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Dziennik Ustaw - rok 2026 poz. 1427
OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)
z dnia 19 października 2026 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 2059), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 29 lipca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1050);
2) rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1048).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 29 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1050), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1048), które stanowią:
„§ 2. 1. Do dnia 31 sierpnia 2031 r.:
1) zawód „ogrodnik” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”;
2) zawód „optyk-mechanik” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka”.
2. Do dnia 31 sierpnia 2032 r.:
1) zawód „technik architektury krajobrazu” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „architektura krajobrazu”;
2) zawód „technik ogrodnik” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”;
3) zawód „technik optyk” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka”.
3. Do dnia 31 sierpnia 2033 r. zawód „mechanik precyzyjny” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka” oraz do dziedziny zawodowej „zegarmistrzostwo”.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 r.”.
Minister Edukacji: B. Nowacka
1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji
z dnia 19 października 2026 r. (Dz. U. poz. 1427)
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
Na podstawie art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 820, 904, 982, 1036 i 1123) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wykaz dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 27 września 2023 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 1427)3)
WYKAZ DZIEDZIN ZAWODOWYCH WRAZ Z PRZYPORZĄDKOWANYMI DO NICH ZAWODAMI OKREŚLONYMI W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO
|
Lp.
|
Dziedzina zawodowa
|
Nazwa zawodu
|
1
|
Administracja i archiwistyka
|
technik administracji
|
technik archiwista
|
technik prac biurowych
|
2
|
Agroturystyka
|
technik turystyki na obszarach wiejskich
|
3
|
Architektura krajobrazu
|
asystent ogrodniczy
|
ogrodnik terenów zieleni
|
technik architektury krajobrazu i arborystyki
|
4
|
Automatyka przemysłowa
|
automatyk
|
technik automatyk
|
5
|
Bezpieczeństwo i higiena pracy
|
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
|
6
|
Budowa i strojenie fortepianów i pianin
|
technik budowy i strojenia fortepianów i pianin
|
7
|
Budowa jednostek pływających
|
monter kadłubów jednostek pływających
|
technik budowy jednostek pływających
|
8
|
Budownictwo i eksploatacja infrastruktury kolejowej
|
monter nawierzchni kolejowej
|
technik budownictwa kolejowego
|
technik elektroenergetyk transportu szynowego
|
9
|
Budownictwo wodne i melioracje wodne
|
monter budownictwa wodnego
|
technik budownictwa wodnego
|
technik inżynierii środowiska i melioracji
|
10
|
Chłodnictwo, klimatyzacja i pompy ciepła
|
technik chłodnictwa i klimatyzacji
|
11
|
Cukiernictwo
|
cukiernik
|
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
|
technik technologii żywności
|
12
|
Dekarstwo, blacharstwo i ciesielstwo
|
blacharz
|
cieśla
|
dekarz
|
technik dekarstwa
|
13
|
Diagnostyka i naprawa pojazdów
|
blacharz samochodowy
|
lakiernik samochodowy
|
elektromechanik pojazdów samochodowych
|
mechanik motocyklowy
|
mechanik pojazdów samochodowych
|
technik elektromobilności
|
technik pojazdów samochodowych
|
14
|
Drogownictwo
|
operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
|
technik budowy dróg
|
15
|
Ekonomia i rachunkowość
|
technik ekonomista
|
technik rachunkowości
|
technik usług pocztowych i finansowych
|
16
|
Eksploatacja i utrzymanie kolejowych środków transportu
|
mechanik pojazdów kolejowych
|
technik automatyk
|
technik elektroenergetyk transportu szynowego
|
technik mechatronik
|
technik pojazdów kolejowych
|
technik robotyk
|
17
|
Eksploatacja portów i terminali lądowych
|
technik eksploatacji portów i terminali
|
18
|
Eksploatacja portów i terminali lotniczych
|
technik eksploatacji portów i terminali
|
technik lotniskowych służb operacyjnych
|
19
|
Eksploatacja portów i terminali morskich
|
technik eksploatacji portów i terminali
|
20
|
Elektromobilność
|
elektryk
|
elektromechanik pojazdów samochodowych
|
technik elektromobilności
|
technik elektryk
|
technik pojazdów samochodowych
|
21
|
Elektronika
|
elektronik
|
technik elektronik
|
22
|
Elektronika i informatyka medyczna
|
technik elektroniki i informatyki medycznej
|
23
|
Elektroradiologia
|
technik elektroradiolog
|
24
|
Elektryka
|
elektromechanik
|
elektryk
|
technik elektryk
|
25
|
Energetyka
|
elektryk
|
technik elektryk
|
technik energetyk
|
26
|
Energetyka odnawialna (bioenergetyka)
|
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
|
27
|
Energetyka odnawialna (geotermia głęboka)
|
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
|
28
|
Energetyka odnawialna (pompy ciepła i geotermia płytka)
|
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
|
29
|
Energetyka odnawialna (słoneczna)
|
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
|
30
|
Energetyka odnawialna (wiatrowa)
|
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
|
31
|
Energetyka odnawialna (wodna)
|
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
|
32
|
Florystyka
|
asystent florystyczny
|
florysta
|
technik aranżacji florystycznych
|
33
|
Fotografia
|
fotograf
|
technik fotografii i multimediów
|
34
|
Fryzjerstwo
|
fryzjer
|
pracownik pomocniczy fryzjera
|
technik usług fryzjerskich
|
35
|
Gastronomia i kelnerstwo
|
kelner
|
kucharz
|
pracownik pomocniczy gastronomii
|
technik usług kelnerskich
|
technik żywienia i usług gastronomicznych
|
36
|
Geodezja
|
technik geodeta
|
37
|
Geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe
|
górnik eksploatacji otworowej
|
technik gazownictwa
|
technik geolog
|
technik górnictwa otworowego
|
technik wiertnik
|
wiertacz
|
38
|
Górnictwo odkrywkowe
|
górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
|
technik górnictwa odkrywkowego
|
39
|
Górnictwo podziemne i przeróbka węgla
|
górnik eksploatacji podziemnej
|
operator maszyn i urządzeń przeróbczych
|
technik górnictwa podziemnego
|
technik przeróbki kopalin stałych
|
40
|
Górnictwo podziemne, przeróbka rud metali i surowców mineralnych
|
górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
|
operator maszyn i urządzeń przeróbczych
|
technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
|
technik przeróbki kopalin stałych
|
41
|
Handel
|
animator rynku książki
|
sprzedawca
|
technik handlowiec
|
technik księgarstwa
|
42
|
Higiena i asysta stomatologiczna
|
asystentka stomatologiczna
|
higienistka stomatologiczna
|
43
|
Hodowla koni i jeździectwo
|
jeździec
|
technik hodowca koni
|
44
|
Hotelarstwo
|
pracownik obsługi hotelowej
|
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
|
technik hotelarstwa
|
45
|
Informatyka i programowanie
|
technik informatyk
|
technik cyberbezpieczeństwa
|
technik programista
|
technik tyfloinformatyk
|
46
|
Instalacje sanitarne, grzewcze i gazowe
|
monter sieci i instalacji sanitarnych
|
technik gazownictwa
|
technik inżynierii sanitarnej
|
47
|
Interoperacyjność systemu kolei
|
mechanik pojazdów kolejowych
|
monter nawierzchni kolejowej
|
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
|
technik budownictwa kolejowego
|
technik elektroenergetyk transportu szynowego
|
technik pojazdów kolejowych
|
technik transportu kolejowego
|
48
|
Izolacje przemysłowe
|
monter izolacji przemysłowych
|
technik izolacji przemysłowych
|
49
|
Kamieniarstwo
|
kamieniarz
|
50
|
Kominiarstwo
|
kominiarz
|
51
|
Komunikacja elektroniczna
|
technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
|
52
|
Kosmetyka i podologia
|
podolog
|
technik usług kosmetycznych
|
53
|
Leśnictwo
|
operator maszyn leśnych
|
technik leśnik
|
54
|
Logistyka
|
magazynier-logistyk
|
technik logistyk
|
55
|
Mechanika i elektroautomatyka okrętowa
|
technik elektroautomatyk okrętowy
|
technik mechanik okrętowy
|
56
|
Mechanizacja rolnictwa
|
mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
|
technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
|
technik mechatronik
|
57
|
Mechatronika
|
mechatronik
|
technik mechatronik
|
58
|
Metalurgia
|
operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego
|
technik przemysłu metalurgicznego
|
59
|
Moda
|
krawiec
|
pracownik pomocniczy krawca
|
technik przemysłu mody
|
technik stylista
|
60
|
Nieruchomości
|
technik gospodarki nieruchomościami
|
61
|
Obuwnictwo
|
obuwnik
|
technik obuwnik
|
62
|
Ochrona osób i mienia
|
technik ochrony fizycznej osób i mienia
|
63
|
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
|
operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami
|
pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami
|
technik gospodarki odpadami
|
technik ochrony środowiska
|
64
|
Odlewnictwo
|
modelarz odlewniczy
|
operator maszyn i urządzeń odlewniczych
|
technik odlewnik
|
65
|
Ogrodnictwo
|
agroogrodnik
|
asystent ogrodniczy
|
technik agroogrodnictwa
|
66
|
Opieka medyczna
|
opiekun medyczny
|
67
|
Opieka nad dziećmi
|
opiekunka dziecięca
|
68
|
Optyka
|
monter optoelektroniki
|
technik optoelektroniki
|
technik optyki okularowej
|
69
|
Ortoptyka
|
ortoptystka
|
70
|
Papiernictwo
|
technik papiernictwa
|
71
|
Piekarstwo
|
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
|
piekarz
|
technik technologii żywności
|
72
|
Plecionkarstwo
|
koszykarz-plecionkarz
|
73
|
Poligrafia, introligatorstwo i opakowania
|
drukarz fleksograficzny
|
drukarz offsetowy
|
operator procesów introligatorskich
|
technik grafiki i poligrafii cyfrowej
|
technik procesów drukowania
|
technik procesów introligatorskich
|
74
|
Pomoc społeczna
|
asystent osoby niepełnosprawnej
|
opiekunka środowiskowa
|
opiekun osoby starszej
|
opiekun w domu pomocy społecznej
|
75
|
Pożarnictwo
|
technik pożarnictwa
|
76
|
Prace budowlane
|
betoniarz-zbrojarz
|
monter izolacji budowlanych
|
monter konstrukcji budowlanych
|
murarz-tynkarz
|
technik budownictwa
|
77
|
Prace wykończeniowe
|
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
|
technik aranżacji wnętrz
|
technik robót wykończeniowych w budownictwie
|
78
|
Produkcja filmowa i telewizyjna
|
administrator produkcji filmowej i telewizyjnej
|
asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej
|
technik animacji filmowej
|
79
|
Protetyka słuchu
|
protetyk słuchu
|
80
|
Przemysł ceramiczny
|
operator urządzeń przemysłu ceramicznego
|
technik ceramik
|
zdobnik ceramiki
|
81
|
Przemysł chemiczny
|
operator urządzeń przemysłu chemicznego
|
technik analityk
|
technik technologii chemicznej
|
82
|
Przemysł drzewny
|
operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
|
technik przemysłu drzewnego
|
technik technologii drewna
|
83
|
Przemysł jachtowy
|
automatyk
|
monter jachtów i łodzi
|
technik automatyk
|
technik przemysłu jachtowego
|
technik robotyk
|
84
|
Przemysł lotniczy
|
operator obrabiarek skrawających
|
technik automatyk
|
technik awionik
|
technik mechanik lotniczy
|
technik mechatronik
|
technik odlewnik
|
technik robotyk
|
85
|
Przemysł meblarski
|
automatyk
|
operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
|
pracownik pomocniczy stolarza
|
stolarz
|
tapicer
|
technik automatyk
|
technik przemysłu drzewnego
|
technik robotyk
|
technik technologii drewna
|
86
|
Przemysł motoryzacyjny
|
elektromechanik pojazdów samochodowych
|
mechanik pojazdów samochodowych
|
operator obrabiarek skrawających
|
technik automatyk
|
technik elektromobilności
|
technik mechatronik
|
technik odlewnik
|
technik pojazdów samochodowych
|
technik robotyk
|
87
|
Przemysł petrochemiczny
|
operator urządzeń przemysłu chemicznego
|
technik analityk
|
technik technologii chemicznej
|
88
|
Przemysł skórzany
|
garbarz skór
|
kaletnik
|
kuśnierz
|
technik garbarz
|
technik technologii wyrobów skórzanych
|
89
|
Przemysł szklarski
|
operator urządzeń przemysłu szklarskiego
|
technik technologii szkła
|
90
|
Przemysł targowo-wystawienniczy
|
monter konstrukcji targowo-wystawienniczych
|
technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego
|
91
|
Przetwórstwo mięsa
|
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
|
przetwórca mięsa
|
technik technologii żywności
|
92
|
Przetwórstwo mleczarskie
|
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
|
technik przetwórstwa mleczarskiego
|
technik technologii żywności
|
93
|
Przetwórstwo ryb
|
operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
|
przetwórca ryb
|
technik technologii żywności
|
94
|
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
|
operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
|
95
|
Pszczelarstwo
|
pszczelarz
|
technik pszczelarz
|
96
|
Realizacja nagrań i nagłośnień
|
technik realizacji nagłośnień
|
technik realizacji nagrań
|
97
|
Reklama
|
technik reklamy
|
98
|
Renowacja elementów architektury
|
technik renowacji elementów architektury
|
99
|
Robotyka
|
technik robotyk
|
100
|
Rolnictwo
|
rolnik
|
technik agrobiznesu
|
technik rolnik
|
101
|
Spawalnictwo
|
mechanik-monter maszyn i urządzeń
|
monter kadłubów jednostek pływających
|
monter systemów rurociągowych
|
ślusarz
|
technik spawalnictwa
|
102
|
Spedycja
|
technik spedytor
|
103
|
Sterylizacja medyczna
|
technik sterylizacji medycznej
|
104
|
Stolarka budowlana
|
monter stolarki budowlanej
|
technik montażu i automatyki stolarki budowlanej
|
105
|
Ślusarstwo, mechanika i obróbka skrawaniem
|
kowal
|
mechanik-monter maszyn i urządzeń
|
operator obrabiarek skrawających
|
pracownik pomocniczy mechanika
|
pracownik pomocniczy ślusarza
|
ślusarz
|
technik mechanik
|
106
|
Technika dentystyczna
|
technik dentystyczny
|
107
|
Technika farmaceutyczna
|
technik farmaceutyczny
|
108
|
Technika masażu
|
technik masażysta
|
109
|
Technika ortopedyczna
|
technik ortopeda
|
110
|
Technika weterynaryjna
|
technik weterynarii
|
111
|
Telekomunikacja
|
monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
|
technik teleinformatyk
|
technik telekomunikacji
|
112
|
Terapia zajęciowa
|
terapeuta zajęciowy
|
113
|
Transport bliski
|
technik urządzeń dźwigowych
|
114
|
Transport drogowy
|
kierowca mechanik
|
technik transportu drogowego
|
115
|
Transport intermodalny
|
technik eksploatacji portów i terminali
|
116
|
Transport kolejowy
|
technik transportu kolejowego
|
117
|
Turystyka
|
technik organizacji turystyki
|
118
|
Włókiennictwo i tekstylia
|
operator maszyn w przemyśle włókienniczym
|
rękodzielnik wyrobów włókienniczych
|
technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
|
technik włókiennik
|
119
|
Zduństwo i kominkarstwo
|
zdun
|
120
|
Zegarmistrzostwo
|
zegarmistrz
|
121
|
Złotnictwo i jubilerstwo
|
złotnik-jubiler
|
122
|
Żegluga morska i rybołówstwo
|
technik nawigator morski
|
technik rybołówstwa morskiego
|
123
|
Żegluga śródlądowa i rybactwo śródlądowe
|
rybak śródlądowy
|
technik rybactwa śródlądowego
|
technik żeglugi śródlądowej
1) Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej - oświata i wychowanie kieruje Minister Edukacji, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29 września 2023 r.
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1048), które weszło w życie z dniem 1 września 2026 r.
- Data ogłoszenia: 2026-10-29
- Data wejścia w życie: 2026-10-29
- Data obowiązywania: 2026-10-29
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