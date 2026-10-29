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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1426
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)
z dnia 28 października 2026 r.
w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2027
Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2025 r. poz. 602 oraz z 2026 r. poz. 516, 900 i 1347) zarządza się, co następuje:
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 145,73 zł/MWh;
2) opalanej biomasą wynosi 0 zł/MWh;
3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, wynosi 47,44 zł/MWh.
§ 5.
1) opalanej paliwami gazowymi w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50 %, ale niewiększych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 99,09 zł/MWh,
b) 60 %, ale niewiększych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 110,75 zł/MWh,
c) 70 %, ale niewiększych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 122,41 zł/MWh,
d) 80 %, ale niewiększych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 134,07 zł/MWh,
e) 90 %, ale niewiększych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 145,73 zł/MWh;
2) opalanej biomasą w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50 %, ale niewiększych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
b) 60 %, ale niewiększych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
c) 70 %, ale niewiększych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
d) 80 %, ale niewiększych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,
e) 90 %, ale niewiększych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh;
3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50 %, ale niewiększych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 28,46 zł/MWh,
b) 60 %, ale niewiększych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 32,26 zł/MWh,
c) 70 %, ale niewiększych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 36,05 zł/MWh,
d) 80 %, ale niewiększych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 41,75 zł/MWh,
e) 90 %, ale niewiększych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 47,44 zł/MWh.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 271,22 zł/MWh;
2) opalanej biomasą wynosi 327,94 zł/MWh;
3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, wynosi 234,79 zł/MWh.
§ 9.
1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 271,22 zł/MWh;
2) opalanej biomasą wynosi 327,94 zł/MWh;
3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, wynosi 234,79 zł/MWh.
§ 10.
1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 60,98 zł/MWh;
2) opalanej biomasą wynosi 0 zł/MWh;
3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, wynosi 4,57 zł/MWh.
§ 11.
1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 29,89 zł/MWh;
2) opalanej biomasą wynosi 0 zł/MWh;
3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, wynosi 0 zł/MWh.
§ 12.
Minister Energii: M. Motyka
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).
- Data ogłoszenia: 2026-10-29
- Data wejścia w życie: 2027-01-01
- Data obowiązywania: 2027-01-01
- Dokument traci ważność: 2027-12-31
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