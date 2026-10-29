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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1424

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW I GOSPODARKI1)

z dnia 26 października 2026 r.

w sprawie zeznania o wysokości należnego podatku od nadzwyczajnych zysków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2026 r. o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1287) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych zawartych w zeznaniu o wysokości należnego podatku od nadzwyczajnych zysków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2026 r. o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. ze zbycia paliw ciekłych, zwanej dalej „ustawą”, wraz z niezbędnymi pouczeniami.

§ 2.

Zeznanie o wysokości należnego podatku od nadzwyczajnych zysków (NZP-1), zwane dalej „zeznaniem”, zawiera:

1) oznaczenie urzędu skarbowego, do którego jest składane zeznanie;

2) określenie celu złożenia zeznania - złożenie zeznania albo korekta zeznania;

3) dane identyfikacyjne podatnika;

4) dane niezbędne do ustalenia podstawy obliczenia podatku od nadzwyczajnych zysków, o którym mowa w ustawie, zwanego dalej „podatkiem”;

5) dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku;

6) dane dotyczące zaliczek na podatek oraz podatku do zapłaty albo nadpłaty;

7) pouczenia podatnika.

§ 3.

Dane identyfikacyjne podatnika, o których mowa w § 2 pkt 3, obejmują:

1) identyfikator podatkowy NIP podatnika;

2) nazwę pełną - w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną, albo nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia - w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną;

3) adres siedziby - w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną, albo adres zamieszkania - w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną;

4) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej podatnika - przy czym podanie tych danych nie jest obowiązkowe.

§ 4.

Dane niezbędne do ustalenia podstawy obliczenia podatku, o których mowa w § 2 pkt 4, obejmują:

1) wskazanie rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności, o której mowa w art. 5 ustawy - wytwarzanie paliw ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą;

2) wskazanie, czy podatnik prowadził w 2025 r. działalność w zakresie określonym w art. 5 ustawy, a w przypadku prowadzenia tej działalności przez część 2025 r. - liczbę oraz oznaczenie miesięcy, w których działalność ta była prowadzona, zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy;

3) wysokość przychodów referencyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy;

4) wysokość kosztów referencyjnych, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy;

5) wysokość średniej marży sprzedaży paliw ciekłych w 2025 r., obliczonej zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ustawy;

6) wysokość marży referencyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, w tym wskazanie, czy przyjęto marżę referencyjną w wysokości 2,00 %;

7) wysokość przychodów faktycznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy;

8) wysokość kosztów faktycznych, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy;

9) wysokość przychodów hipotetycznych, obliczonych zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy;

10) wskazanie, czy koszty faktyczne lub koszty referencyjne zostały ustalone w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 7 ustawy;

11) wskazanie, czy koszty faktyczne lub koszty referencyjne zostały ustalone w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 8 ustawy;

12) wysokość podstawy obliczenia podatku, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

§ 5.

Dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku, o których mowa w § 2 pkt 5, obejmują:

1) wysokość podatku obliczonego według stawki, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy;

2) sumę należnych zaliczek na podatek za rok podatkowy, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) wskazanie, czy w przypadku podatnika nieprowadzącego działalności, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy, podatek należny został ustalony w wysokości wynikającej z art. 8 ust. 2 ustawy;

4) wysokość podatku należnego.

§ 6.

Dane dotyczące zaliczek na podatek oraz podatku do zapłaty albo nadpłaty, o których mowa w § 2 pkt 6, obejmują:

1) wysokość należnych i zapłaconych zaliczek na podatek za poszczególne miesiące roku podatkowego;

2) sumę zaliczek na podatek zapłaconych za rok podatkowy;

3) wysokość podatku do zapłaty, stanowiącą różnicę między podatkiem należnym a sumą zapłaconych zaliczek na podatek, albo wysokość nadpłaty, o której mowa w art. 9 ust. 4 ustawy.

§ 7.

Zeznanie zawiera pouczenia podatnika, że:

1) w przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie lub wpłacenia go w niepełnej wysokości zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, w tym również na odsetki za zwłokę od zaległych zaliczek na podatek wykazanych w zeznaniu, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2) za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w przepisach Kodeksu karnego skarbowego.

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2026 r.

Minister Finansów i Gospodarki: wz. J. Neneman

1) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-29
  • Data wejścia w życie: 2026-11-01
  • Data obowiązywania: 2026-11-01
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