety Information) - morskie informacje bezpieczeństwa;

69) NAVTEX (Navigation Telex System) - system teleksu nawigacyjnego;

70) NBDP-HF (Narrow-Band Direct-Printing Telegraphy - High Frequency) - wąskopasmowa telegrafia dalekopisowa w zakresie fal krótkich;

71) NMEA (National Marine Electronics Association) - organizacja opracowująca standardy komunikacji elektronicznych urządzeń morskich;

72) PSC (Port State Control) - inspekcja państwa portu;

73) PRS - Polski Rejestr Statków;

74) RCC (Rescue Coordination Centre) - centrum koordynacji ratownictwa;

75) RCDS (Raster Chart Display System) - system wyświetlania rastrowych map nawigacyjnych;

76) RNC (Raster Navigational Chart) - rastrowa mapa nawigacyjna;

77) SAR (Search and Rescue) - Służba Poszukiwania i Ratownictwa;

78) SART (Search and Rescue Transponder) - transponder radarowy;

79) SENC (System Electronic Navigational Chart) - systemowa elektroniczna mapa nawigacyjna;

80) SI (Sisteme international d'uniés) - Międzynarodowy Układ Jednostek i Miar;

81) SMCP (Standard Marine Communication Phrases) - standardowe zwroty komunikacji morskiej opracowane przez IMO;

82) SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) - Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzona w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 869 i 2029 oraz z 2017 r. poz. 142);

83) SRNC (System Raster Navigational Chart Database) - systemowa baza danych rastrowych map nawigacyjnych;

84) STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) - Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzona w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088, z 2019 r. poz. 103, z 2025 r. poz. 1039 oraz z 2026 r. poz. 108);

85) S-VDR (Simplified Voyage Data Recorder) - uproszczony rejestrator danych z podróży;

86) TADS (Temporary and Additional Data Set) - tymczasowy i dodatkowy zbiór danych;

87) TONNAGE (International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969) - Międzynarodowa konwencja o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzona w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz. U. z 1983 r. poz. 247 i 248);

88) TSS (Traffic Separation Scheme) - system rozgraniczenia ruchu;

89) TURBOWIN - program komputerowy przeznaczony do rejestrowania, kodowania, kontroli jakości i przekazywania obserwacji meteorologicznych wykonywanych na statkach uczestniczących w programie dobrowolnych obserwacji meteorologicznych prowadzonych przez statki;

90) WEND (Worldwide Electronic Navigational Database) - Światowa Elektroniczna Baza Danych Nawigacyjnych;

91) WHO (World Health Organization) - Światowa Organizacja Zdrowia;

92) VDR (Voyage Data Recorder) - rejestrator danych z podróży;

93) VTS (Vessel Traffic Service) - Służba Kontroli Ruchu Statków.