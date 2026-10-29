§ 5.

W 2027 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a) 50 %, ale niewiększych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 99,09 zł/MWh,

b) 60 %, ale niewiększych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 110,75 zł/MWh,

c) 70 %, ale niewiększych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 122,41 zł/MWh,

d) 80 %, ale niewiększych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 134,07 zł/MWh,

e) 90 %, ale niewiększych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 145,73 zł/MWh;

2) opalanej biomasą w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a) 50 %, ale niewiększych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

b) 60 %, ale niewiększych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

c) 70 %, ale niewiększych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

d) 80 %, ale niewiększych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

e) 90 %, ale niewiększych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh;

3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a) 50 %, ale niewiększych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 28,46 zł/MWh,

b) 60 %, ale niewiększych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 32,26 zł/MWh,

c) 70 %, ale niewiększych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 36,05 zł/MWh,

d) 80 %, ale niewiększych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 41,75 zł/MWh,

e) 90 %, ale niewiększych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 47,44 zł/MWh.