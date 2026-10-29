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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1426

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2027

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2025 r. poz. 602 oraz z 2026 r. poz. 516, 900 i 1347) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w 2027 r. wynosi 18 000 000 MWh.

§ 2.

Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w § 1, w 2027 r. wynosi 4 394 947 713 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 219 747 386 zł.

§ 3.

Maksymalna moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w tej jednostce kogeneracji może uzyskać premię gwarantowaną, w 2027 r. wynosi 50 MW.

§ 4.

W 2027 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 145,73 zł/MWh;

2) opalanej biomasą wynosi 0 zł/MWh;

3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, wynosi 47,44 zł/MWh.

§ 5.

W 2027 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a) 50 %, ale niewiększych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 99,09 zł/MWh,

b) 60 %, ale niewiększych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 110,75 zł/MWh,

c) 70 %, ale niewiększych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 122,41 zł/MWh,

d) 80 %, ale niewiększych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 134,07 zł/MWh,

e) 90 %, ale niewiększych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 145,73 zł/MWh;

2) opalanej biomasą w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a) 50 %, ale niewiększych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

b) 60 %, ale niewiększych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

c) 70 %, ale niewiększych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

d) 80 %, ale niewiększych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

e) 90 %, ale niewiększych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh;

3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a) 50 %, ale niewiększych niż 60 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 28,46 zł/MWh,

b) 60 %, ale niewiększych niż 70 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 32,26 zł/MWh,

c) 70 %, ale niewiększych niż 80 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 36,05 zł/MWh,

d) 80 %, ale niewiększych niż 90 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 41,75 zł/MWh,

e) 90 %, ale niewiększych niż 100 % jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 47,44 zł/MWh.

§ 6.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2027 r. wynosi 36 000 000 MWh.

§ 7.

Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w § 6, w 2027 r. wynosi 8 787 653 493 zł.

§ 8.

W 2027 r. maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 271,22 zł/MWh;

2) opalanej biomasą wynosi 327,94 zł/MWh;

3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, wynosi 234,79 zł/MWh.

§ 9.

W 2027 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej niemniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:

1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 271,22 zł/MWh;

2) opalanej biomasą wynosi 327,94 zł/MWh;

3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, wynosi 234,79 zł/MWh.

§ 10.

W 2027 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej niemniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:

1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 60,98 zł/MWh;

2) opalanej biomasą wynosi 0 zł/MWh;

3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, wynosi 4,57 zł/MWh.

§ 11.

W 2027 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej małej jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi wynosi 29,89 zł/MWh;

2) opalanej biomasą wynosi 0 zł/MWh;

3) innej niż wymienione w pkt 1 i 2, z wyłączeniem paliw węglowych, wynosi 0 zł/MWh.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Minister Energii: M. Motyka

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 1206).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-29
  • Data wejścia w życie: 2027-01-01
  • Data obowiązywania: 2027-01-01
  • Dokument traci ważność: 2027-12-31
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