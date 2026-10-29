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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1427

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 19 października 2026 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 2059), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 29 lipca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1050);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1048).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 29 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1050), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1048), które stanowią:

„§ 2. 1. Do dnia 31 sierpnia 2031 r.:

1) zawód „ogrodnik” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”;

2) zawód „optyk-mechanik” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka”.

2. Do dnia 31 sierpnia 2032 r.:

1) zawód „technik architektury krajobrazu” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „architektura krajobrazu”;

2) zawód „technik ogrodnik” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”;

3) zawód „technik optyk” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka”.

3. Do dnia 31 sierpnia 2033 r. zawód „mechanik precyzyjny” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka” oraz do dziedziny zawodowej „zegarmistrzostwo”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 r.”.

Minister Edukacji: B. Nowacka

1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji
z dnia 19 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1427)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904, 982, 1036 i 1123) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 27 września 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1427)3)

WYKAZ DZIEDZIN ZAWODOWYCH WRAZ Z PRZYPORZĄDKOWANYMI DO NICH ZAWODAMI OKREŚLONYMI W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO

Lp.

Dziedzina zawodowa

Nazwa zawodu

1

Administracja i archiwistyka

technik administracji

technik archiwista

technik prac biurowych

2

Agroturystyka

technik turystyki na obszarach wiejskich

3

Architektura krajobrazu

asystent ogrodniczy

ogrodnik terenów zieleni

technik architektury krajobrazu i arborystyki

4

Automatyka przemysłowa

automatyk

technik automatyk

5

Bezpieczeństwo i higiena pracy

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

6

Budowa i strojenie fortepianów i pianin

technik budowy i strojenia fortepianów i pianin

7

Budowa jednostek pływających

monter kadłubów jednostek pływających

technik budowy jednostek pływających

8

Budownictwo i eksploatacja infrastruktury kolejowej

monter nawierzchni kolejowej

technik budownictwa kolejowego

technik elektroenergetyk transportu szynowego

9

Budownictwo wodne i melioracje wodne

monter budownictwa wodnego

technik budownictwa wodnego

technik inżynierii środowiska i melioracji

10

Chłodnictwo, klimatyzacja i pompy ciepła

technik chłodnictwa i klimatyzacji

11

Cukiernictwo

cukiernik

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

technik technologii żywności

12

Dekarstwo, blacharstwo i ciesielstwo

blacharz

cieśla

dekarz

technik dekarstwa

 

13

Diagnostyka i naprawa pojazdów

blacharz samochodowy

lakiernik samochodowy

elektromechanik pojazdów samochodowych

mechanik motocyklowy

mechanik pojazdów samochodowych

technik elektromobilności

technik pojazdów samochodowych

14

Drogownictwo

operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

technik budowy dróg

15

Ekonomia i rachunkowość

technik ekonomista

technik rachunkowości

technik usług pocztowych i finansowych

16

Eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu

mechanik pojazdów kolejowych

technik automatyk

technik elektroenergetyk transportu szynowego

technik mechatronik

technik pojazdów kolejowych

technik robotyk

17

Eksploatacja portów i terminali lądowych

technik eksploatacji portów i terminali

18

Eksploatacja portów i terminali lotniczych

technik eksploatacji portów i terminali

technik lotniskowych służb operacyjnych

19

Eksploatacja portów i terminali morskich

technik eksploatacji portów i terminali

20

Elektromobilność

elektryk

elektromechanik pojazdów samochodowych

technik elektromobilności

technik elektryk

technik pojazdów samochodowych

21

Elektronika

elektronik

technik elektronik

22

Elektronika i informatyka medyczna

technik elektroniki i informatyki medycznej

23

Elektroradiologia

technik elektroradiolog

24

Elektryka

elektromechanik

elektryk

technik elektryk

25

Energetyka

elektryk

technik elektryk

technik energetyk

26

Energetyka odnawialna (bioenergetyka)

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

27

Energetyka odnawialna (geotermia głęboka)

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

28

Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka)

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

29

Energetyka odnawialna (słoneczna)

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

30

Energetyka odnawialna (wiatrowa)

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

31

Energetyka odnawialna (wodna)

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

32

Florystyka

asystent florystyczny

florysta

technik aranżacji florystycznych

33

Fotografia

fotograf

technik fotografii i multimediów

34

Fryzjerstwo

fryzjer

pracownik pomocniczy fryzjera

technik usług fryzjerskich

35

Gastronomia i kelnerstwo

kelner

kucharz

pracownik pomocniczy gastronomii

technik usług kelnerskich

technik żywienia i usług gastronomicznych

36

Geodezja

technik geodeta

37

Geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe

górnik eksploatacji otworowej

technik gazownictwa

technik geolog

technik górnictwa otworowego

technik wiertnik

wiertacz

38

Górnictwo odkrywkowe

górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

technik górnictwa odkrywkowego

39

Górnictwo podziemne i przeróbka węgla

górnik eksploatacji podziemnej

operator maszyn i urządzeń przeróbczych

technik górnictwa podziemnego

technik przeróbki kopalin stałych

40

Górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych

górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

operator maszyn i urządzeń przeróbczych

technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny

technik przeróbki kopalin stałych

41

Handel

animator rynku książki

sprzedawca

technik handlowiec

technik księgarstwa

42

Higiena i asysta stomatologiczna

asystentka stomatologiczna

higienistka stomatologiczna

43

Hodowla koni i jeździectwo

jeździec

technik hodowca koni

44

Hotelarstwo

pracownik obsługi hotelowej

pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

technik hotelarstwa

45

Informatyka i programowanie

technik informatyk

technik cyberbezpieczeństwa

technik programista

technik tyfloinformatyk

46

Instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe

monter sieci i instalacji sanitarnych

technik gazownictwa

technik inżynierii sanitarnej

47

Interoperacyjność systemu kolei

mechanik pojazdów kolejowych

monter nawierzchni kolejowej

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

technik budownictwa kolejowego

technik elektroenergetyk transportu szynowego

technik pojazdów kolejowych

technik transportu kolejowego

48

Izolacje przemysłowe

monter izolacji przemysłowych

technik izolacji przemysłowych

49

Kamieniarstwo

kamieniarz

50

Kominiarstwo

kominiarz

51

Komunikacja elektroniczna

technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

52

Kosmetyka i podologia

podolog

technik usług kosmetycznych

53

Leśnictwo

operator maszyn leśnych

technik leśnik

54

Logistyka

magazynier-logistyk

technik logistyk

55

Mechanika i elektroautomatyka okrętowa

technik elektroautomatyk okrętowy

technik mechanik okrętowy

56

Mechanizacja rolnictwa

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik mechatronik

57

Mechatronika

mechatronik

technik mechatronik

58

Metalurgia

operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego

technik przemysłu metalurgicznego

59

Moda

krawiec

pracownik pomocniczy krawca

technik przemysłu mody

technik stylista

60

Nieruchomości

technik gospodarki nieruchomościami

61

Obuwnictwo

obuwnik

technik obuwnik

62

Ochrona osób i mienia

technik ochrony fizycznej osób i mienia

63

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami

pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami

technik gospodarki odpadami

technik ochrony środowiska

64

Odlewnictwo

modelarz odlewniczy

operator maszyn i urządzeń odlewniczych

technik odlewnik

65

Ogrodnictwo

agroogrodnik

asystent ogrodniczy

technik agroogrodnictwa

66

Opieka medyczna

opiekun medyczny

67

Opieka nad dziećmi

opiekunka dziecięca

68

Optyka

monter optoelektroniki

technik optoelektroniki

technik optyki okularowej

69

Ortoptyka

ortoptystka

70

Papiernictwo

technik papiernictwa

71

Piekarstwo

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

piekarz

technik technologii żywności

72

Plecionkarstwo

koszykarz-plecionkarz

73

Poligrafia, introligatorstwo i opakowania

drukarz fleksograficzny

drukarz offsetowy

operator procesów introligatorskich

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik procesów drukowania

technik procesów introligatorskich

74

Pomoc społeczna

asystent osoby niepełnosprawnej

opiekunka środowiskowa

opiekun osoby starszej

opiekun w domu pomocy społecznej

75

Pożarnictwo

technik pożarnictwa

76

Prace budowlane

betoniarz-zbrojarz

monter izolacji budowlanych

monter konstrukcji budowlanych

murarz-tynkarz

technik budownictwa

77

Prace wykończeniowe

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

technik aranżacji wnętrz

technik robót wykończeniowych w budownictwie

78

Produkcja filmowa i telewizyjna

administrator produkcji filmowej i telewizyjnej

asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej

technik animacji filmowej

79

Protetyka słuchu

protetyk słuchu

80

Przemysł ceramiczny

operator urządzeń przemysłu ceramicznego

technik ceramik

zdobnik ceramiki

81

Przemysł chemiczny

operator urządzeń przemysłu chemicznego

technik analityk

technik technologii chemicznej

82

Przemysł drzewny

operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

technik przemysłu drzewnego

technik technologii drewna

83

Przemysł jachtowy

automatyk

monter jachtów i łodzi

technik automatyk

technik przemysłu jachtowego

technik robotyk

84

Przemysł lotniczy

operator obrabiarek skrawających

technik automatyk

technik awionik

technik mechanik lotniczy

technik mechatronik

technik odlewnik

technik robotyk

85

Przemysł meblarski

automatyk

operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

pracownik pomocniczy stolarza

stolarz

tapicer

technik automatyk

technik przemysłu drzewnego

technik robotyk

technik technologii drewna

86

Przemysł motoryzacyjny

elektromechanik pojazdów samochodowych

mechanik pojazdów samochodowych

operator obrabiarek skrawających

technik automatyk

technik elektromobilności

technik mechatronik

technik odlewnik

technik pojazdów samochodowych

technik robotyk

87

Przemysł petrochemiczny

operator urządzeń przemysłu chemicznego

technik analityk

technik technologii chemicznej

88

Przemysł skórzany

garbarz skór

kaletnik

kuśnierz

technik garbarz

technik technologii wyrobów skórzanych

89

Przemysł szklarski

operator urządzeń przemysłu szklarskiego

technik technologii szkła

90

Przemysł targowo-wystawienniczy

monter konstrukcji targowo-wystawienniczych

technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

91

Przetwórstwo mięsa

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

przetwórca mięsa

technik technologii żywności

92

Przetwórstwo mleczarskie

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

technik przetwórstwa mleczarskiego

technik technologii żywności

93

Przetwórstwo ryb

operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

przetwórca ryb

technik technologii żywności

94

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

95

Pszczelarstwo

pszczelarz

technik pszczelarz

96

Realizacja nagrań i nagłośnień

technik realizacji nagłośnień

technik realizacji nagrań

97

Reklama

technik reklamy

98

Renowacja elementów architektury

technik renowacji elementów architektury

99

Robotyka

technik robotyk

100

Rolnictwo

rolnik

technik agrobiznesu

technik rolnik

101

Spawalnictwo

mechanik-monter maszyn i urządzeń

monter kadłubów jednostek pływających

monter systemów rurociągowych

ślusarz

technik spawalnictwa

102

Spedycja

technik spedytor

103

Sterylizacja medyczna

technik sterylizacji medycznej

104

Stolarka budowlana

monter stolarki budowlanej

technik montażu i automatyki stolarki budowlanej

105

Ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem

kowal

mechanik-monter maszyn i urządzeń

operator obrabiarek skrawających

pracownik pomocniczy mechanika

pracownik pomocniczy ślusarza

ślusarz

technik mechanik

106

Technika dentystyczna

technik dentystyczny

107

Technika farmaceutyczna

technik farmaceutyczny

108

Technika masażu

technik masażysta

109

Technika ortopedyczna

technik ortopeda

110

Technika weterynaryjna

technik weterynarii

111

Telekomunikacja

monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

technik teleinformatyk

technik telekomunikacji

112

Terapia zajęciowa

terapeuta zajęciowy

113

Transport bliski

technik urządzeń dźwigowych

114

Transport drogowy

kierowca mechanik

technik transportu drogowego

115

Transport intermodalny

technik eksploatacji portów i terminali

116

Transport kolejowy

technik transportu kolejowego

117

Turystyka

technik organizacji turystyki

118

Włókiennictwo i tekstylia

operator maszyn w przemyśle włókienniczym

rękodzielnik wyrobów włókienniczych

technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

technik włókiennik

119

Zduństwo i kominkarstwo

zdun

120

Zegarmistrzostwo

zegarmistrz

121

Złotnictwo i jubilerstwo

złotnik-jubiler

122

Żegluga morska i rybołówstwo

technik nawigator morski

technik rybołówstwa morskiego

123

Żegluga śródlądowa i rybactwo śródlądowe

rybak śródlądowy

technik rybactwa śródlądowego

technik żeglugi śródlądowej

1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 września 2023 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1048), które weszło w życie z dniem 1 września 2026 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2026-10-29
  • Data wejścia w życie: 2026-10-29
  • Data obowiązywania: 2026-10-29
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 października 2026 r. w sprawie zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych

Dziennik Ustaw rok 2026 poz. 1392

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