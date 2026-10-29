§ 4.

Dane niezbędne do ustalenia podstawy obliczenia podatku, o których mowa w § 2 pkt 4, obejmują:

1) wskazanie rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności, o której mowa w art. 5 ustawy - wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą;

2) wskazanie, czy podatnik prowadził w 2025 r. działalność w zakresie określonym w art. 5 ustawy, a w przypadku prowadzenia tej działalności przez część 2025 r. - liczbę oraz oznaczenie miesięcy, w których działalność ta była prowadzona, zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy;

3) wysokość przychodów referencyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy;

4) wysokość kosztów referencyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy;

5) wysokość średniej marży sprzedaży paliw ciekłych w 2025 r., obliczonej zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy;

6) wysokość marży referencyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, w tym wskazanie, czy przyjęto marżę referencyjną w wysokości 2,00 %;

7) wysokość przychodów faktycznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy;

8) wysokość kosztów faktycznych, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy;

9) wysokość przychodów hipotetycznych, obliczonych zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy;

10) wskazanie, czy koszty faktyczne lub koszty referencyjne zostały ustalone w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 7 ustawy;

11) wskazanie, czy koszty faktyczne lub koszty referencyjne zostały ustalone w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 8 ustawy;

12) wysokość podstawy obliczenia podatku, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.