1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 oraz z 2026 r. poz. 912) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 2059), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 29 lipca 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1050);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1048).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 29 lipca 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1050), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 1048), które stanowią:

„§ 2. 1. Do dnia 31 sierpnia 2031 r.:

1) zawód „ogrodnik” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”;

2) zawód „optyk-mechanik” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka”.

2. Do dnia 31 sierpnia 2032 r.:

1) zawód „technik architektury krajobrazu” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „architektura krajobrazu”;

2) zawód „technik ogrodnik” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”;

3) zawód „technik optyk” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka”.

3. Do dnia 31 sierpnia 2033 r. zawód „mechanik precyzyjny” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka” oraz do dziedziny zawodowej „zegarmistrzostwo”.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2026 r.”.